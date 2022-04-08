قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الأولمبية الدولية بتسهيل افتتاح مساحات رياضية لـ 1,236 فتاة من الأحياء الضعيفة

وفي الأرجنتين، لا يشارك 60 في المائة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة في أي نشاط بدني أو رياضي خارج المنهج الدراسي. من خلال التركيز على النساء، ترتفع النسبة إلى 70٪. هذه البيانات مأخوذة من المرصد الاجتماعي للرياضة، الذي يديره معهد الدراسات الاجتماعية العليا بجامعة سان مارتن ووزارة السياحة والرياضة في الأمة. وبالإضافة إلى ذلك، من مجموع عدد المراهقين الذين لا يمارسون أي نشاط بدني خارج المنهج الدراسي، ينتمي 74.2 في المائة إلى أدنى مستوى اجتماعي - اقتصادي، ويعيش 71.7 في المائة في قرى أو مستوطنات.

استجابة لهذه المشكلة، قررت هيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الأولمبية الدولية تنفيذ برنامج «انتصار واحد يؤدي إلى آخر» (UVLO) في مدينة بوينس آيرس. وتتمثل المبادرة في خلق مساحات آمنة جسديا وعاطفيا للرياضة من أجل تعزيز القيادة واحترام الذات والصحة والتمكين الاقتصادي ومنع العنف القائم على نوع الجنس. إنه اقتراح مصمم للفتيات من 13 إلى 18 عامًا اللائي يعشن في الأحياء الضعيفة.

ظهرت UVLO في البرازيل كإرث اجتماعي للألعاب الأولمبية في ريو 2016. في الأرجنتين، كان يُعتقد تنفيذها بعد الألعاب الأولمبية للشباب، التي أقيمت في عام 2018، وأخيراً جرت في عام 2021.

Con el apoyo de ONU Mujeres, el Comité Olímpico Internacional y otras entidades internacionales, 46 organizaciones comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires abrieron espacios deportivos para 1.236 chicas de entre 13 y 18 años durante 2021 (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

على الصعيد العالمي، تقدر اليونيسف أن الفتيات يقضين 40% من الوقت في تقديم الرعاية أكثر من الأولاد. المزيد من الأعمال المنزلية يعني وقتًا أقل للعب والتعلم وممارسة الرياضة. ينمو عدم المساواة مع تقدم الفتيات في السن، حيث أنه عندما تتراوح أعمارهن بين 10 و 14 عامًا، يقضين 50٪ من الوقت في تقديم الرعاية.

وفي مرحلة الانتقال إلى مرحلة المراهقة، تحصل المرأة على حافز أقل من أقرانها الذكور لتطوير المهارات الرياضية، والحصول على استقلالية أقل على أجسادهن، وتواجه مسؤولية حماية صحتهن الجنسية والإنجابية. الرياضة، بالإضافة إلى تعزيز الصحة البدنية والعقلية، هي أداة قوية لكسر القوالب النمطية والأدوار الجنسانية التي تولد التمييز والعنف وعدم المساواة. ووفقا للوحدة المالية المتخصصة في العنف ضد المرأة، فإن حوالي 90 في المائة من ضحايا العنف الجنسي في البلاد هم من النساء. ما يقرب من 40٪ تحت سن 18 عامًا.

الهدف من UVLO هو نزع سلاح عدم المساواة والقوالب النمطية بين الجنسين وتعزيز التنمية الكاملة في مرحلة المراهقة وحياة خالية من التمييز والعنف.

خلال عام 2021، تم تنفيذ المبادرة في مدينة بوينس آيرس بدعم من Women Win وبالتعاون مع مؤسسة دراسة وبحوث المرأة (FEIM) ومؤسسة SES - الاستدامة والتعليم والتضامن ووزارة التنمية البشرية والموئل التابعة لحكومة مدينة بوينس آيرس. وعقدت حلقات عمل وممارسات رياضية في 46 منظمة مجتمعية للمساهمة في التعليم الشامل للشابات في أربعة مجالات مواضيعية هي: القيادة واحترام الذات؛ والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ والحقوق والحقوق الجنسية والإنجابية؛ والحقوق والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛ الأهداف المالية والتخطيط.

مساحات لهم

«بدأنا من التشخيص أنه لا توجد مساحات للمراهقين، بشكل عام، في الأحياء الشعبية. من خلال التركيز على الفتيات، يمكنك أن ترى أنهم كانوا يشاركون في الرعاية أو الأعمال المنزلية. لم تكن هناك مقترحات ترفيهية أو رياضية لهم، «تقول نايلا بروكوبيو، منسقة تنفيذ UVLO من قبل FEIM.

خلال السنة الأولى من الوباء، تم إجراء رسم خرائط للتعرف على المنظمات ومعرفة ما إذا كان من الممكن تنفيذ البرنامج. ثم تم وضع القواعد والمفاصل معًا. في يناير 2021، بدأ الانتهاء من اقتراح إطلاقه.

بدأ تدريب الميسرين والمدربين في 26 يناير. تضمنت المرحلة الأولى من التدريب 10 اجتماعات افتراضية من قبل منظمة Empodera، التي نفذت بالفعل البرنامج في البرازيل. هناك، كان القصد هو نقل منهجية البرنامج والتفكير في سبب كونه برنامجرياضي حصري للفتيات، والتفكير في كيفية إنشاء مساحات آمنة جسديا وعاطفيا للمشاركين في البرنامج وكيفية التصرف في حالات الإساءة وتبادل الخبرات والتعلم من مختلف التربوية وتنفيذ البرنامج.

و كان أحد التحديات التي يواجهها البرنامج على المستوى المحلي يتعلق بتغاير المنظمات ال 46 المعنية. « كان هناك كل شيء من النوادي التي لديها المزيد من الهيكل والخبرة إلى غرف الطعام التي تم تشجيعها لأول مرة على تقديم أنشطة للمراهقين . بعض المنظمات لديها مرافق خاصة بها لتطوير الاقتراح والبعض الآخر ذهب إلى المحاكم العامة أو الحدائق الكبيرة، «يقول بروكوبيو.

Las adolescentes le dedican un 50 % más de tiempo a las tareas domésticas y de cuidado que sus pares varones y tienen menos oferta de espacios para el deporte y la recreación (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

وثمة تحد آخر يتمثل في التفاوض الإقليمي. «كان علينا التفاوض أيامًا وأوقات مع مجموعات من الرجال حول المساحات. في بعض الحالات كان كل شيء على ما يرام، ولكن في حالات أخرى كانت هناك حالات تم فيها تقييم أن ما تم إنشاؤه لم يكن جيدًا، وأنه كان محفوفًا بالمخاطر، وتم البحث عن مساحة أخرى «، كما يقول بروكوبيو.

تجربة

أنابيلا رودريغيز هي رئيسة نادي مالفيناس الأرجنتيني، إحدى المنظمات، التي تقع في باركي تشاكابوكو. «جاءت الفتيات كل يوم سبت. كانت هناك مجموعتان من عشرين: واحدة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 مساءً والأخرى من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً، وتم ممارسة كرة اليد وكرة القدم والهوكي والكرة الطائرة. استخدمنا محكمة عامة وبالكثير من الجهد تمكنا من جعل المجتمع يفهم أنه من 10 إلى 14 كانت تلك المنطقة بالنسبة لهم».

يتذكر رودريغيز أنه في البداية كانت الفتيات، اللواتي عاشن في الغالب في باجو فلوريس، كان لديهن مظهر فردي للغاية. «العبارة التي تم سماعها بشكل متكرر كانت «إذا لم تعتني بنفسك، فلا أحد يعتني بك». في الرياضة، هذا يعني أنهم لم يجتازوا الكرة. نحن نعمل كثيرًا على المجموعة. في نهاية العام قالت الفتيات أنهن لا يشعرن بالوحدة وأن التواجد معًا جعلهن أقوى».

يتوقع رودريغيز أن يستأنف النادي هذا الشهر الأحداث الرياضية: «الفكرة هي الاستمرار في تقديم مقترحات للفتيات ومواصلة العمل في مفتاح النوع الاجتماعي».

ما هي المنهجية مثل

كان الشعار هو أن كل منظمة حي يجب أن يكون لها مدرب وميسر. تم تنفيذ المبادرة من قبل 128 مدربًا وميسرًا. «يلتزم البرنامج بضمان ربط الميسرين والمدربين بالمنظمات. تقول دانييلا ديفوتو، منسقة تنفيذ UVLO بواسطة Fundación SES: «هذه هي القدرة المثبتة المتبقية في الإقليم».

عقدت الاجتماعات الأولى بين مارس وأكتوبر من العام الماضي. تقول ليزا سولميرانو، وهي مرجع هيئة الأمم المتحدة للمرأة: «لقد جئنا في وقت فقد فيه العديد من المراهقين الاتصال بمساحات التواصل بسبب الوباء».

وصل الاقتراح إلى 1,236 مراهقا يعيشون في الأحياء الشعبية. نجحت UVLO في تحسين الثقة بالنفس وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق والتمكين الاقتصادي والتخطيط المالي.

Los talleres de Una Victoria Lleva a la Otra incluyen, además de la práctica deportiva, espacios de reflexión e información sobre salud y derechos (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

منهجية البرنامج مستوحاة من نموذج طورته منظمة Women Win ويستند إلى ركيزتين: الوصول إلى الرياضة في الأماكن الآمنة وتطوير المهارات الحياتية. يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال أربع وحدات يتم تقديمها في غضون فترة لا تقل عن ستة أشهر، في شكل ورشة عمل تضم خمسة وعشرين مشاركًا لكل مجموعة. في الساعة الأولى، يقوم المشاركون ببعض الممارسات الرياضية التي يقوم بها المعلمون الذين تم تدريبهم على المنهجية. في الساعة الثانية، تشارك نفس المجموعة من الفتيات في جولات الحوار والمسرح ومعارض الفيديو والألعاب، من بين ديناميات أخرى يرافقها ميسر.

وبعد المرحلة الأولى من التنفيذ، تركز المنظمة جهودها على نشر المنهجية من خلال الحلقات الدراسية وحلقات العمل وزيادة الوعي بين القطاعين الخاص والعام حول إمكانات هذا النوع من النهج لتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين. «يتمتع البرنامج بقدرة عالية جدًا على التوسع وإمكانية النسخ المتماثل. أعتقد أنه حتى في المقاطعات في المناطق الداخلية من البلاد يمكن أن يكون لها تأثير أكبر»، يقول سولميرانو.

وفيما يتعلق بتأثيرات UVLO، تقول ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة: «من خلال البرنامج تمكنا من تأكيد أن المراهقات مهتمات بالرياضة إذا تم توفير مساحات آمنة لممارستها . يجب أن يكون هناك المزيد والمزيد من المقترحات الرياضية مع منظور جنساني. شعرت العديد من الفتيات في نهاية البرنامج بالتمكين والثقة في التعبير عن أصواتهن. كان هناك تأثير آخر مثير للاهتمام هو توسيع شبكات المجتمع. وقد ارتبطت المنظمات ببعضها البعض وتعلمت عن منهجيات العمل مع هذه الفئة العمرية».

El modelo de Una Victoria Lleva a la Otra es formar una entrenadora y una facilitadora en cada espacio para que puedan continuar con las actividades de forma autónoma (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

أفضل نتيجة: البقاء معًا

ماغالي ساهاكيان يبلغ من العمر 19 عامًا، ويدرس فني في التدخل الاجتماعي والمجتمعي في جامعة أفيلانيدا الوطنية، وهو لاعب كرة الصالات في نادي حي وكان ميسر UVLO في مركز يقع في Cildañez. وهي عضو في المنظمة السياسية La Colectiva.

دعت Fundación SES La Colectiva للمشاركة في البرنامج ومن المنظمة التي اهتموا بالتسجيل. تم تسليم النشرات ونشرها من خلال الكلام الشفهي. عقدت الاجتماعات أيام السبت وتم الاختيار لممارسة الكرة الطائرة.

«في الحي الذي كان دوري فيه، كانت المشكلة الأكبر هي أن الفتيات واجهن صعوبة في التحدث. عندما تم طرح سؤال في فضاء التفكير، لم يجيب أحد. مع تقدم البرنامج، تم بناء الثقة وفتحت الكثير. كانت هناك مناقشات غنية للغاية، حيث تم تعلم الكثير. لقد تمكنا من الاستفسار عن القضايا التي اعتدنا على تجنسها»، كما يقول ساهاكيان.

اليوم لا تزال المجموعة نشطة وهذه هي أفضل نتيجة. يلخص Sahakian: «تنظم الفتيات أنفسهن للعب الكرة الطائرة مع بعضهن البعض في Avellaneda Park. لن يكونوا بمفردهم مرة أخرى أبدًا، ولن يشعروا بعد الآن أنهم لا يستطيعون التحدث إلى أي شخص. شبكات النسيج هي شيء مهم للغاية يغير حياتك».

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هذه المذكرة هي جزء من منصة حلول أمريكا اللاتينية، وهي تحالف بين INFOBAE و RED/ACTION.