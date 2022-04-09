مفاجآت أوغوستا: قائد غير متوقع، العلبة الفائزة والنمر غير المريح

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 8, 2022 Scottie Scheffler of the U.S. plays out of a bunker on the 17th during the second round REUTERS/Mike Segar

هذه اللعبة التي تسمى الجولف نادرة جدًا. أكثر من نادر، إنه لا يمكن تفسيره.

كان سكوتي شيفلر لاعبًا مبتدئًا رائعًا، وحصل على منحة دراسية من جامعة تكساس، وأصبح محترفًا في عام 2018، ولعب في الدائرة الاحترافية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية ووصل إلى جولة PGA في موسم 19/20. كان لديه عروض جيدة، لكنه لم يستطع الفوز على الرغم من أنه أتيحت له الفرصة للقيام بذلك في عدة مناسبات.

كان العام الماضي أحد خيارات ستيف ستريكر لإكمال فريق كأس رايدر الأمريكي، وهو أمر فاجأ الكثيرين لماذا تم استبعاد الأسماء الأخرى التي تحتوي على المزيد من اللفائف. كان لديه أداء جيد جدا هناك، وهزم جون رام في الفردي يوم الأحد، ولكن الفوز على الحلبة كان لا يزال ينكر. قبل بضعة أسابيع تغير كل شيء.

في فبراير فاز بأول فوز له بفوزه ببطولة فينيكس المفتوحة في التعادل, بعد أسبوعين فاز مرة أخرى في دعوة أرنولد بالمر وفي نهاية مارس فاز بمباراة اللعب.

من عدم القدرة على الفوز إلى القيام بذلك ثلاث مرات في 7 أسابيع. سوف تتساءل عما تغير هذا اللاعب ليحقق هذه السلسلة من الانتصارات، حسنًا، إنه نفس السؤال الذي نطرحه جميعًا على أنفسنا لأنه في الواقع لم يتغير شيء في لعبته. التغيير الوحيد حدث قبل عام عندما غير العلب وذهب تيد سكوت ليحضر له النوادي. سكوت هو واحد من أفضل العلب على الحلبة، كان في حقيبة بوبا واتسون عندما فاز له اثنين من الماجستير، وليس هناك شك في أنه كان له علاقة كبيرة مع قفزة شيفلر الكبيرة.

El juego de Scheffler cambió desde que contrató a un caddie con experiencia. Aunque parezca increíble, desde que Ted Scott carga la bolsa con sus palos, todo mejoró. REUTERS/Mike Blake REUTERS

بعد تلك الانتصارات الثلاثة قفز شيفلر إلى قمة التصنيف العالمي ووصل إلى الماجستير كواحد من الأسماء التي لا يستهان بها, ولكن ليس بأي حال من الأحوال المفضلة بلا منازع. اجتاز نصف الماجستير وشيفلر بجولات من 69 و 67 يؤدي 5، أي ما يعادل أكبر فرق في تاريخ الماجستير بعد 36 حفرة. هذا البالغ من العمر 25 عامًا، المولود في نيو جيرسي، يمر بتلك اللحظات التي يسير فيها كل شيء على ما يرام. حيث تحصل اللقطات الجيدة على مكافأة، حيث لا تكلفك اللقطات السيئة، وحيث يعمل المضرب بشكل مثالي. أفضل مثال على ذلك حدث في الحفرة النهائية يوم الجمعة عندما بعد تحويل لقطة البداية له إلى الأشجار على اليمين، وقال انه كان محظوظا أن لديه زقاق اليسار بين أشجار الصنوبر تطل على الأخضر. قدم لقطة مثالية من هناك وكاد أن يأخذ الطائر. عندما يسير كل شيء على ما يرام تحدث هذه الأشياء, عندما يحدث كل شيء بشكل خاطئ، فإن ضربة الخروج نفسها عالقة في سجل ولا يوجد هروب محتمل.

فجر اليوم بسماء صافية، ولكن منذ وقت مبكر بدأت الرياح تهب ولم تتجاوز درجة الحرارة 18 درجة. اللعب في أوغوستا مع الرياح أمر صعب بشكل خاص، لأنه يدور بين أشجار الصنوبر الشاهقة ويخلط باستمرار اللاعبين. أفضل مثال هو دائمًا الثقب الثاني عشر، وهو 155 ياردة قدم المساواة 3 القصير الذي كان فخًا مميتًا للقادة في تاريخ البطولة. في ظل هذه الظروف، كان الشخص الآخر الذي برز إلى جانب القائد هو جاستن توماس، الذي لعب بشكل سيء للغاية أمس والذي أرسل أفضل جولة في اليوم (67) للعودة إلى المعركة من أجل اللقب.

من بين حراس شيفلر اثنين من الأبطال السابقين في أوغوستا. جنوب أفريقيا شارل شوارتزل الذي فاز في عام 2011 والمدافع عن اللقب هيديكي ماتسوياما. أول واحد مفقود من المقدمة ولم يأخذه أحد في الاعتبار قبل أن نبدأ. يوم الأربعاء قضى ساعات في ممارسة اللعبة على الأخضر ويبدو أنه وجد شيئا. على الجانب الياباني يبدو أن آلام رقبته التي تسببت في التخلي عنه الأسبوع الماضي في سان أنطونيو قد اختفت. تمكن 3 لاعبين فقط في التاريخ من الدفاع بنجاح عن اللقب (نيكلاسو وفالدو والنمر) وسيحاول ماتسوياما جلب فرحة أخرى لبلاده، حيث الجولف هو العاطفة.

Tiger Woods saluda al chileno Joaquín Niemann, el mejor en la historia de su país. El estadounidense no parece estar en su mejor forma tras el regreso, pero nunca hay que descartar un repunte final REUTERS/Brian Snyder REUTERS

بالإضافة إلى كل هذا، كانت عيون الجميع مرة أخرى على Tiger Woods. في صباح يوم الجمعة أصبح من المعروف أن أحد زملائه اللاعبين، لويس أوستويزن، قد أعلن اعتزاله من الماسترز بسبب مشاكل في ظهره. سيلعب وودز بمفرده مع نيمان, وهو أمر جيد أبدًا لأنه مع وجود مجموعات من ثلاثة لاعبين أمامهم، سيتعين عليهم الانتظار لفترة طويلة في كل لقطة. وصول النمر على نقطة الإنطلاق من 1 لم يعط علامات جيدة. أظهر وجهه الكثير من الانزعاج والألم في مكان ما على جسده، وكان عليه أن يقوم بعدة حركات تمدد قبل أن يضرب. أكدت البداية هذا وفتح النمر مع 4 bogeys في أول 5 ثقوب له في عداد المفقودين العديد من الطلقات، ولكن كالعادة حارب حتى النهاية، باستثناء جولة من 74 السكتات الدماغية، واثنين على قدم المساواة، وقال انه سوف تلعب في عطلة نهاية الأسبوع وإذا كان الزعيم هو الخطأ، وقال انه هو فقط 4 السكتات الدماغية بعيدا عن أولئك الذين هم الثانية. اجتاز خفض التصفيات، الذي كان الهدف الأول، ولكن لدي انطباع بأن فرصه في الفوز ضئيلة لأن مباراته لا تبدو مستعدة لضرب هجمة في عطلة نهاية الأسبوع، ولكن كما أقول دائما، لقد تعلمت بالفعل عدم الرهان ضد هذه الظواهر.

هذا السبت يتم تحديد من سيقاتل من أجل اللقب يوم الأحد ومن لن. هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية عدم فقدان مسار القائد قبل الجولة النهائية. سيبدأ سكوتي شيفلر في المشي في مسارات غير معروفة من اللحظة التي يصل فيها إلى الحفرة 1. إنه شيء واحد أن تكون قائدًا لبطولة عادية وآخر تمامًا أن تكون قائد الماجستير. يبدو الأمر مذهلاً، لكن ليس من السهل أبدًا اللعب بميزة كبيرة وهناك العديد من البراهين على ذلك. في عام 1996 الاسترالي جريج نورمان، N1 من. العالم في تلك الأيام، كان لديه 6 من الفرق دخول اليوم الأخير وانتهى به الأمر بخسارة 5 السكتات الدماغية التي الماجستير.

قبل 6 سنوات كان جوردان سبيث 5 سنوات بعيدا مع 9 ثقوب اليسار للعب وانه لا يمكن أيضا. شيفلر هو 5 ولا يزال أمامه جولتان. هذا هو المكان الذي تحدث فيه أشياء غريبة جدًا للقادة، خاصة في الثقوب التسعة الثانية في المحكمة.

من المتوقع أن يكون هناك يوم مشمس، بارد جدًا وعاصف. جميع التوابل حتى يكون لدينا جولة ثالثة لطيفة في أوغوستا.

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