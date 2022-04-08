اليوم الذي «أنقذ فيه» الممثل الكوميدي تيو غونزاليس كأس العالم 1986 في المكسيك

مما لا شك فيه أن أحد أهم الأحداث الرياضية التي استضافتها المكسيك كان كأس العالم 1986، والتي تركت حكايات لا تنسى، من بينها هدفين لدييجو أرماندو مارادونا ضد إنجلترا: «يد الله» و «هدف القرن»، مؤطر من هذا السباق من نصف الملعب.

ومع ذلك، لم يتم سرد جميع القصص العظيمة على أرض الملعب، وما هو أفضل، لأنه على الرغم من أنه كان أفضل عرض للمنتخب الوطني في هذا النوع من المنافسة، إلا أنه لم يستطع تجاوز الدور ربع النهائي.

واحد من العديد من الكوميديين النجوم تيو غونزاليس، الذي كان يبلغ من العمر 25 عامًا في ذلك الوقت وكان يعمل كحارس مرمى ثالث لنادي ليون. لم يظهر لأول مرة، لكنه تمكن من الجلوس على مقاعد البدلاء في انتظار فرصته.

خلال لحظة من اليأس، مع وصول حراس المرمى الجدد الذين وضعوا فوقه على الرغم من وقته وخبرته مع الفريق، طلب من المدير الوضوح حول فرصه في اللعب.

Teo González accedió a ser ayudante en las instalaciones de León durante el mundial de México 86 (Foto: Twitter @teogonzalezrisa)

جاءت كأس العالم 1986 وشرحوا لتيو أنه سيبقى لمدة عام آخر، ولكن يجب توقيع العقد بعد المنافسة الدولية. لهذا السبب، طلب منه المجلس البقاء في مرافق نادي ليون للمساعدة في كل ما هو ضروري خلال أشهر معرض كأس العالم، كما ورد بالتفصيل في مقابلة لقناة YouTube RadioShow.

وصلت المجموعة C إلى مدينة ليون، غواناخواتو، المكونة من فرنسا والمجر وكندا والاتحاد السوفيتي. بالنسبة للاستعدادات، أرسل FIFA الشباك الرسمية التي سيتم وضعها في أهداف ملعب نو كامب في لوس بانزاس فيرديس.

كانت تلك المنافسة أول من استخدم الشباك المربعة، وهو الموقف الذي يعني اختفاء القوس الذي خلفه الشباك القديمة، مما أدى إلى تعقيد التنسيب بسبب الموتر الجدد.

بدأ تيو بإخراجهم من صناديقهم لبدء وضعهم، لكنه أدرك أن الفيفا لم يرسل الموتر، لذلك كان من المستحيل بدء المباريات. أشرف حكم المباراة الأولى، بطولة كندا وفرنسا، على المحكمة، ولاحظ أنها في حالة ممتازة، لكنه حذر من الشباك من أنها ليست في وضع جيد.

قال الحكم: «المحكمة مثالية، كل شيء جيد جدًا، لكن الشباك لا يمكن أن تكون هكذا». أخبره الممثل الكوميدي اليوم أن الموتر لم يصلوا، والذي قال له الحكم «إذا لم تكن هناك شبكات، فلا يوجد تطابق».

Al final no obtuvo una renovación con los Panzas Verdes a pesar de las promesas y su esfuerzo (Foto: Instagram/@teogonzalezrisa)

على الفور، تم تغيير المقر الرئيسي، لكن Teo González كان لديه حل سهل للغاية. ركض إلى سوبر ماركت واشترى خطوط الغسيل البلاستيكية، التي ربطها بالشباك، ومدها إلى المدرجات ووضعها حتى تظل في حالة توتر، كما هو مطلوب في البروتوكول.

بفضل هذا الإنجاز الكوميدي اليوم، أعطى الحكم الضوء الأخضر للعب المباريات الثلاث المقابلة للمجموعة وأنقذ تلك المنافسة. في نهاية المباريات، مر فريقان فقط، الاتحاد السوفيتي وفرنسا، وكلاهما بخمس نقاط.

عندما انتهت بطولة العالم، عاد تيو إلى ما قبل بداية الموسم لنادي ليون بوعد مجلس الإدارة بالبقاء لمدة عام آخر، لكن المدرب الجديد في ذلك الوقت أبلغه أنه لم يعد في خططه، لذلك، بعد ثلاث سنوات، شكره.

خيانة، كما شعر الممثل الكوميدي نفسه، لم يتمكن من البحث عن المعدات خلال الفترة، لأنه كان يعلم أنه سيستمر مع البطون الخضراء. استمر في لعب كرة القدم للهواة، لكن نوبة قلبية أخذته مؤخرًا بعيدًا عن الملاعب، على الرغم من أن طبيبه وعد بإطلاق سراحه للاستمرار.

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