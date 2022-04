من هو جوسي لاو، صديق أنجيلا أغيلار

في الآونة الأخيرة تم تسريب بعض الصور التي كانت أنجيلا أغيلار تقبلها مع صديقها Gussy Lau، أثارت هذه الصور جميع أنواع ردود الفعل، حيث كان العديد من محبي المغني أعجب بفارق 15 عامًا بين الاثنين، بالإضافة إلى ذلك، بدأوا في التحقيق في الحياة الخاصة للملحن.

ولد غوسي لاو في موكوريتو، سينالوا، في 6 يونيو 1988، واسمه الحقيقي هو لويس أبراهام بويلنا فيا، أو على الأقل هذه هي الطريقة التي يتم تسجيلها على Spotify؛ ضمن هذه المنصة قام الفنان البالغ من العمر 33 عامًا بعمل قائمة تشغيل حيث جمع جميع مؤلفاته من قبل المكسيكي الإقليمي.

كريستيان نودال، كويتلا فيغا، كاليبر 50، أرييل كاماتشو لوس بليبس ديل رانشو، غروبو فيرمي ولا أرولادورا باندا إل ليمون ليست سوى بعض الفنانين الذين كتب غوسي لهم، ولكن ذخيرته تشمل أيضا عائلة أغيلار.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

منذ لحظة تسريب الصور، قالت بعض الإصدارات إن بيبي أغيلار، والد الشابة، كان سيغضب جدًا من Gussy لأنهم عملوا معًا بشكل احترافي. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، لم يضع المغني الشهير نفسه في هذا الصدد علنًا.

الأغاني التي تؤديها أنجيلا أغيلار التي ألفها الزوجان الحاليان هي هناك حيث يرونني وسي ديموزيزادو، فمن المحتمل أنهما التقيا أثناء إبرام اتفاقيات أو توقيع عقود بشأن هذه القضايا المكسيكية الإقليمية.

من ناحية أخرى، دعهم يقولون ما يقولون و La quiero igualita هي أغاني من تأليف Gussy Lau التي غناها بيبي وليوناردو أغيلار، على التوالي. تتميز قائمة تشغيل Spotify بأكثر من 90 أغنية كجزء من حياته المهنية.

Gussy también ha compuesto temas para Pepe y Leonardo Aguilar (EFE)

حاليًا، يعد ملف تعريف Instagram الخاص بصديق Angela Aguilar خاصًا، نظرًا لأنه بالتأكيد تلقى مواطن سينالوا الكثير من الاهتمام غير المرغوب فيه من مئات الأشخاص، ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن لديه أكثر من 60,000 متابع على هذه الشبكة الاجتماعية - بما في ذلك أنجيلا أغيلار نفسها-.

في عام 2019، فاز الملحن البالغ من العمر 33 عامًا بجائزة جرامي لاتينية في فئة أفضل أغنية إقليمية مكسيكية. الأغنية التي فاز بها بهذه الجائزة من قبل الأكاديمية اللاتينية لفنون وعلوم التسجيل كانت أغنية «No Count on You Bad» لكريستيان نودال.

بعد عامين، فاز Gussy بنفس الجائزة لأغنية Here أدناه، التي لعبها أيضًا كريستيان نودال، وتجدر الإشارة إلى أنه في كلتا الأغنيتين، تعاون الملحن مع إدغار باريرا.

Gussy fue quien confirmó el romance (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

على الرغم من أن لويس أبراهام اختار غوسي لاو ليعرف نفسه في عالم الفن، إلا أنه وقع أيضًا بعض الأغاني باستخدام رينيه هومبرتو لاو. قبل بضعة أسابيع، كشفت أنجيلا أغيلار أن قطعة كبيرة غامضة أعطتها ترتيبًا من 1500 وردة وأرسلتها إلى فندقها.

عندما تم استجواب المغنية الشابة حول اسم الخاطب، رفضت رفضا قاطعا مشاركة هويتها: «لا أستطيع أن أقول أي شيء، لا شيء على الإطلاق، يقتلونني». لقد ترك الأمر يرى أنه يفضل الحفاظ على خصوصية علاقته مع Gussy، على الرغم من أنه في ذلك الشهر لم يكن أحد يعرف أن الأمر يتعلق به.

و كانت خصوصية أنغيلا أغيلار ستنتهك بسبب تسريب الصور, حيث قالت مؤخرا إنها لا تنوي الإعلان عن علاقتها الرومانسية, و لكن في مواجهة الضغط, كان Gussy هو الشخص الذي أكد وجود الرومانسية.

«شيء بسيط للغاية يخرج عن السياق، حقًا. يتم تداول صورة أنجيلا وأنا. حسنًا، نحن معًا ولكي لا نخبرك بالقصة لفترة طويلة، كنا نخرج منذ منتصف فبراير، لأنه أسبوعين، ثم لم تكن هذه مشكلة، كان يتم التعامل مع كل شيء بشكل خاص «، أعلن.

