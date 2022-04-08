ألقى فيسنتي فوكس باللوم على AMLO لارتفاع الأسعار: «لقد زاد الأمور سوءًا»

شكك الرئيس السابق للمكسيك، فيسنتي فوكس كيسادا، في القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO).

وهو أنه في الأيام الأخيرة تم الإعلان عن زيادة في أسعار السلة الأساسية في البلاد، لذلك ألقى الرئيس السابق باللوم على Tabasqueño وأكد له أنه منذ توليه منصبه «ساءت الأمور» في البلاد.

كما أشار إلى أن التدابير التي اقترحتها الحكومة الفيدرالية سيكون لها تأثير على المجال الاجتماعي، لذلك حث لوبيز أوبرادور على التصرف قبل نفاد وقته.

«الزيادات في الغذاء لها تكلفة اجتماعية عالية وتؤثر على التوقعات: Minuta Banxico. لتنويرنا، اتخذ تدابير جذرية في هذا الصدد! أخبر لوبيز أن الوقت ينفد وأن الأمور ساءت فقط!» ، كتب هذا الخميس، 7 أبريل.

Vicente Fox cuestionó la inflación en el país (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

ظهرت رسالة الرئيس السابق بعد ثلاثة أيام من الإعلان عن سقف محتمل لأسعار منتجات السلة الأساسية من أجل السيطرة على التضخم.

وهو أنه في المؤتمر الصباحي في 4 أبريل، أفاد رئيس السلطة التنفيذية الفيدرالية أن فريقه بأكمله يعمل على خطة لاحتواء الأسعار وبالتالي مساعدة المواطنين المكسيكيين.

Los precios de la canasta básica están a la alza en México (Foto: Andina)

وأشار إلى أنه كما هو الحال مع المنتجات الأخرى - مثل الغاز والبنزين، على سبيل المثال لا الحصر - هناك إمكانية للحد الأقصى للسعر.

«إذا لزم الأمر، أولا، الإنتاج، ولكن إذا رأينا أن الهوامش... ما يحدث مع البنزين، كنت أدرك (...) لإعطاء مثال، في حالة الغاز ارتفعت وتم تعريفها لتحديد أقصى الأسعار والتي ساعدنا على السيطرة»، وقال.

Andrés Manuel indicó que se prevé un tope al costo de los productos (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com) Galo Cañas

وفي الوقت نفسه، أعلن هذا الخميس المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (Inegi) أن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 7.45٪، وهو أعلى مستوى تم تسجيله في عام 2001 -عندما حكمت فوكس-.

وفقًا للمعهد، ستعكس هذه الزيادة في تكاليف الطاقة والغذاء والمنتجات الزراعية.

وأوضحت غابرييلا سيلر، مديرة التحليل الاقتصادي في بنك الأساس: «في مارس بلغ معدل التضخم في المكسيك معدل سنوي قدره 7.45٪، وهو مستوى لم نشهده منذ يناير 2001، وهو ما يتجاوز التوقعات بشكل معتدل ويؤكد استمرار الضغوط التضخمية».

كما تم تفصيل أن المعدل الشهري بلغ 0.99٪، وهو أعلى رقم قياسي منذ عام 1998 عندما بلغ 1.17٪.

El costo de los alimentos podría seguir aumentando (Foto: Europa Press) Europa Press

بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة أنه في حالة السلة الأساسية، ستعكس الزيادة في سعر البيض والأفوكادو والبصل والطماطم. وكذلك في خدمات الكهرباء، حزمة الخدمات السياحية والنقل الجوي.

ومع ذلك، لم تكن Inegi المؤسسة الوحيدة التي منعت مثل هذا العمل الاقتصادي، حيث أشارت المجموعة الاستشارية للأسواق الزراعية (GCMA) إلى أن هناك زيادة بنسبة 13.1٪ في الأسعار مقارنة بالشهر الأول من هذا العام.

مع التركيز بشكل خاص على حقيقة أن أكبر زيادة حدثت في منتجات البروتين الحيواني، حيث تبرز الدجاج والبيض، وكذلك لحم البقر ولحم الخنزير.

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