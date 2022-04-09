أبحرت AMLO إلى جزر مارياس للإشراف على مشروع «الجدران المائية»

أظهر أملو مع متابعيه جزء من رحلته إلى الجزر marías

نشر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) مقطع فيديو على حسابه على تويتر يوضح كيف هو على متن سفينة أبحرت من ميناء سان بلاس (ناياريت) الذي كان متوجهاً إلى جزر مارياس. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس أشار في مؤتمره الصباحي في 8 أبريل إلى أن هذا المكان، الذي اعتاد أن يكون سجنًا، سيصبح قريبًا مكانًا للترفيه.

ونص منشوره على ما يلي: «نحن نبحر من سان بلاس إلى جزر مارياس، التي لم تعد سجنًا. الآن، ساحل سينالوا وناياريت وخاليسكو جزء من منطقة للسياحة والتنمية الثقافية والبيئية».

غادر لوبيز أوبرادور في الساعة 3:00 بعد الظهر ومنذ وقت مبكر أوضح أن السفينة التي سيسافر عليها ستكون أول سفينة تبنيها أمانة البحرية، والتي تبلغ سعتها 170 راكبًا. وقال ايضا انه سيتم استخدامها كعبارة بمجرد الانتهاء من المشروع الفيدرالى.

وقال أيضا أنه من أجل قضاء السياح الليل في المكان، سيتم تركيب حوالي 120 و 150 منزلا. من ناحية أخرى، خلال الصباح، ذكر الرئيس التنفيذي أن ما كان في السابق سجنًا في الولاية يتحول الآن إلى مكان يمكن للناس فيه قضاء وقت ممتع.

المشروع بعنوان «جدران المياه» وهو مكان جديد للسياحة البيئية من شأنها أن تساعد التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمنطقة. يعتبر AMLO هذا أحد أهم خطط حكومته، قائلاً: «بالفعل هذا السجن التاريخي والمروع أصبح مركزًا ترفيهيًا للسياحة البيئية، فهو يستعد لهذا الغرض وهو جنة، ما كان جحيمًا أصبح جنة».

كما حدد أنه سيكون هناك قاربان آخران سيغادران من مازاتلان إلى الجزر. وتجدر الإشارة إلى أنه في المؤتمر الذي عقد في 21 مارس 2022، الذي عقد في مطار فيليبي أنجيليس الدولي (AIFA)، تحدث عن «جدران المياه» وأوضح أنه سيتم افتتاحه في 8 أبريل.

وبالمثل، كان مسؤولاً عن الإبلاغ أنه نظرًا لأنه مشروع بيئي، فإن وجود الزوار سيكون حذرًا للغاية، في الواقع، أكد أنه «سيتم تقديم الأماكن مسبقًا، لأنه لن يتم السماح بالكثير من السياحة حتى لا تؤثر على الجزيرة، سيتم الاعتناء بها من، إنه مشروع السياحة البيئية».

كجزء من المشروع، يتم التفكير في افتتاح جزيرة ماريا مادري للسياحة المحمية. لهذا السبب، فإن أحد أهداف وزارة السياحة هو إنشاء أنشطة وتجارب مختلفة تضمن حصول كل من يصل على فرصة التعرف والاستمتاع بالمكان والمساهمة في الوعي بالحفاظ على النباتات والحيوانات.

وشدد الرئيس على أهمية مواصلة رعاية وتطوير المنطقة لأن هذا الأرخبيل تم إعلانه منطقة محمية طبيعية (ANP) ذات طابع محمية للمحيط الحيوي، وفي عام 2005 اعترفت اليونسكو بالموقع كموقع للتراث العالمي.

قيل حتى أن ANP واللجنة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية مدعومة للحفاظ على التوازن البيئي والاستمرار في تعزيز ترميم وحماية الموقع.

استمر في القراءة: