مترو بوغوتا: تعرف على نقل الخط 2، والذي سيبدأ في شارع 72 ويذهب إلى سوبا

في 8 أبريل، وافق مجلس إدارة شركة مترو بوغوتا، خلال الجلسة الاستثنائية رقم 71، على مسار الخط 2 من مترو بوغوتا، إلى سوبا وإنجاتيفا، والتي سيكون لها امتداد 15.8 كيلومتر، معظمها تحت الأرض.

يبدأ المسار المعتمد في شارع كاراكاس مع Calle 72، حيث يتصل بالخط الأول للمترو. من هناك يغادر غربًا على طول شارع 72، إلى أفينيدا سيوداد دي كالي، ويأخذ الشمال الغربي، إلى ممر ALO المستقبلي، ليصل إلى AC 145 (شارع Transversal المستقبلي في سوبا) وينتهي في ساحة الورشة.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أنه سيتم بناء 11 محطة على طول خط المترو الثاني، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل في عام 2030 بـ 23 قطارًا (ست سيارات لكل منها)، وحشد حوالي 45ألف راكب في الساعة في كل اتجاه، مما يزيد من استخدام شبكة المترو بحوالي 700 000 مسافر مع ما يقدر بـ 360 ألف رحلة في اليوم.

وبالمثل، أعلن المجلس العسكري أنه يتقدم في توحيد متطلبات التمويل المشترك للأمة والمقاطعة، لهذا المشروع المهم الذي سيفيد ما يقرب من 2،500،000 مواطن.

أخيرًا، وفقًا لمدير شركة مترو بوغوتا، Leonidas Narváez، سيكون لخط المترو الثاني هذا أيضًا تأثير إيجابي على مدينتي Chapinero و Barrios Unidos، بالإضافة إلى أنه من المتوقع، خلال مرحلة البناء، أن يولد أكثر من 5000 وظيفة مباشرة.

يوم الجمعة الماضي، 1 أبريل، أعلن عمدة بوغوتا، كلوديا لوبيز، أنه إذا سارت الأمور كما هو متوقع، في غضون أكثر من ثلاثة أشهر بقليل، سيتم تأمين موارد الخط الثاني من مترو العاصمة.

وقال الرئيس خلال توقيع عقود مشروع Accesos Norte 2 الضخم وحفل افتتاح الطريق السريع الطولي الغربي (ALO) سور: «في يوليو سنوقع اتفاقية التمويل المشترك للخط الثاني من مترو بوغوتا».

كما سلط الضوء على دور السلطة التنفيذية في المضي قدما بالمبادرات التي تتطلبها العاصمة والبلد. قال العمدة لوبيز: «الحكومة الوطنية للرئيس إيفان دوكي هي الحكومة التي حققت أكبر استثمار في البنية التحتية والتنقل المستدام في تاريخ كولومبيا وبوغوتا».

في 23 مارس، أكملت إمبريسا مترو بوغوتا وإنيل، بفضل العمل المستمر وفريق مكون من أكثر من 100 شخص، العمل على خمسة تقاطعات لنقل الشبكة المتقدمة ذات الجهد العالي (TAR) للخط الأول للمترو، والذي كان هدفه تطهير الممر وتسهيل أعماله وضمان الامتثال مع المسافات، بين خطوط الكهرباء ونظام النقل الجديد.

تألف نقل شبكات الجهد العالي من بناء هياكل جديدة، وتركيب أعمدة وأبراج شاهقة، ووضع الشبكات وخطوط النقل، عند خمسة معابر مكتملة، وواحد آخر قيد التقدم، ومحطة فرعية، حيث سيمر المترو.

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