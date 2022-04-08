فيديو: أندريا فالديري حامل؟ الشائعات تنمو

Andrea Valdiri, bailarina barranquillera, recibió una lectura del tarot que le dio buenas noticias en lo amoroso. Foto: Instagram

بعد أن صدمت الشبكات الاجتماعية من المنشورات التي أدلى بها بعض المؤثرين وأفراد عائلة أندريا فالديري عندما تلقوا بطاقة الدعوة لزواجها من المنتج السمعي البصري فيليبي ساروما، وضع مستخدمو الإنترنت على الطاولة النقاش حول حمل جديد للراقصة بارانكويليرا.

وفقًا لبوابة الترفيه «Rechsimes»، كان هناك العديد من مستخدمي الإنترنت الذين بدأوا في الشائعات بأن سيدة الأعمال ستكون حاملاً بطفلها الثالث.

يشير المنشور إلى ظهور أندريا فالديري في إحدى مقالاتها مع فريق عملها وفي إحدى الحركات التي يصنعها منشئ المحتوى، يُرى كيف يبدو رحمها مختلفًا وواضحًا إلى حد ما، لذا فإن التكهنات بوصول عضو جديد من عائلة ساروما فالديري هم الذين تم إطلاق النار عليهم.

ومع ذلك، فإن تعليقات أخرى تشير إلى أن الراقصة قد لا تكون حاملاً ولكنها ببساطة تعرض بعض مشاكل الهضم، وأيضًا، أنها يمكن أن تمر بتغيير هرموني يجعل بطنها يبدو أكثر ملتهبًا من المعتاد.

إليك المحتوى الكامل لـ Andrea Valdiri :

كانت الراقصة تتدرب مع فريق عملها وأشعلت إشاعة وصول عضو جديد إلى العائلة

المنشور الذي يعتمد على الملف الشخصي لصفحة «Rechismes» قد تجاوز بالفعل 151,000 مشاهدة وهو قريب من 3000 «إعجاب» لمستخدمي الإنترنت، الذين عبروا أيضًا عن آرائهم حول هذا الموضوع برسائل مثل: «لقد لاحظت نفس الشيء»؛ «إنها العملية التي تركتها هكذا، أنت فقط تجعل جميع النساء حوامل»؛ «في حال لم تكن تعرف، عندما تكون في يومك تتضخم بطنك هكذا»؛ «الحقيقة هي أن يينا لم تكذب في ذلك الوقت وكانت سميكة منذ ليبو الأخير»، من بين أمور أخرى.

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تجدر الإشارة إلى أنه في الماضي حدث نفس الشيء مع حمل Greeicy Rendón، التي حاولت إخفاء عملية حملها قبل عدة أشهر من الاعتراف من خلال بث مباشر مع شريكها، مايك باهيا، بأنهم كانوا يتوقعون ابنهم البكر.

في ذلك الوقت، تحدث مترجم «القبلات» برسالة مضحكة نقلت: «وماذا عن كونها مجرد بضعة أرطال إضافية». ومع ذلك, نمت الشائعات عندما نشأ ابنهما البكر في رحمها وكشف أنهم كانوا في انتظار حلو.

كان مولد المحتوى الآخر الذي هو أيضا ضحية لهذا النوع من التأكيد على الشبكات الاجتماعية لويزا فرناندا دبليو، حيث شارك برنامج القيل والقال «Lo Sé Todo» على حسابها في Instagram مقطعًا يظهر بطن البايسا أكثر وضوحًا.

غير راضين عن التسجيل، سعى الصحفيون من البرنامج إلى مساحة للتحدث مع الزوجين المشهورين الذين كانوا يشاركون في حدث داني مارين، الذي احتفل بمسيرته الفنية التي استمرت 20 عامًا، للسؤال عن شائعات الحمل.

«كل ما أقوله لك هو الانتظار حتى ينمو بطنك ومعرفة ما إذا كان صحيحًا»، أوضحت لويزا فرناندا دبليو، بينما ضحك بايب بوينو: «ماذا يمكنني أن أقول لك؟ ، وهي حامل حوالي 46 ساعة».

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