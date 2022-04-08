فيديو: لماذا تدفع جولييت بارداو الضرائب في كولومبيا، ولكن لا يمكنها التصويت

أعجب قليلا كان أتباع جولييت بارداو, الممثلة التي كانت جزءًا من إنتاجات مثل «Pa» quererte, «الحفيدة المختارة» وإعادة إنتاج «حتى فصل الفضة», عندما قامت من خلال جولة من «الأسئلة والأجوبة» بحل بعض المخاوف التي كان لدى أتباعها في Instagram. الديناميكية التي سماها «لم نتحدث منذ فترة. #PreguntenPues»، أردت أن تعرف موقفك من الانتخابات الرئاسية.

تركت إجابته أكثر من تفكير واحد، لأنه من المعروف أن بارداو ولدت في 21 أغسطس في كاراكاس، فنزويلا، في عام 1986، لكنها مقرها في كولومبيا بسبب مهنتها وعلاقتها مع زميلها الممثل جوليان رومان.

أجاب الفنان الموهوب: «ما زلت لا أصوت في كولومبيا لأنني ما زلت أملك شهادة أجنبي، أي أنني أجنبي يعيش في البلاد، ولدي التزامات مثل دفع الضرائب، ولكن ليس لدي الحق في التصويت، هكذا هو الغرض».

و قال إن الشيء الآخر الذي جادل به في رده هو أن «الحق في التصويت يقتصر على المواطنين الذين يحملون الجنسية».

وأشارت الممثلة إلى أنها لا تحمل جنسية وبالتالي لا يمكنها ممارسة حقها في التصويت.

هنا إجابة جولييت بارداو :

قبل بضعة أيام، كشفت الممثلة أنه بعد تسجيلات بعض المشاهد في النسخة الجديدة من أوبرا الصابون الناجحة «حتى فصل الفضة»، حيث تلعب دور صديقة بطل الرواية المكثفة، والمعروفة باسم «La pajarita»، انتهى بها الأمر بأذى شديد في الركبتين لأن المشاهد احتوت على بعض التحميل حركات العاطفة.

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من قصصها على إنستغرام، أدركت الممثلة كيف كانت ركبتيها - مع كدمات - بعد التصوير المذكور أعلاه. «أتوقف لأنني بالأمس كان لدي بعض المشاهد المؤثرة للغاية وفي مرحلة ما من البروفة قال لي زملائي: جولييت، أعتقد أنك متحمس.»

في الواقع، بدا أن الشخص الوحيد في فريق التمثيل الذي لم يلاحظ الضرر الذي لحق بركبتيها كان هو نفسه، على الرغم من أن كل شيء بالطبع كان سطحيًا جدًا ولم يحدث شيء خطير، على الأقل بسبب ما شوهد في InstaStories. حتى أن بارداو كتب عن ما قاله زملاؤه: «أعتقد أنهم كانوا على حق»، متبوعًا برموز يبكي بالضحك.

تجدر الإشارة إلى أن بارداو سيشارك مجموعة مع كارمن فيلالوبوس، التي كانت جزءًا من طبعة جديدة من «مقهى، برائحة امرأة»، لورنا سيبيدا، سيباستيان مارتينيز، غريغوريو بيرنيا من بين فنانين آخرين في المعرض الوطني.

في 10 مارس، سألها أحد المستخدمين عما إذا كانت قد شعرت بعدم الأمان مع جسدها، والذي أجاب عليه بارداو:

قالت الممثلة: «مرات أكثر مما أود الحقيقة، لأنه من الواضح أنني لا أعاني من زيادة الوزن، لكن مسار اللياقة البدنية ليس المفضل لدي، إنه صعب بالنسبة لي، والحقيقة هي أنني إذا لم آكل جيدًا فإنه يظهر أيضًا».

استمرارًا لاستجابته، أكد بارداو أنه بدلاً من التركيز على العيوب التي قد يعاني منها جسده، حاول دائمًا الحفاظ على صحة جيدة بدلاً من ظهور شخصية جسمه. «أخيرًا، هذا أمر شخصي للغاية وسيكون هناك من يعتقد أنه مرتفع جدًا، وسيعتقد الآخرون أنه رقيق جدًا، لذلك لا شيء لإرضاء أي شخص سوى نفسه».

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