تم إنقاذ ما لا يقل عن 6600 مدني من خلال الممرات الإنسانية

A Russian army soldier stands next to local residents who queue for humanitarian aid delivered during Ukraine-Russia conflict, in the besieged southern port of Mariupol, Ukraine March 23, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

وذكرت السلطات الأوكرانية أنه تم إجلاء 665 مدنيا يوم الجمعة من خلال الممرات الإنسانية وأكدت أن ثماني حافلات إجلاء احتجزت لمدة 24 ساعة في مدينة ميليتوبول.

على وجه التحديد، استخدم 5,158 مواطنًا ممر ماريوبول وبيرديانسك بوسائل النقل الخاصة بهم للوصول إلى مدينة زابوريزهيا، وفقًا لنائب رئيس الوزراء لإعادة إدماج الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا، إيرينا فيريشتشوك.

ومن بين هذا المجموع، كان هناك 614 1 مدنيا من ماريوبول و 544 3 من مناطق زابوريزجيا مثل بولوغي، وفاسيليفكا، وبيرديانسك، وتوماك، وميليتوبول، وإنرغودار، وأوريجوف، وهوليايبول، كما ورد في بيان صادر عن وزارة إعادة الإدماج.

كما أشار نائب رئيس الوزراء الأوكراني إلى أنه تم إجلاء 1,507 أشخاص من مدن مثل ليسيشانسك وسيفيرودونيتسك وروبيزهن وكريمينا وقرية غورسك، وفقًا للبيان المذكور.

Las autoridades confirmaron que se logró la evacuación de personas incluso, a través de sus propios medios de transporte, para llegar a la ciudad de Zaporizhzhia

أيضا، يوم السبت «سيستمر العمل على الممر الإنساني لماريوبول والمدن المحظورة في منطقة زابوريزهيا، وكذلك على إجلاء الناس من مدن منطقة لوهانسك».

وفيما يتعلق بالحافلات الثمانية المحتجزة، أشار Vereshchuk إلى أن السلطات «تتفاوض لإعادة هذه الحافلات وتوفير فرصة، بموجب الاتفاقيات، لإجلاء السكان المحليين».

وندد «انهم يسمحون لانفسهم بالتعاون مع السلطة القائمة بالاحتلال (دعونا نسميها ذلك)، ليقرروا من يجب ان يذهب الى اين ومن لا ينبغي له، ومكان استلام المساعدات الانسانية، ومتى يصادر الحافلات على الطريق الذي يعمل فيه الممر الانساني».

وأضاف Vereshchuk أنه تم إنشاء الممرات وفقا للقانون الإنساني، لذلك «كل ما يتم القيام به خلال تشغيل ونظام ذلك الممر يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي». «سيتم تسجيل جميع أفعالك!» ، حذر.

هجوم في كراماتوسك

قتل ما لا يقل عن 50 شخصا، من بينهم أربعة أطفال، وأصيب 100 آخرون يوم الجمعة في هجوم صاروخي على محطة كراماتورسك، مدينة في شرق أوكرانيا، حيث كان مئات الأشخاص ينتظرون قطارًا لمغادرة المنطقة.

Al menos 50 personas murieron, entre ellos cuatro niños, y otras 100 resultaron heridas este viernes en un ataque con cohetes contra la estación de Kramatorsk REUTERS

«قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب أكثر من 100 بجروح بعد إطلاق صاروخ على المحطة (...) وقال أوليكساندر كاميشين، رئيس شركة السكك الحديدية الأوكرانية Ukrzaliznytsia، في Telegram: «هذا هجوم متعمد».

بعد لحظات، ذكرت خدمات الإنقاذ أنه كان هناك ما لا يقل عن 50 حالة وفاة.

قال الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة انه يتوقع «ردا عالميا قويا» من القوى العالمية الاولى عقب الهجوم الروسى على محطة القطار فى مدينة كراماتورسك الاوكرانية فى منطقة دونيستك.

وقال الرئيس الاوكرانى فى خطابه المسائى «مثل المجزرة التى وقعت فى بوشا، مثل العديد من جرائم الحرب الروسية الاخرى، يجب ان يكون الهجوم الصاروخى فى كراماتورسك احد التهم فى المحاكم (الدولية)، وهو ما سيحدث بالتأكيد».

وقال زيلينسكي إنه سيكون هناك جهد عالمي لتحديد ما حدث «دقيقة بدقيقة» خلال غزو روسيا لأوكرانيا. «من فعل ماذا، الذي أعطى الأوامر. من أين جاء الصاروخ، ومن كان يحمله، ومن أعطى الأمر وكيف تم تنسيق الهجوم»، وأضاف الرئيس، محذرا من أن «المسؤولية أمر لا مفر منه».

وقال ان «دعاة الدولة الروسية كانوا في عجلة من امرنا لتحويل المسؤولية عن الهجوم الى القوات الاوكرانية لدرجة انهم القوا باللوم على روسيا عن طريق الخطأ»، واضاف ان وكالة الانباء الروسية سبوتنيك ذكرت ان الهجوم «وقع بينما كانت الصواريخ لا تزال في الهواء».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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