أسبوع سيء لـ BMV: خسائر متراكمة بنسبة 3.4٪

Vista de un tablero de la Bolsa de Valores de México en Ciudad de México. EFE/Jorge Núñez/Archivo

أنهت البورصة المكسيكية (BMV) سلسلة انتصاراتها، بعد أن تراكمت هذا الأسبوع خسائر أدت إلى إغلاقها يوم الجمعة بانخفاض أسبوعي بنسبة 3.4٪.

وأوضح المحلل في قاعدة بانكو ألفريدو ساندوفال لإيفي مؤشره الرئيسي، مؤشر الأسعار والأسعار (CPI) «سجل خسارة أسبوعية بنسبة 3.40٪ بعد هبوطه لخمس جلسات متتالية، وهو أمر لم يلاحظ منذ جلسات 18-24 يناير من هذا العام».

كما حذر من عدم حدوث مثل هذا الانخفاض الأسبوعي القوي منذ الأسبوع الثالث من يناير.

Después de varias jornadas en donde rompió varios máximos históricos, la Bolsa Mexicana de Valores no había tenido una caída semanal tan fuerte desde la tercera semana de enero. (Foto: EFE/Jorge Núñez/Archivo)

وأوضح أن «الانخفاض في الأسبوع قد يكون بسبب تصحيح بعد استيلاء المستثمرين على الأرباح، بعد الأسبوع السابق أظهر مؤشر أسعار المستهلكين أداءً مخالفًا للاتجاه العام لسوق رأس المال العالمي».

خلال الأسبوع، سجلت 7 فقط من 35 شركة تشكل المؤشر مكاسب: ليفربول (+5.65٪)، جروما (+2.18٪)، جينوما لاب (+1.91٪)، أمريكا موفيل (+1.80)، أوبرادورا دي المواقع (+1.63٪)، BMV (+1.52٪) و PINFRA (+0.11٪).

من ناحية أخرى، تشمل الشركات التي سجلت الخسائر سيمكس (-12.78٪)، بانريجيو (-9.90٪)، جروبو إيروبورواريو ديل سورست (-9.74٪)، جروبو إيروبورتواريو ديل باسيفيكو (-6.23٪)، Televisa (-5.99٪) و بيمبو (-5.97٪).

على الرغم من الانخفاض، فإن مؤشر أسعار المستهلكين يتراكم عائدًا من العام حتى تاريخه بنسبة 2.66٪ وهو أقل بنسبة 4.17٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي وصل إليه يوم الجمعة 1 أبريل.

Liverpool fue una de las empresas que más ganancias tuvo en la jornada del viernes (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

من ناحية أخرى، ارتفع البيزو المكسيكي بنسبة 0.04٪ مقابل الدولار، حيث تم تداوله عند 20.03 وحدة لكل دولار أمريكي في سوق ما بين البنوك.

أغلق مؤشر أسعار المستهلكين عند 54 ألف 687.25 وحدة بخسارة 593.34 نقطة وتباين سلبي بنسبة 1.07٪ مقارنة بالجلسة السابقة.

بلغ حجم التداول في السوق 170.6 مليون ورقة مالية بمبلغ 14.10 مليار بيزو (حوالي 719.17 مليون دولار).

من بين 632 شركة مدرجة في اليوم، انتهى الأمر بـ 258 مع ارتفاع أسعارها، و 349 شركة تكبدت خسائر وأغلقت 25 شركة دون تغيير.

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/ Archivo EFE

كانت العناوين ذات أعلى تباين من سلسلة متاجر إل بويرتو دي ليفربول (LIVERPOL 1)، بنسبة 5.14٪؛ منتج التكيلا خوسيه كويرفو (CUERVO)، بنسبة 4.65٪، والموزع الكيميائي Alpek (ALPEK A)، بنسبة 4.33٪.

في المقابل، تم الاحتفاظ بالأوراق المالية الأكثر تنوعًا من قبل الوسيط المالي Unifin (UNIFIN A)، بنسبة -13.62٪؛ شركة المطاعم المكسيكية (CMR B)، بنسبة -9.37٪، والوسيط المالي كريديتو ريال (CREAL)، مع -6.20٪.

خلال اليوم فقدت ثلاثة قطاعات: التمويل (-2.41٪)، الصناعية (-1.74٪) والمواد (-0.46٪)، واكتسبت واحدة فقط، والاستهلاك المتكرر (0.46٪).

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