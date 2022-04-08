ما هي شبكة الطرق الوطنية ولماذا ستتدخل من قبل القوات المسلحة؟

ماذا يحدث في بيرو؟ في خضم المظاهرات التي نظمت في المناطق الداخلية من البلاد، مع كدعامة لتعبئة إضراب النقل لعام 2022، أصدرت الحكومة المركزية بيان مسؤول يعلن حالة الطوارئ لشبكة الطرق الوطنية لمدة 30 يوما.

أدى الافتقار إلى السيطرة في الأيام الأخيرة إلى اتخاذ تدابير جذرية حتى تتمكن وكالات إنفاذ القانون من الحفاظ على السلام في هذه المنطقة المشلولة والتأثير على الأداء السليم للقطاعات التي تأثرت بشدة بظهور الوباء، مثل السياحة، مع الأخذ في الاعتبار أننا بالقرب من بداية الأسبوع المقدس، التواريخ التي يزداد فيها تداول السياح إلى المقاطعات.

ولكن ما هي شبكة الطرق الوطنية ولماذا تؤثر على الاتصالات الداخلية للبلاد؟ أدناه، نقدم لك شرحًا حول هذا الأمر ونعرض لك مدى أهمية إبقاء بيرو متصلة بالطرق والجسور وغيرها.

ما هي شبكة الطرق الوطنية؟

توصف شبكة الطرق الوطنية بأنها منطقة كاملة من أراضي بيرو، والتي تشمل الطرق التي تهم جميع السكان. وهي تتكون من المحاور الطولية والعرضية الرئيسية، والتي تشكل أساس نظام الطرق السريعة الوطني (سيناك)، على النحو المنصوص عليه في لوائح التسلسل الهرمي للطرق، وفقًا للمرسوم الأعلى رقم 017-2007-MTC.

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كيف يتم تأليفها؟

وفقًا للمعلومات العامة من وزارة النقل والاتصالات، يتم تقسيمها إلى قسمين:

- طولية: تتكون من ثلاثة محاور (PE-1، PE-3 و PE-5)، والتي تنقسم إلى مسارات الشمال والجنوب. يتم تمثيل هذه على النحو التالي:

2 على طول الساحل الطولي، الذي يقع «كم. 0+000″ عند تقاطع الطريق السريع سانتا أنيتا (PE-1N للشمال و PE-1S للجنوب).

2 على الجانب الطولي من سلسلة الجبال، التي «كم. 0+000″ في قسم لا أورويا (PE-3N للشمال و PE-3S للجنوب).

2 في الغابة الطولية التي يقع «كم. 0+000″ على جسر ريفان (PE-5N للشمال و PE-5S للجنوب).

تجدر الإشارة إلى أن كل واحد منهم يكمله 14 متنوعًا و 26 فرعًا.

- عرضي: يتكون من عشرين 20 محورًا، يتم إنشاؤه بأرقام متساوية تبدأ من PE-02، PE-04، PE-06، وما شابه ذلك. انتشرت هذه في جميع أنحاء الإقليم بطريقة جانبية، وتوصيل الساحل مع الجبال والغابة، وربط شبكة الطرق الطولية الوطنية.

يمكن أن تحتوي هذه المحاور على متغيرات وفروع، والتي سيتم تحديدها بنفس الاسم.

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شبكة الطرق الوطنية في حالة الطوارئ

لمدة 30 يومًا تقويميًا، ستحافظ الشرطة الوطنية على السيطرة على النظام الداخلي بدعم من القوات المسلحة وسط الاحتجاجات والحصار على الطرق. تم وضع هذا الحكم بموجب المرسوم الأعلى 035-2022-PCM، الذي نشر في نشرة المعايير القانونية لصحيفة El Peruano، التي يحمل توقيع الرئيس بيدرو كاستيلو, و رئيس مجلس الوزراء الوزاري, أنيبال توريس, و رؤساء الدفاع و الداخلية و العدل و حقوق الإنسان.

ماذا سيحدث في تلك المنطقة من البلاد؟ خلال حالة الطوارئ المعلنة، يتم تعليق الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التنقل داخل الأراضي الوطنية وحرية التجمع والأمن الشخصي.

يتم تدخل الشرطة الوطنية والقوات المسلحة وفقا لأحكام المرسومين التشريعيين 1186 و 1095 اللذين ينظمان استخدام القوة من قبل المؤسستين.