العنف في ميتشواكان: قتل كاتب عدل في أوروابان

قتل ريكاردو ألبرتو إسبارزا، 187 كاتب عدل، أمام مكتبه الواقع في بلدية أوروابان، ميتشواكان، بعد أن أطلق مسلحون النار عليه في عدة مناسبات.

ووفقا للتقارير، غادر المحامي مكان عمله، كالعادة، إلى سيارته المتوقفة، وبمجرد أن حاول الدخول، اقترب منه القتلة وأنهوا منه. وقد تركت جثته على الأرض بجوار سيارته.

وبمجرد الإعلان عن الحادث، وصل رجال الأمن إلى المنطقة وطوقوا لإجراء التحقيقات الأولى في الجريمة، في حين بدأت عملية في الوقت نفسه لملاحقة الجناة والعثور عليهم.

حتى الآن، أدان حاكم ميتشواكان جريمة القتل هذه وذكر أنهم سيعملون مع مكتب المدعي العام للدولة لتوضيح جريمة القتل. كما أعرب عن تضامنه مع عائلة إسبارزا والمجتمع القانوني، الذي أكد لهم أنه سيسعى إلى سلام الكيان.

El gobernador de Michoacán condenó el homicidio (Foto: Twitter)

من جانبها، نشرت رابطة كتاب العدل بيانًا موجزًا أدانت فيه الحقيقة، بالإضافة إلى مطالبة سلطات ميتشواكان بتوضيح دافع الجريمة وتطبيق العدالة لزميله.

وجاء في الوثيقة: «ندعو السلطات المختصة إلى تنفيذ تطوير إجراءات التحقيق القضائي بطريقة فعالة، حتى لا يمر مثل هذا العمل الرهيب دون عقاب».

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التعرف على الضحية على أنه شقيق خايمي إسبارزا كورتينا، الذي كان وزير حكومة ميتشواكان أثناء إدارة سلفادور جارا غيريرو في عام 2014.

حتى الآن، أعلن مكتب المدعي العام لولاية ميتشواكان (FGE) أنه أطلق مجلد تحقيق لتوضيح مقتل ريكاردو إسبارزا كورتينا، الذي وقع بعد ظهر يوم الخميس في حي رامون فارياس في أوروبابان.

ووفقا للوصف الصادر عن السلطة المحلية، في حوالي الساعة 3:00 مساء، انتقل أفراد المجموعة متعددة التخصصات إلى شارع دورانجو، حيث ارتكبت جريمة قتل كاتب العدل، الذي قال البيان، للوهلة الأولى، أصيب بجروح ناجمة عن مقذوفات من سلاح ناري، والتي تسببت فيها عند مغادرة مكاتبهم.

(Foto: Secretaría de Gobernación de michoacán)

أثناء التفتيش الذي قام به الضباط على الموقع، تم تحديد بعض الأغلفة، وربما طردها سلاح القتل. وأخيرا، أكدت FGE أنها تواصل أعمال التحقيق التي تسمح بتوضيح الحقائق.

وكان الشخص الآخر الذي أدان جريمة القتل هذه هو النائب الاتحادي لميتشواكان، كارلوس توريس بينيا، الذي شارك في نعي من وزارة الداخلية بالولاية أعرب عن أسفه للحادث. وأفاد أيضا أنهم سيشاركون في التحقيقات اللازمة.

كما أصدر لويس نافارو غارسيا، وزير الإدارة والمالية في حكومة ميتشواكان، رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي. «نحن ندين بشدة مقتل كاتب العدل، ريكاردو ألبرتو إسبارزا كورتينا، الذي وقع اليوم في أوروبابان. ونرسل تعازينا الصادقة لعائلاتهم وأصدقائهم واتحاد التوثيق بأكمله».

أخيرًا، اغتنم غييرمو فالنسيا، رئيس الحزب الثوري المؤسسي للمؤسسة (PRI)، الفرصة لإرسال عناق إلى شقيق الضحية وإدانة هذا القتل والعنف في الدولة.

«أنا آسف جدا للجريمة ضد ريكاردو إسبارزا كورتينا، كاتب عدل من أوروباان الذي قتل جبان خارج مكتبه. أنا أدين بشدة العنف الذي ينعي كل يوم عائلات ميتشواكان. أنا أعانق بشكل مشترك صديقي العزيز خايمي إسبارزا كورتينا، على الموت المأساوي لأخيه، تعازي لعائلته»، قال.

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