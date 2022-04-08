هذه هي الطريقة التي سيعمل بها TransMilenio خلال الأسبوع المقدس في بوغوتا

Transmilenio system buses are seen during rush hour before the start of a mandatory total isolation decreed by the mayor's office, amidst an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Bogota, Colombia January 7, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

في بيان، أوضح مكتب عمدة بوغوتا أن TransMilenio ستعمل في ساعاتها وعملياتها العادية خلال أيام الأسبوع المقدس.

أولاً، يومي الخميس 14 والجمعة 15، سيعمل نظام الجذع خلال نفس ساعات التشغيل من الاثنين إلى السبت، من الساعة 4:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً.

فيما يتعلق بحافلات نظام النقل العام المتكامل (SITP)، اقترح مكتب العمدة أن يستشير المستخدمون تطبيق TransmiApp، لأن المركبات لا تبدأ أو تنهي التشغيل في نفس الوقت. باستخدام هذه الأداة، سيتمكن الركاب من التحقق من الرحلات في الوقت الفعلي وبالتالي تخطيط مساراتهم.

أطلقت الشرطة الوطنية خطة الأسبوع المقدس «كن شغوفًا بالحياة»، والتي تضم 90,000 رجل وامرأة، سيتم تخصيص 54600 منهم حصريًا للأنشطة المتعلقة بالهدوء والحماية وسهولة سفر المسافرين في هذا الأسبوع الرئيسي.

وسيعمل اجمالى 11 الف رجل وامرأة كشرطة فى 3061 كنيسة ومعابد دينية، بينما سيتمركز 3300 رجل وامرأة فى 569 موقعا سياحيا فى جميع انحاء البلاد.

ويشمل العنصر العام لعنصر الشرطة في عيد الفصح أيضا ما يلي: 000 29 ضابط شرطة للمراقبة، و 900 5 من إدارة المرور والنقل، و 500 2 للسياحة والبيئة (مديرية الحماية والخدمات الخاصة)، و 600 من مديرية مكافحة المخدرات، و 300 من الشرطة منطقة الطيران، و 500 1 كارابينييري، و 200 3 من إدارة الاستخبارات، و 600 من مديرية مكافحة الاختطاف ومكافحة الابتزاز، و 700 من شرطة الضرائب والجمارك، و 600 1 من مديرية التحقيقات الجنائية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، و 500 7 من المديرية الوطنية للمدارس، من بين جهات أخرى.

تمتلك المؤسسة حاليًا 31 مروحية و 13 طائرة و 35 طائرة بدون طيار من أجل دعم مهام التحكم والمراقبة من الجو.

في 7 أبريل، قدمت العمدة كلوديا لوبيز الإجراءات الأمنية وخطة التنقل التي سيتم تنفيذها في العاصمة الكولومبية خلال الأسبوع المقدس.

قال عمدة بوغوتا، الذي أشار إلى أنه خلال هذا الوقت يغادر آلاف الأشخاص من بوغوتا العاصمة ويصل الآلاف من السياح أيضًا: «نحن نستعد للأسبوع المقدس، وهو موسم خاص جدًا من التأمل للمواطنين ولأولئك منا الذين يعتنقون بالإيمان الكاثوليكي». وأكد الرئيس أن وزارة التنقل وشرطة المرور وبوغوتا - منطقة العاصمة قد أنشأت فرقًا بشرية ولوجستية لخطة الخروج والعودة، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيتم تعبئة حوالي 760.00 مركبة بين 8 و 17 أبريل.

وقال مكتب العمدة انه فى ممرات الخروج والدخل التسعة للمدينة ستكون هناك خطط اشارة المرور ومعدات العبور واللوجستيات والرافعات التى ستدعم حركة المسافرين التى سيتم تنفيذها بسلاسة.

لعودة المسافرين، يوم الأحد 17 أبريل، ستعمل الذروة الإقليمية واللوحة.

لن تكون هناك قيود على الدخول قبل الظهر. من الظهر حتى الساعة 4 مساءً، ستتمكن فقط السيارات التي يكون رقمها الأخير من لوحة الترخيص رقمًا زوجي من دخول بوغوتا. بين الساعة 4 مساءً و 8 مساءً، لن تتمكن سوى المركبات ذات اللوحات الفردية من القيام بذلك.

كانت هذه الذروة والصفيحة الإقليمية ناجحة، فقد سمحت للناس بالعودة بهدوء، مع حادث أقل، مع تدفق أكبر، وسرعة كافية وحكيمة، وبطريقة أكثر راحة.

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