للاحتفال بمرور 209 عامًا على تأسيسها، تحتفل بارانكويلا برقصات المسرح والثقافة

احتفلت بارانكويلا بـ 209 سنوات منذ أن أقيمت كمدينة اليوم الخميس 7 أبريل، وللاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس La Arenosa، أعدت وزارة الثقافة خلاصة وافية للأنشطة، بما في ذلك معرض متنقل لمهرجان المسرح الأيبيري الأمريكي في بوغوتا، يتكون من أربع شركات.

هكذا الخميس 7 أبريل والجمعة 8 أبريل، بين الساعة 4:00 بعد الظهر و 8:00 في المساء، ستخرج مجموعة من كاتريناس المكسيكية الشهيرة شوارع باريو أباجو وريبولو إلى صوت مارياشيس مع ظهورهم. سوف المهرجين من المكسيك تأخذ 11 دي نوفيمبر بارك والقلب المقدس.

من جانبه، سيقوم معهد كالي الشعبي للثقافة بتنفيذ الجمعية «Desarraigo»، التي سترسم بها خريطة كبيرة لكولومبيا على بلازا دي لا باز وغران ماليكون. في حين أن قاعة مصنع الثقافة ستكون المرحلة التي سترحب بالمواهب المتخرجة من مدرسة المقاطعة للفنون بعملهم «La Tierra Insomne» أو «La Puta Madre».

Museo en vivo هو برنامج لمتحف Barranquilla Carnival لنقل معارف الفاعلين, مما يتيح لقاء حيوي مع قصصهم, التقاليد والطقوس للحفاظ عليها والمعرفة التي تجعل كرنفال بارانكويلا تراثًا حيًا لكولومبيا والعالم.

وبالمثل، يوم السبت 9 أبريل، من الساعة 5:00 مساءً، سيكون هناك اجتماع بين جيران اللعبة التقليدية لـ «chequitas» و «bola'e rapo»، في السباق 53 مع كالي 47، ما يسمى بـ «ركن الحركة» في باريو أباجو.

سيستمر الاحتفال في 10 أبريل، عندما يشارك رياضيو ريو في ماراثون بارانكويلا 21k، وهو حدث نظمه نادي الترياتلون الرياضي المجاني وجامعة الساحل والذي سيتمكن السياح أنفسهم والسياح من حضوره للقاء الماراثون.

بالإضافة إلى ذلك، خلال عطلات نهاية الأسبوع، هناك تنشيط للمواهب المحلية والفنية والثقافية والرياضية والشخصيات الكبيرة تكريمًا لكرنفال بارانكويلا، الذي سيفتح 365 يومًا في السنة، وفقًا لمكتب عمدة لا ارينوسا.

أعلن رئيس البلدية المسؤول عن بارانكويلا، ألفريدو كاربونيل، أن المنطقة لديها أجندة «كبيرة» في مكانها وأنه يتوقع أن ينضم المجتمع إلى الحزب، مشيرا إلى أن المنطقة تقوم بأعمال من شأنها أن تجلب المدينة إلى «أعلى» مستوى من التنمية.

قال كاربونيل، وفقًا لمعلومات من El Heraldo، إن Arenosa تستعد لمواصلة المراهنة على مشاريع مثل استعادة مستنقع Mallorquín وتحويل بارانكويلا إلى مدينة للتنوع البيولوجي.

وأضاف رئيس البلدية المسؤول: «نواصل المراهنة على الأحداث الكبرى مثل ألعاب عموم أمريكا 2027 لمواصلة استضافة الأحداث الرياضية والثقافية، لتكون عاصمة الأحداث، والتي تترجم إلى فرص العمل وريادة الأعمال للشعب».

من جانبها، أكدت أمانة المنطقة للثقافة، ماريا تيريزا فرنانديز، أن بارانكويليروس كان لديه استجابة إيجابية للبرنامج الذي يحتفل بالذكرى 209 للمدينة.

قال فرنانديز: «لقد كان لدينا الكثير من التفاعل من خلال الشبكات الاجتماعية، حيث يسألوننا ما هي الجداول الزمنية والمسرحيات ومن هي شركات المسرح التي تأتي وأحداث المدينة الأخرى قد ولدت أيضًا الكثير من التوقعات».

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