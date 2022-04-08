أطلقت سبيس إكس أول مهمة خاصة مع ثلاثة سائحين إلى محطة الفضاء الدولية

سيتم إطلاق أول رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية اليوم من كيب كانافيرال، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر الإقلاع في 11H17 المحلي (15H17 GMT) من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا. منذ عام 2000، سافر العديد من المبتدئين إلى محطة الفضاء الدولية. أرسلت روسيا طاقم فيلم وملياردير ياباني العام الماضي. لكنهم جميعًا فعلوا ذلك على متن صواريخ سويوز ورافقهم رواد فضاء.

هذه المرة هي شركة Axiom Space التي نظمت الرحلة، بالتعاون مع SpaceX و NASA، مقابل استخدام محطتها. قائد البعثة، واسمه Ax-1، هو الأمريكي الإسباني مايكل لوبيز أليغريا، رائد فضاء سابق كان بالفعل في محطة الفضاء الدولية.

دفع أعضاء الفريق الآخرون عشرات الملايين من الدولارات ليكونوا جزءًا من المهمة التي ستستمر 8 أيام في الفضاء مع الإقامة في المختبر المداري. يشغل دور الطيار الأمريكي لاري كونور، مالك شركة عقارية.

كما يوجد على متن الطائرة الكندي مارك باثي، رئيس شركة استثمارية، والطيار السابق إيتان ستيبي، المؤسس المشارك لصندوق استثماري. وسيكون ستيبى ثانى رائد فضاء اسرائيلى فى التاريخ بعد ايلان رامون الذى قتل فى عام 2003 فى انفجار مكوك الفضاء الامريكى كولومبيا لدى عودته من محطة الفضاء الدولية.

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