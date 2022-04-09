قتل جد يبلغ من العمر 80 عاما لسرقته من مزرعة في منطقة كاتاتومبو (نورتي دي سانتاندر)

ووقعت أعمال عنف رهيبة في منطقة كاتاتومبو (نورتي دي سانتاندر) حيث قتل جد يبلغ من العمر 80 عاما بضرب قضيب من قبل مجرمين ذهبوا لسرقة المزرعة حيث كان الكبار الأكبر سنا في المنطقة الريفية من بلدية كونفينسيون.

تم نشر المعلومات من خلال تقرير لمحطة راديو بلو، حيث أشاروا إلى أن القتلة جاءوا من فنزويلا الذين ضربوا الضحية لإصابة خطيرة في الرأس أدت إلى وفاته.

كان الشخص البالغ برفقة عامل تمكن من الفرار من مكان الحادث والإبلاغ عما حدث للشرطة. كما أصيب الرجل من قبل المجرمين وعولج في مستشفى في البلدية.

من هناك, أبلغوا على الراديو, أفاد الناجي أن القتلة كانوا يبحثون عن المنتج الذي أنتجه بيع panela, نشاط كانوا يشاركون فيه في تلك المزرعة.

وينبغي أن نتذكر أن منطقة كاتاتومبو هي واحدة من أكثر المناطق صراعا في كولومبيا، حيث يتم تجريم الجماعات المسلحة غير المشروعة مثل إيلن، المنشقين عن حرب العصابات المنقرضة من فارك وعشيرة الخليج، هناك.

هذه الجماعات بالتحديد هي التي تنازع طرق تهريب المخدرات عبر فنزويلا وبسبب الفرص القليلة التي يتمتع بها السكان، وجدوا محاصيل غير مشروعة معيشتهم. ومع ذلك، اتبعت السلطات الكولومبية هذه الممارسة، لذلك احتج الفلاحون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تؤكد جمعية كامبيسينو في كاتاتومبو (أسونكات)، التي تولت المتحدث باسم القضية، أن الحكومة الوطنية لم تمتثل لما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلام النهائي.

وقال أليدر كونتريرار، زعيم أسونسيات، لـ RCN Mundo: «نحن نعرف الصعوبات التي خلفها الحصار على الطرق، والتي قد تؤدي إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية في المنطقة، لكنها البديل الوحيد الذي يمكن تحقيقه، بالنظر إلى التخلي التام عن الدولة».

و ستتعلق المشكلة الرئيسية باستبدال المحاصيل غير المشروعة. وتشير إلى أنها لم تحصل على حلول من الحكومة الوطنية، ولكن أيضا من السلطات المحلية.

في أسونكات، يؤكدون على أن الفلاحين هم الأكثر تضررًا، لأنه يُطلب منهم تدمير محاصيل الكوكا، لكن لم يتم عرض حلعادل لمشكلة المخدرات في كاتاتومبو في الخارج. يقولون إن المجتمعات لا تصدق إعلانات الحكومة الوطنية، حيث طُلب منها استبدال المحاصيل غير القانونية بزراعة النخيل والكاكاو وتعزيز الثروة الحيوانية، ولكن هذا كان راكدًا.

وقال «ان تنفيذ عملية السلام كان بطيئا للغاية. لم يمتثل الحاكم، ومن المتوقع أن يعيد تنشيط طاولة الحوار مع الرئيس الإقليمي، في حين أن الإضراب لا يزال قائما، والمسؤولية تقع على عاتق الحكومة الوطنية، التي لم تستجب لاحتياجات مجتمعات الفلاحين»، صدق كونتريراس.

وبالتالي، سيجتمع أعضاء أسونكات في قطاع كامبو سي، في منطقة تيبو الريفية (نورتي دي سانتاندر)، لوضع خطة وتحديد كيفية قيامهم بعمليات التعبئة الخاصة بهم في البلديات المختلفة التي تشكل كاتاتومبو.

وتجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي، استجابة لإعلانات الحكومة الوطنية لإعادة تنشيط القضاء على محاصيل الكوكا في العديد من البلديات في منطقة كاتاتومبو، قام المزارعون أيضًا بمظاهرات.

قامت الحكومة برش المحاصيل غير المشروعة بالغليفوسات، أو باستخدام القوة يدويًا، ولكن هذا لم يكن فعالاً. مع استخدام المادة الكيميائية، تجدر الإشارة إلى أن هذا لم يعد ممكنًا لأن المحكمة الدستورية ألغت القرار الذي يؤيد استخدام الغليفوسات للقضاء على المحاصيل غير المشروعة في كولومبيا. وأمرت المحكمة العليا الحكومة الوطنية بإجراء مشاورات مسبقة مع المجتمعات المتضررة من مبيدات الأعشاب.





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ويذكرون أن حوالي 300ألف هيئة محلفين صوتت مرتين في انتخابات الكونغرس.