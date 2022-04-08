لا يمكن وقفها! تقدمت ماريا كاميلا أوسوريو إلى الدور نصف النهائي من كأس كولسانيتاس 2022

بعد ظهر يوم الجمعة 8 أبريل، واجهت المدافعة عن لقب كأس كولسانيتا، ماريا كاميلا أوسوريو، اللاعبة الروسية إيلينا أفانيسيان في الدور ربع النهائي.

فاز أوسوريو بفوزه الثالث على التوالي في بطولة WTA 250 المفتوحة في بوغوتا بعد فوزه بمجموعتين [6-1] و [6-4] لاعب التنس التركي رقم 170 في تصنيف WTA.

واصلت Cucuteña، التي تحتل حاليًا المرتبة 33 في تصنيف WTA، إظهار محاباتها في البطولة الكولومبية التي أقيمت في المحكمة المركزية لنادي بوغوتا الريفي بفوزها الثامن والثلاثين في البطولات الاحترافية تحت الفئة الفردية للسيدات.

احتاجت الرياضية البالغة من العمر 20 عامًا إلى ساعة و30 دقيقة للحفاظ على المباراة ضد الأوروبي وبرز في النقطة الثانية من المباراة الثالثة بنكسة متقاطعة قوية صنفتها كمرشحة للفوز ضد معجبيها:

أصر شمال سانتاندر على صيغته وانعكست النتائج في أخطاء Avanesyan.

كانت هذه نقطة المباراة الحاسمة لأوسوريو في المباراة النهائية 6-4 مع ميزة الكولومبية، التي صنفتها بين أفضل أربعة لاعبي تنس في المسابقة:

في المرحلة التالية من المسابقة (نصف النهائي)، ستواجه ماريا كاميلا اللاعبة البرازيلية لورا بيجوسي، رقم 212 في تصنيف WTA، وهو التزام سيتم لعبه يوم السبت 9 أبريل الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الكولومبي:

هذه هي الطريقة التي يسير بها جدول التصفيات لكأس كولسانيتا 2022:

يجب أن نتذكر أن أوسوريو يتنافس أيضًا تحت طريقة الزوجي في كأس كولسانيتاس 2022 وهو أيضًا في الدور نصف النهائي في هذه الفئة مع زميله البرازيلي بياتريس حداد مايا، الذي هزم معه في 6 أبريل في مجموعتين [6 (4) - 7 (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)) و [5-7] الثنائي الذي شكله اليوناني فالنتيني فالنتيني جراماتيكوبولو والروسية أمينة أنشبا.

الآن سيواجه أوسوريو سيرانو وحداد مايا الزوج الذي شكلته الأسترالية أسترا شارما والإندونيسية ألديلا سوتيادي في أفضل أربع مراحل بعد ظهر يوم الجمعة الساعة 3:00 مساءً بتوقيت كولومبيا.

وفي الوقت نفسه، هذا هو تصنيف لقب الزوجي، الذي كان بعيد المنال لكوكوتينا في حياتها المهنية كمحترفة والذي يتنافس فيه الكولومبيون ماريا فرناندا هيرازو ويوليانا ليزارازو أيضًا:

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سيكون الدفاع عن اللقب بالإضافة إلى إنجازين محتملين آخرين في سجلها هو التحدي الذي تواجهه ممثلة التنس الكولومبية للسيدات التي تأتي من المشاركة في بطولة إنديان ويلز المفتوحة في الولايات المتحدة؛ بطولة WTA 250 في مونتيري؛ WTA 250 في غوادالاخارا وبطولة أستراليا المفتوحة 2022.

يمكن مشاهدة مباريات ماريا كاميلا أوسوريو والمشاركين الآخرين في كأس كولسانيتا 2022 من خلال إشارة ستار بلس و DirecTV Sports Colombia حتى 10 أبريل.

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