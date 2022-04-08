هذه هي الطريقة التي سيتم بها لعب التاريخ الخامس عشر من دوري BetPlay

TUNJA. Agosto 15 de 2021. Patriotas Boyacá y el Atlético se enfrentaron en juego válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay II en el estadio La Libertad de la ciudad de Tunja. (Cortesía Dimayor)

مع بقاء ستة تواريخ فقط حتى نهاية المرحلة العادية، ستعود حركة كرة القدم المحترفة الكولومبية في نهاية هذا الأسبوع مع العديد من الالتزامات المثيرة للاهتمام بين الزعيمين Millonarios و Atlético Nacional، الفرق التي ستحافظ على التفوق في هذه المرحلة من البطولة.

سيستضيف Millionarios منافسهم الآخر في الفناء الخلفي, Equidad Seguros; في مباراتهم الأخيرة, خسر «السفراء» الفرصة لزيادة الصدارة في المعركة لتسلق المراكز في البطولة الحالية. من ناحية أخرى، تعادل Equidad Seguros في مباراته السابقة وبالكاد سجل نقطة.

الالتزام هو لميلوناريوس الذي يأتي مع الدم في عينه بعد خسارته أمام أمريكا دي كالي 2-3، بالإضافة إلى ذلك، دخل «السفراء» مرحلة غير منتظمة مع 3 مباريات فازت وخسرت 1.

مباراة بارزة أخرى هي المباراة التي ستلعب في أتاناسيو جيراردوت بين أتلتيكو ناسيونال ضد أمريكا دي كالي حيث سيسعى «الشياطين الحمر» للفوز بالنقاط مع استراتيجيهم الجديد ألكسندر غيمارايس؛ في بارانكويلا، سيسعى ديبورتيفو كالي للتغلب على جونيور في ملعب متروبوليتانو.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى مبارزات كوليروس، Unión Magdalena ضد باتريوتاس، الفرق التي تسعى إلى عدم النزول بينما تسعى Envigado ضد سانتا في إلى الدخول في جولات المنزل.





الجدول الزمني BetPlay الدوري DIMAYOR I-2022

8 أبريل

المليونيرات مقابل الأسهم

هورا: 8:00 مساءً

الملعب: إل كامبين

التلفزيون: وين+

9 أبريل

ديبورتيس توليما مقابل جولدن إيجلز

هورا: 4:05 مساءً

الملعب: مانويل موريلو تورو

التلفزيون: فوز/وين+

يونيون ماجدالينا ضد باتريوتس

هورا: 6:10 مساءً

الملعب: سييرا نيفادا

التلفزيون: فوز/وين+

ديبورتيفو كالي مقابل جونيور

هورا: 8:15 مساءً

الملعب: ديبورتيفو كال

التلفزيون: وين+

10 أبريل

إنفيغادو ضد إنديبيندينتي سانتا في

هورا: 3:00 مساءً

الملعب: بوليديبورتيفو سور

التلفزيون: وين+

أتلتيكو ناسيونال ضد أمريكا دي كالي

هورا: 5:30 مساءً

الملعب: آتاناسيو جيراردوت

التلفزيون: وين+

أليانزا بتروليرا ضد إنديبيندينتي ميديلين

هورا: 7:35 مساءً

الملعب: دانيال فيلا زاباتا

التلفزيون: وين+

11 أبريل

جاغوار مقابل مرة واحدة كالداس

هورا: 5:30 مساءً

الملعب: جاراجواي

التلفزيون: فوز/وين+

سبورتس باستو ضد ديبورتيفو بيريرا

هورا: 7:40 مساءً

الملعب: مقاطعة ليبرتاد

التلفزيون: فوز/وين+

12 أبريل

أتلتيكو بوكارامانغا ضد كورتولوا

هورا: 7:40 مساءً

الملعب: ألفونسو لوبيز

التلفزيون: فوز/وين+

وتجدر الإشارة إلى أن التصفيات الأولى للجولة التالية هي أتلتيكو ناسيونال وديبورتيس توليما وميلوناريوس.

في أخبار أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه يوم الجمعة، 8 أبريل، سيتم السحب من الساعة 1:00 مساءً مع انتقال Win Sports+، لتحديد مفاتيح الجولة 16 من كأس Dimayor Betplay حيث تم تصنفهم بالفعل؛ جونيور، ناسيونال، ميلوناريوس، توليما، كالي، إكويداد، أمريكا وميديلين .

في المباراة السابقة لهذه المسابقة، حقق Independiente Santa Fe التأهل إلى جولة 16 من كأس Dimayor Betplay، وهزم ديبورتيفو باستو، 4-0 في المجموع. لم يتغلب «البركان» على المهمة الصعبة المتمثلة في الفوز في عاصمة الجمهورية للحصول على فرصة للتقدم إلى المرحلة التالية من البطولة.

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