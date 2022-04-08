متى سيتم معرفة نتائج استشارة إلغاء الانتداب

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

بعد يوم مشاركة المواطن، والذي سيتم تحديده من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً في 10 أبريل وبعد فرز الأصوات، سيتم نشر نتائج التمرين مساء الأحد بهدف توفير الثقة المطلقة والشفافية.

يهدف إلغاء الولاية إلى تحديد ما إذا كان الرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لا يزال في السلطة حتى نهاية فترة ولايته التي استمرت ست سنوات. وفقًا للموقع الرسمي للمعهد الوطني للانتخابات (INE)، فهو أداة المشاركة طلب من المواطنين تحديد الاستنتاج المبكر في أداء الشخص الذي يتولى رئاسة الجمهورية، على أساس فقدان الثقة.

على صفحة تويتر، نشرت INE، الهيئة المسؤولة عن هذا التمرين، مادة سمعية بصرية تحدد أنه بدءًا من الساعة 8 مساءً (التوقيت المركزي) يوم الأحد 10 أبريل، ستجعل حسابات إلغاء الانتداب متاحة للمواطنين، والتي سيتم تنفيذها في الوقت الفعلي.

عملية إلغاء الولاية

سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية يوم الاثنين 11 أبريل، كما أعلن رئيس المعهد الوطني للانتخابات (INE)، لورينزو كوردوفا، في مؤتمر صحفي من INE»

«في 10 أبريل، سيكون هناك نظام عد سريع مع عينة من 1800 خلية تسمح لنا بالحصول على تقدير موثوق لمشاركة ونتائج المشاورة في نفس المساء».

لكي يمارس المواطنون حقهم في التصويت في واحد من 57 ألف516 صندوقًا يقع بالقرب من منازلهم، من الضروري إدخال الرابط التالي لمعرفة المربع المخصص لكل شخص: https://ubicatucasilla.ine.mx

بمجرد تحديد مكان المكان، من الضروري الحضور مع بيانات اعتماد الناخب الصالحة (INE). سيكون الموظفون المعتمدون موجودين في الموقع للتحقق من أن كل شيء يتم بشكل شرعي وسيكون مسؤولاً عن تزويد كل شخص باقتراع مع النقش التالي:

«هل توافقون على أن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، ينبغي إلغاء ولايته بسبب فقدان الثقة أو البقاء في رئاسة الجمهورية حتى تنتهي ولايته؟»

بمجرد حصول الناخب على اقتراعهم، سيتمكن المواطنون من الإجابة عما إذا كانوا يوافقون أم لا، ويختارون باستخدام الفشار الخيار الذي يعتبرونه. لا ينبغي أبدا أن ننسى أن التصويت حر وسري، لذلك لا ينبغي لأحد أن يتخذ أي إجراء يكتشف من خلاله موقفهم.

INE

من المهم أيضًا ملاحظة أنه لا يمكن لأي موظف عمومي أن يوجه أو يتدخل في إرادة المواطنين «يحظر على الموظفين العموميين تقديم أي إشارة يمكن أن تعني تعزيز إلغاء التفويض أو بأي شكل من الأشكال توجيه إرادة المواطنين في هذه الممارسة»، علق كوردوفا.

دعا لورينزو كوردوفا السكان للمشاركة في هذه الممارسة الديمقراطية من خلال الموقع الرسمي لـ INE ومن خلال نشر الرسائل على الشبكات الاجتماعية.

«سنقوم بطباعة حوالي 92 مليون بطاقة اقتراع وكل مواطن سيحصل على اقتراع في انتظاره؛ حتى أننا سنقوم بتثبيت، على عكس المشاورة الشعبية، حوالي 300 استطلاع خاص، واحد في كل منطقة، بحيث يمكن للناخبين في العبور، الذين ليسوا في قسمهم، في منازلهم، التصويت إذا رغبوا في ذلك»، وافق مدير INE.

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