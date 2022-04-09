انتباه المسافرين: هذه هي أغلى الرسوم عند السفر برا خلال عيد الفصح

الأسبوع المقدس قاب قوسين أو أدنى، وكما هو تقليدي، يقوم العديد من الكولومبيين بتعبئة حقائبهم وإعداد مسارات رحلتهم للاستفادة من أيام الراحة التي يجلبها الاحتفال الديني معهم.

خلال هذا الأسبوع المقدس، تتوقع السلطات أن ينتقل أكثر من 2658,493 راكبًا عبر 49 محطة نقل بري في جميع أنحاء البلاد. كما أنها تشير إلى أن ما يقرب من 8 ′ 326,792 مركبة ستعبر على الطرق الرئيسية للبلاد.

وأكدت السلطات أيضا أن الطرق الرئيسية تعمل حاليا بشكل طبيعي، فضلا عن 168 رسوم، والتي تجدر الإشارة إليها، تم تركيبها لجمع الموارد لإصلاح وصيانة الطرق.

وضعت Infobae Colombia قائمة بأغلى الرسوم حتى يتمكن المستخدمون من استيعاب ميزانيتهم بشكل أفضل عند السفر برا في الأيام المقبلة.

أغلى حصيلة في البلاد هي على الطريق الذي يربط بوغوتا مع فيلافيسينسيو. في حصيلة Pipiral، تبلغ الأجرة 18,500 بيزو.

ويلي ذلك حصيلة أبورا، على الطريق المؤدي إلى المطار من ميديلين إلى ريونغرو، والتي تولد رسوم قدرها 17100 بيزو للسفر على هذا الطريق.

ثالث أغلى حصيلة في البلاد هي على الطريق من قرطاجنة إلى بارانكويلا، وتكلف رسوم Marahuaco 15200 بيزو.

التالي هو حصيلة سيركاسيا، على الطريق الذي يربط مدينتي بيريرا وأرمينيا، والذي يكلف 14500 بيزو.

بالعودة إلى منطقة البحر الكاريبي، تكلف حصيلة بويرتو كولومبيا، على الطريق بين كارتاخينا وبارانكويلا، 14200 بيزو.

ويلي ذلك حصيلة تقع على طريق فيلافيسينسيو - بويرتو غايتان السريع، حيث يتم فرض رسوم قدرها 13900 بيزو على العبور.

بنفس التكلفة، في كونديناماركا، تكسب الرسوم الموجودة في ماتشيتا مكانًا في هذه القائمة عن طريق شحن 13,900 بيزو لعبور الطريق.

تم إغلاق هذه القائمة بسبب حصيلة لا ليزاما على الطريق من بوكارامانغا إلى بارانكابيرميخا، والتي تكلف 13,700 بيزو.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الوطنية أعلنت أنها بحلول عام 2023 تخطط لبناء 18 رسوم جديدة ستدخل حيز التنفيذ لتمويل طرق الجيل الرابع في البلاد.

وفي تلك السنة، ستخصص الموارد لطرق جيراردوت مع هوندا وبويرتو سالغار وبويرتا دي هييرو مع بالمار دي فاريلا وكاريتو كروز ديل فيسو والانتهاء من الطريق السريع باسيفيكو 2.

سمحت لنا دراسة استقصائية لبوابة متخصصة بمعرفة الأماكن، سواء في البلد أو في الخارج، التي سيسافر إليها المواطنون خلال أيام الراحة للأسبوع الرئيسي

خارج البلاد، الأماكن المفضلة لدى الكولومبيين هي: نيويورك وميامي في الولايات المتحدة؛ كانكون ومكسيكو سيتي، المكسيك؛ بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان. «هذا هو المكان الذي تبرز فيه مكسيكو سيتي كوجهة لأنه على الرغم من أنه خلال أسبوع عيد الفصح العام الماضي كانت مفتوحة بالفعل لاستقبال السياح، إلا أن الفائدة بحلول عام 2022 زادت بنسبة 117٪»، علق إينيس هوشستادتر، المدير القطري لديسبجار كولومبيا.

أما بالنسبة للوجهات المحلية، يتطلع الكولومبيون للذهاب إلى بوغوتا، ميديلين، كارتاخينا دي إندياس، كالي وسانتا مارتا. من ناحية أخرى، يأتي السياح الذين يأتون إلى كولومبيا من تشيلي والمكسيك وبيرو والأرجنتين والولايات المتحدة.

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