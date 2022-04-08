فيديو: كشفت دايانا خايمس ما ستفعله في 14 أبريل في ذكرى وفاة مارتين إلياس

يقترب موعد خاص جدًا لمحبي موسيقى مارتين إلياس، الذي توفي في حادث مروري أثناء مغادرته أحد عروضه على الطريق المؤدي إلى سان أونوفري، سوكري، في 14 أبريل 2017.

بعد خمس سنوات من وفاته، يواصل أتباع مؤدي أغاني مثل «Ábrete 'و 'Te amaré' تذكر معبوده مع تحية تتراوح بين الأحداث التي يجتمع فيها مختلف دعاة vallenato لتذكر موهبته وعمله في الحياة.

بالنسبة لعام 2022، تتزامن الذكرى السنوية لوفاتها أيضًا مرة أخرى مع الاحتفال بالأسبوع المقدس، وعامًا بعد عام، تكون دايانا خايميس في عين أتباعها لمعرفة كيف ستشيد بها، ومع ذلك، كشفت هذه المرة عن شيء آخر، حيث أن أرملة الفنانة في الحب بسعادة.

من خلال جولة من «الأسئلة والأجوبة» التي أسمتها «دعونا نتحدث بعد ذلك»، تم استجواب خايمس من قبل أتباعها مع السؤال: «ماذا سيفعلون لمارتن في الرابع عشر؟»

أجابت أرملة الفنانة أنه على الرغم من أنها لا توافق على أنواع معينة من الأعمال التي تتم أمام قبر الفنان الراحل، إلا أنها تحترم بشدة معتقدات أتباعها.

«من جهتي لا شيء، لا شيء، لم أتفق أبدًا مع هذا النوع من الأشياء التي تذهب إلى المقبرة، يجلبون مارياشيس، يلعبون الصندوق، guacharaca، الأكورديون. إنها محترمة للغاية، لكنني لا أشارك تلك الأشياء»، قالت دايانا خايميس من خلال «InstaStories» الخاصة بها.

Foto: Colprensa/Q'hubo Barranquilla

ومع ذلك، أوضحت أنها تفضل حضور المقبرة في الصباح الباكر بصحبة ابنتها بولا إيلينا دياز، التي تشارك لحظة حميمة، لأنه بعد وقت معين يبدأ المزيد من الناس في الوصول إلى قبر مارتن إلياس.

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كانت الأسئلة الأخرى التي أجابت عليها دايانا خايمس في جولة تفاعلها مع متابعيها أكثر تركيزًا على موضوع حياتها الشخصية، وحول التعليقات السيئة التي تتلقاها من بعض الأشخاص على الشبكات الاجتماعية والوقت الذي قضته مع شريكها الجديد.

هناك، قال إنه فيما يتعلق بما يقوله الآخرون عن سلوكهم، هناك آراء منقسمة: «كل هذا يتوقف، إذا سمعته من شخص لم أعالجه أبدًا في حياتي ولا يعرفني حتى، فهذا ليس صحيحًا في الرأس... إذا سمعته من أحد أفراد العائلة أو صديق سيتحدث يتساءل لك وإذا كان الأمر يأتي من شخص مستاء أو إزعاج معي، فلن يتحدث معك بشكل جيد».

فيما يتعلق بالوقت الذي ستقدم فيه صديقها رسميًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أجابت دايانا خايميس بأن «يومًا ما».

هنا هو المحتوى الكامل لـ Dayana Jaimes :

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لم تستغرق ردود الفعل وقتًا طويلاً للظهور لأن بوابة الترفيه «Rechismes» كانت مسؤولة عن تكرار المحتوى حيث حصلت على مئات التعليقات التي تشير إلى: «إنه فكرهم ويجب عليهم احترامه، لم يكن مجرد أي شخص في حياة مارتن إلياس»؛ «أنا لا فهم استياء بعضهم تجاهها، ربما يعتقدون أنها كان من السهل أن تكون زوجة مغنية»؛ «هذا صحيح جدا، تريد أن تحزن على موتك بهدوء، وليس مع ضجيج الأكورديون»؛ «إنها لا تعرف كيف كان مارتن لأتباعها وأكثر من ذلك كونها واحدة من أفضل المطربين» ، من بين أمور أخرى.

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