ما هي القصة وراء صورة ماكسيميليان من هابسبورغ التي أظهرتها AMLO في الصباح

قدم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) في مؤتمره الصباحي صورة للإمبراطور الثاني للمكسيك، ماكسيميليان من هابسبورغ، حيث يمكن رؤية الحاكم الأوروبي واقفا بينما محاط بمجموعة من المحافظين، الذين سيطلبون مساعدته في قيادة النظام الملكي الجديد في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث يعني كسر حكومة واحدة من أهم الشخصيات في AMLO (بينيتو خواريز)، ولكن ما هي القصة وراء هذا الحدث الذي أظهره الرئيس؟

أولاً، من المهم التأكيد على أن الرئيس التنفيذي عرض الصورة من أجل الدعوة إلى عدم قبول «دور التابعين» في البلاد، ولهذا السبب أظهر الرسم التوضيحي الذي عنوانه «سيقدم المحافظون لماكسيميليان إمبراطورية المكسيك».

قال لوبيز أوبرادور إنه من المناسب تحليل هذه الحلقة في التاريخ، حيث كانت المعارضة في ذلك الوقت هي التي طلبت المساعدة من الإمبراطورية الفرنسية، وهو وضع قارنه بحالة الرفض الأجنبي بسبب إصلاح الكهرباء، وتحديداً بسبب موقف الأربعة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطي.

Foto mostrada por AMLO en la que la comisión mexicana que invita a Maximiliano de Habsburgo a ocupar el trono de México en Miramar (Autor: Cesare Dell'Acqua (1867)/ Wikipedia)

وشدد على أن البلد لا ينبغي أن يعود إلى الوقت الذي تعتمد فيه القرارات السياسية على تدخلات الدول الأخرى، لأنه «لم يعد ذلك الوقت، ولم نعد نقبله، بل هو مبدأ عدم التدخل، والتسوية السلمية، وعلينا أن نتمسك بما يقوله الدستور، المادة 89, هناك سياسة المبادئ».

وذكر ذلك على وجه التحديد بسبب الحدث المخفي في تلك الصورة لماكسيميليان. وفقًا لمقال صادر عن معهد البحوث التاريخية في UNAM، حدثت فترة النزاعات بين الليبراليين والمحافظين بسبب الاختلافات «الأيديولوجية والسياسية» لقيادة البلاد، وكذلك المصالح الأجنبية التي كانت على المحك، من ناحية الليبراليين. التقى بينيميريتوس والولايات المتحدة على رأس، ومن ناحية أخرى، ماكسيميليان (يمثل الإمبراطورية الفرنسية) إيواء المحافظين».

Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica llegaron al paìs en 1864 para encabezar El Segundo imperio mexicano. (Foto: Twitter@PGaleanaH)

كما أوضح AMLO، فإن وصول الإمبراطورية المكسيكية الثانية يعني هيمنة فرنسا على الأراضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن المجموعة المحافظة لم تكن مستعدة للتخلي عن سلطتها، مما دفعهم إلى «البحث عن الأرشيدوق ليطلب منه أن يكون الأمير الأوروبي الذي تمكن من تصحيح الانقسامات و مشاكل لا حصر لها ابتليت بها المكسيك ومجتمعها».

بدأت رحلة رحلة هذه المجموعة المعارضة إلى خواريز بفضل حقيقة أن نابليون الثالث، إمبراطور فرنسا، سعى إلى توسيع نطاقه ليشمل القارة الأمريكية، وكانت دعوة المساعدة الذريعة المثالية لغزو ترسيم جديد.

توضح وزارة الثقافة أن مجموعة «مكونة من أعضاء من حزب المحافظين اقتربت من الأرشيدوق النمساوي فرديناند ماكسيميليان من هابسبورغ لتقدم له التاج الإمبراطوري للمكسيك. قبلها ماكسيميليان في 3 أكتوبر 1863، في قصر ميرامار الخاص به، مقتنعا بأن حكومته، بالإضافة إلى حصولها على الدعم العسكري من فرنسا، ستلقى استقبالا حسنا في المكسيك».

Benito Juárez encabezó el bando de los liberales que buscaban arrebatar el paìs de las manos francesas. (Foto: INAH)

وهكذا، في 10 أبريل 1864، تم التوقيع على معاهدات ميرامار بحيث يقوم الأوروبي وزوجته، الإمبراطورة كارلوتا، بتنفيذ جميع الاستعدادات للمغامرة الملكية. ويشير المصدر نفسه إلى أن «الصور الرسمية الأولى تم التقاطها من قبل مصور المحكمة في تريست، جوزيبي مالوفيتش. ومع ذلك، كانت هناك حاجة أيضًا إلى صورة زيتية رسمية، أي لوحتين كبيرتين تم فيهما تقديم الأباطرة بكل الجدية المتوقعة من المحكمة».

تم تكليف هذه الصور لفرانز زافر وينترهالتر، الذي كان أحد أرقى البورتريين بين الأرستقراطية الأوروبية. وأخيرا، من المهم التأكيد على أن سياسات هابسبورغ كانت أكثر ليبرالية من سياسات بينيتو خواريز نفسه، وهو وضع كان حاسما لانهيار ولايته، لأن السلطات الأوروبية سحبت دعمها لعدم الالتزام بالإيديولوجية المحافظة.

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