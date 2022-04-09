ترحب أكابولكو بالزوار في عيد الفصح من خلال عمليات خاصة

ACAPULCO, GUERRERO, 17ABRIL2019.- Un soldado realiza un recorrido en la playa Tamarindos como parte del operativo de seguridad a turistas por las vacaciones de Semana Santa. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM

بمناسبة استقبال الزوار بأفضل طريقة في عيد الفصح، أعطى الحاكم إيفلين سالغادو بينيدا علم البداية الأمنية التشغيلية يوم الجمعة من موسم العطلات للوجهات السياحية في Guerrero. ضمنت رئيسة البلدية أبيلينا لوبيز رودريغيز منزلًا كاملاً للميناء خلال فترة العطلة. على الطرق الرئيسية للدولة، تم نشر عناصر من الجيش والبحرية، وكذلك شرطة مكافحة الحصار.

وعلق سالغادو بينيدا من منطقة مركز أكابولكو الدولي: «اليوم أننا نبدأ هذه العملية جنبا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية من المستويات الثلاثة للحكومة، ونحن جميعا في التنسيق المطلق، سيكون هناك ما يقرب من ألفي عنصر من كل هذه المؤسسات التي سيتم نشرها في الإقليم لدعم جميع زوارنا وبالطبع guerrerenses، في موسم الأعياد هذا أؤكد لكم أنه سيكون تاريخيا بعد كل هذا الوقت من الوباء».

A pesar de estar en semáforo verde, las autoridades piden seguir teniendo cuidado para evitar contagios. (Foto: Cuartoscuro) Carlos Alberto Carbajal | Carlos Alberto Carbajal

وذكر أيضا أنه من المتوقع وصول أكثر من 400 ألف زائر ومتوسط إشغال الفندق أكثر من 50 في المئة، ليصل إلى 80 في المئة في أيام من أكبر حركة المرور.

La Semar, سيدينا, الحرس الوطني, المدعي العام للدولة, أمانة الأمن العام في أكابولكو, حماية الدولة والبلدية المدنية, CAPTA, الصليب الأحمر, شاطئ المروج, أمبر كروس, الصحة البلدية, أنجيليس فيرديس, كابتن بويرتو, بروفيكو, Capufe هي بعض المؤسسات التي ستكون مسؤولة عن أمن ولاية غيريرو.

وأفاد وكيل وزارة الأمن العام في غيريرو، إيرفينغ دي خيسوس غونزاليس سانشيز، بأن العملية ستتألف من 600 عميل في 96 دورية، و 28 دورية للدراجات النارية، وثلاث مركبات ATV ومركبة مصفحة ستستخدم أساسا في أكابولكو.

Esta es la primera vez después de dos años de cuarentena en la que se espera una buena temporada vacacional en el estado. (Foto: Cuartoscuro) Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

وأضاف قائد المنطقة البحرية الثامنة، خوليو سيزار بيسينا أفيلا، أن أمانة البحرية ستوفر 258 بحارا، سطح واحد وخمس مركبات سطحية صغيرة، وطائرة هليكوبتر واحدة وست مركبات برية.

من جانبه، أعرب لوبيز رودريغيز: «لأولئك الذين يزوروننا، شكرا لك على عاطفتك وثقتك، فإنه يعزز لنا للمضي قدما، وهدوئهم وراحتهم هو التزام كبير بالنسبة لنا، ونحن نعمل بجد لضمان سلامتهم وأفضل الظروف، أشكر شعب أكابولكو من كل قلبي لثقتهم وأننا نواصل السير».

وقال الحاكم سالغادو بينيدا: «نحن ملتزمون التزاما راسخا بضمان سلامة جميع زوارنا، والحد من حدوث النظام العام وخلق أفضل بيئة لجميع أولئك الذين، كما هو الحال دائما، يفضلون زيارة غيريرو».

El funcionario municipal afirmó que se iban a seguir realizando operativos como el efectuado en la Zona Dorada. Foto: Cuartoscuro Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

وفي Autopista del Sol، تم نشر عملية أمنية ومناهضة للحصار؛ وفي الساعة 14:00 تم تغليف مجموعة من الطلاب من المدارس العادية العامة الحكومية من قبل حوالي 100 من شرطة مكافحة الشغب الحكومية في بارادور ديل ماركيز في تشيلبانسينغو لمنعهم من سد الطريق السريع.

خلال الاحتجاج، تم تخفيض حركة السيارات إلى ممر واحد وتسبب في خط من أولئك الذين يحاولون دخول الميناء في اليوم الأول من الإجازة.

بعد حوالي ساعة، في كشك عند مدخل أكابولكو لا فينتا، حاولت مجموعة من الناس منع الوصول؛ كانوا أقارب المرضى الذين طالبوا بتوريد الأدوية في المستشفيات البلدية. ومع ذلك، لم يحدث الاحتجاج حيث تم سحبها من قبل الشرطة المناهضة للحصار.

استمر في القراءة:



