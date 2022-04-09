كارلا جيرالدو تعطي رأيها في 'MasterChef Celebrity' الجديد: «كنت أحب أن أتنافس مع راميرو وتاتان»

بدأ تطوير الدفعة الجديدة من «MasterChef Celebrity Colombia» على الشاشة منذ 21 فبراير، وخلال هذا الوقت، كان من الممكن بالفعل إظهار نقاط القوة والضعف في الطهي لكل من المشاركين المشهورين في هذا الموسم بوضوح. من ناحية أخرى، إذا تحدثنا عن المشاهير الفائزين في برنامج الواقع الذواقة هذا حتى الآن، كان آخرها كارلا جيرالدو، في إصدار البرنامج الذي شوهد في عام 2021.

الآن، من شبكاتها الاجتماعية، وضعت الممثلة مرة أخرى موضوع «MasterChef Celebrity» على الطاولة، ولكن هذه المرة للإجابة على بعض الأسئلة التي أرسلها لها متابعيها حول الموسم الحالي. على سبيل المثال، أعرب أحد المستخدمين عن فضوله لمعرفة رأيه في هذه الطبعة الجديدة من برنامج الواقع.

«أعتقد أنني أحب ذلك، وأعتقد أن هناك أناس رائعين للغاية، وأعتقد أنه إذا كانوا ودودين للغاية فذلك لأن لا أحد يأخذالأمر شخصيًا، فهذا رائع جدًا»، كان جزءًا من رده على هذه النقطة.

ولكن دون إهمال هذا الخط الموضوعي، قدمت paisa أيضًا سردًا للمشاركين الذين كانت تود أن تكون في منافسة معهم إذا حدث ذلك: «... كنت أحب التنافس مع راميرو مينيسيس وتاتان، كنت سأعطي كل شيء... لإخراجهم، من الواضح أنهم يعرفون ذلك».

راميرو مينيسيس (الممثل/المخرج) وتاتان ميخيا (سائق دراجة نارية) هما من الشخصيات الترفيهية الوطنية هذا الموسم الذين يتقدمون من حيث فن الطهو على الزملاء الآخرين. على الرغم من أنهم لم يفتقروا إلى تعثرهم أيضًا، إلا أن كلاهما يتحمل ختم كونه طهاة ومبدعين جيدين ومع كل ما هو مطلوب للبقاء على أقدامهم في برنامج تلفزيون الواقع.

الآن، بالعودة إلى موضوع كارلا جيرالدو، تم استجواب الممثلة أيضًا من قبل المشارك الذي كان لديها كمفضلة في هذا «MasterChef Celebrity»، ومع ذلك، فضلت عدم إعطاء الاسم، على الرغم من أنها عرضت قائمة أولئك الذين يمكنهم الفوز لها: «سأعطيك أفضل 5، راميرو مينيسيس و بالطبع تاتان, و عايدة موراليس, و مانويلا غونزاليس».

في وقت لاحق، أثبت أنه يفتقر إلى متسابق واحد لإكمال قمته، لكنه لم ينهي إجابته.

كارلا جيرالدو تعطي رأيها في الموسم الجديد من «MasterChef المشاهير كولومبيا»

راميرو مينيسيس (الممثل والمخرج)، ناتاليا راميريز (الممثلة)، مانويلا غونزاليس (الممثلة)، إيزابيلا سانتياغو (الممثلة الفنزويلية)، توستاو (المغني)، تاتان ميخيا (سائق دراجة نارية)، عايدة موراليس (ممثلة)، آكو بيريز (ممثل)، كارلوس بايز (الممثل)، عايدة بوسا (الممثلة والمغنية)، كريستينا كامبويز زانو (ممثلة)، بامبوزانو (ممثلة) أوسبينا (كوميدي)، إستيوار جي (المؤثر) وشيتشو أرياس (كوميدي).

من جانبهم، تم تضمين قائمة الذين تم القضاء عليهم بالفعل: لويس إدواردو أرانغو (الممثل)، مارتين كاربان (الممثل الأرجنتيني)، ليدي نورييغا (الممثلة والمغنية)، وجاير روميرو (الممثل)، ماريا تيريزا باريتو (الممثلة)، كارولينا غوميز (الملكة والممثلة السابقة) وكوروزو (تروبادور)، حسب ترتيب كل منهما.

أما بالنسبة لهذا الشكل المتمثل في تطوير المشاهير كمشاركين، فإن عرض الواقع الذواقة موجود بالفعل في الدفعة الرابعة.

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