صرخ ألفارو موراليس ضد بوماس وآلان موزو: «ليس لديهم مستوى الدرجة الأولى»

في 5 أبريل، فاجأ بوماس بفوزه المدوي على كروز أزول في الدور قبل النهائي من دوري أبطال الكونكاكاف، حيث فازوا 2-1 في سيوداد يونيفرسيتاريا وحتى تركوا قطاعًا من المشجعين غير سعداء، حيث يمكن أن تكون النتيجة أعلى مما تم عرضه في الملعب.

على الرغم من الانتصار، وقال انه لم يقنع على الإطلاق كان ألفارو موراليس، المحلل ESPN الذي صرخ ضد فريق اسكواش وحتى تجرأ على تسميتها كفريق لا يستحق أن يكون على الدائرة العليا، لأنه برر انتصارهم لأخطاء الجهاز.

«لقد لعبوا بشكل جيد للغاية في الدقائق الأولى (بوماس)، ولكن لأن كروز أزول سمح لهم بذلك. لم تكن فضيلة بوماس، بل كانت عيبًا في آلة الأسمنت، والتي عندما ضغطت وعندما أجرى رينوسو التغييرات الصحيحة، أثبتت، مرة أخرى، أن بوماس ليس لديها مستوى الدرجة الأولى لكرة القدم المكسيكية».

كما انتقد آلان موزو

Alan Mozo tuvo un partido destacado en la semifinal de la Concachampions (Foto: Instagram/@alan_mozo)

«لدرجة أنهم أخبروني أن آلان موزو يجب أن يكون في المنتخب الوطني... عندما يتمركز الفريق والمراكز والمراكز، قد تقع بعض التسديدات في المرمى، خاصة عندما ينزلق مدافع مثل بابلو أغيلار. ولكن أين سقط هدف كروز أزول؟ نعم، بواسطة آلان موزو. لا تتحمس، هذا الهدف الذي سمحت به للآلة، نعم، أنت قرون، أنت pumitas، فهذا يعني قبرك. لن يتأهلوا»، قال المعلق.

تم إطلاق هذا النقد قبل المباراة بين بوماس ضد بويبلا، حيث جاء طلاب الجامعة من الخلف وأنقذوا التعادل 2-2 في ملعب كواهتيموك؛ ومع ذلك، تميزت المباراة بخطأ جديد من قبل الجناح الأيمن لفريق أوريازول، حيث سهلت النتيجة الثانية من بويبلا.





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