يقول BCR إنه يجب تحويل التخفيضات الضريبية إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية

Una clienta compra productos en la discoteca LGBTQ+ Valetodo Downtown, que reabrió sus puertas como una tienda de alimentos mientras dure la restricción de cierre para clubes nocturnos debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), en Lima, Perú. 30 de junio de 2020. REUTERS/Sebastián Castañeda

} في يوم الجمعة، يشير بنك الاحتياطي المركزي (BCR) إلى أنه عندما تدخل القاعدة التي تبرئ الطعام ذي أعلى نسبة في سلة الأسرة الأساسية (لحم الدجاج والخبز والبيض وزيوت الطعام والسكر المكرر) من ضريبة المبيعات العامة (IGV) حيز التنفيذ، يجب نقلها إلى انخفاض أسعار هذه الأطعمة رفاهية الأسر البيروفية.

وقال المدير المركزي للدراسات الاقتصادية في BCR، أدريان أرماس: «يجب تحويل التخفيضات الضريبية إلى الأسعار وهذا سيولد ضغوطًا تضخمية أقل على المدى القصير، وهذا أمر يجب توقعه بالتأكيد».

ثم شرح العواقب التي ستتبع هذا الإجراء لخفض الضرائب على بعض المنتجات في سلة الأسرة. واضاف «بمجرد تطبيق ذلك (الاعفاء من IGV للأطعمة الرئيسية لسلة الأسرة الأساسية) فمن المتوقع أن يتحرك بأسعار أقل، من الواضح».

في المقابل، اعتبر Adrián Armas أن هذا الإجراء يجب أن يكون عابرًا، لأنه بخلاف ذلك يمكن أن يكون له آثار مالية.

وأوضح المدير المركزي للدراسات الاقتصادية في BCR: «يجب أيضًا إدراك أن هذه الإيرادات هي جزء من مصدر تمويل الميزانية كل عام ويجب ألا تكون تدابير دائمة، بل مؤقتة».

وقال «من المتوقع انه عندما تنخفض الاسعار الدولية وتنخفض هذه الضغوط التضخمية، يجب عكس هذا الاجراء، معتبرا انه بالاضافة الى ذلك، يتم تصحيح اسعار الوقود المرتفعة التى يتم إنتاجها حاليا».

وهذا هو، دعونا نتذكر أنه يوم الخميس الماضي، وافق الكونغرس على مشروع القانون الذي يهدف إلى تبرئة ضريبة المبيعات العامة (IGV) من الضروريات الأساسية حتى ديسمبر من هذا العام، وهذا كإجراء لتخفيف ارتفاع الأسعار.

حصلت هذه المبادرة، التي قدمها الفرع التنفيذي، وكذلك مقاعد Acción Popular و Fuerza Popular و Peru Libre و بيرو الديمقراطية، على 97 صوتا مؤيدا، مقابل 9 أصوات وامتناع عضوين عن التصويت.

تسعى هذه اللائحة إلى إنشاء آلية لاستخدام وإعادة الائتمان الضريبي المتراكم IGV الذي كان من شأنه أن يفرض ضرائب على اقتناء المواد الخام والمدخلات وغيرها من المنتجات أو الخدمات المستخدمة في عملية إنتاج الأغذية المعفاة بموجب هذا القانون.

ما هي المنتجات المعفاة من IGV؟

يغطي الإعفاء استيراد أو بيع الأطعمة المحلية مثل الدجاج والبيض والحليب ودقيق القمح والمعكرونة والسكر ومنتجات اللحوم: لحم البقر ولحم الخنزير وخنزير غينيا والألبكة. ومع ذلك، فإن القانون المعتمد سيضيف أطعمة أخرى.

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