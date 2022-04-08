رفض نظام تشافيستا تعليق روسيا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الفنزويلي فيلكس بلاسينسيا يوم الجمعة أن الجزائر تتمركز مع الدول التي ترفض تعليق روسيا عن عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما قال له سفير الدولة الأفريقية لدى كاراكاس عبد القادر حجازي خلال اجتماع في العاصمة الفنزويلية. .

وحذر الوزير، من خلال حسابه على تويتر، من «الأضرار التي لحقت بتعددية الأطراف وانتهاك مبادئ عالمية المنظمات الدولية التي ينتهكها هذا القرار الخاطئ».

ويستند قرار أعضاء الأمم المتحدة، الذي اتخذ يوم الخميس، إلى «الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان» المزعومة التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

وافقت الجمعية العامة على المبادرة التي روجت لها واشنطن بأغلبية 93 صوتا مؤيدا، 24 ضد وامتناع 58 عضوا عن التصويت، متجاوزة بكثير أغلبية الثلثين المطلوبة، بالنظر إلى أن «نعم» و «لا» فقط تؤخذ في الاعتبار.

وفي هذا الصدد، قال بلاسينسيا إن «مجتمع الأمم لا يمكن أن يخضع للادعاء الانفرادي الذي يصر على فرض جزاءات على الدول ذات السيادة، من أجل عزلها، وبالتالي المخاطرة باستقرار العلاقات الدولية" ().

بعد ساعات من تعليق الأمم المتحدة لروسيا، رفضت الحكومة الفنزويلية قرار المنظمة وأكدت أنها تتعارض مع خيارات الحوار التي تدعمها.

منذ أن بدأ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير, كانت روسيا معزولة للغاية وعشية تصويت الأمس ضغطت على العديد من البلدان برسالة تحذرها من أن التصويت لصالح أو حتى الامتناع عن التصويت سينظر إليه على أنه بادرة معادية لها عواقب.

اللقاء بين وزير الخارجية والسفير الجزائري يؤكد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 1971، حيث تم تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الزراعة الإنتاجية في فبراير الماضي خلال اجتماع بين مسؤولين من منطقة البحر الكاريبي الدول الأفريقية.

كما تعقد الدولتان اتفاقيات حول الطاقة والتعليم والثقافة والتجارة والصناعة.

(مع معلومات من EFE)

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