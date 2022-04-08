وصف سيرجيو ماير غوستافو أدولفو إنفانتي بأنه «كاره للنساء ومفتول العضلات» في حالة هيكتور بارا

أطلق الممثل والمغني سيرجيو ماير نفسه ضد صحفي العرض غوستافو أدولفو إنفانتي بسبب التصريحات التي أدلى بها السائق فيما يتعلق بقضية هيكتور بارا, الذي اتهمته ابنته أليكسا بارا بالاعتداء الجنسي المزعوم.

من خلال مقطع فيديو نشر على حسابه على تويتر, وصف النائب السابق لحزب مورينا مضيف دي بريميرا مانو بأنه كاره للنساء ومفتول العضلات, وفقا لتصريحاته, بعد أن أعاد إيذاء أليكسا بارا بعد تصريحاته المتعلقة بالشكوى التي قدمها ضد والده.

«من يشرح لغوستافو أدولفو أن هذا يسمى كراهية النساء؟ ما الذي يجب استخدامه غير الكفؤ من محاميه للتنديد بنائب لدعمه ضحية قاصر للاعتداء الجنسي يتهمني بالاتجار المزعوم بالنفوذ، من أجل تحويل الانتباه عن الملاحقة القضائية ضد المعتدي المزعوم وأن هذا يسمى ببساطة الفساد»، علق غاريبالدي السابق.

«من يشرح لغوستافو أدولفو أن استخدام الهيكل الكامل لقناة تلفزيونية لمهاجمة النساء، والاستهزاء بهن، والاعتداء عليهن باستمرار، لأنهن نساء ولا يتحدن معهن يسمى العنف بين الجنسين؟» ، وأضاف.

Sergio Mayer pidió que los medios no den espacio a Gustavo Adolfo (Foto: Twitter)

«من يشرح لك أن طلب الدعم من وزير الأمن العام السابق للسماح لك بالرحيل، لأنك مراسل واعتقلوك في حالة سكر وتذهب مع امرأة لا يريد أحد أن يعرفها، هؤلاء هم الاتجار بالنفوذ؟» ، قال.

وأخيرًا، دعا رجل الأعمال أيضًا وسائل الإعلام إلى عدم إعطاء الصحفي الترفيهي مساحة بسبب التعليقات التي يعبر عنها خلال برامجه: «لا ينبغي أن يكون لديهم كارهي النساء والمتحولون جنسياً في صفوفهم فقط للحصول على تقييم صغير. ولا يتعلق الأمر بتقليص حرية التعبير لأي شخص، بل بالقضاء على العنف ضد المرأة».

خلال شهر يونيو من العام الماضي، لعبت كل من الشخصيات من صناعة الترفيه في المكسيك دور البطولة في مناقشة قوية في منتصف البث المباشر. في تلك المناسبة حضر ماير البرنامج الذي يرأسه غوستافو أدولفو على Imagen Televisión، والذي تم استجوابه من خلال الخلافات المختلفة التي شارك فيها، مثل الطريقة التي تم بها حل ميراث خوسيه لأطفاله والإتاوات، وكذلك الدعم الذي قدمه لجيني هوفمان وأليكسا بارا.

El junio de 2021 protagonizaron un discusión en vivo (Foto: Twitter@deprimeramano)

تم استجواب ماير حول دوافع وأصل الأموال التي كان يعطيها لأمير سونغ وأجاب: «يا بني، يمكنني أن أخبرك ما يهمك». بالإضافة إلى ذلك، أكد غاريبالدي السابق أنه لم يأت إلى المجموعة لمجرد استجوابه، بل أن يسأل غوستافو أدولفو عن الاتهامات التي وجهها ضده، والتي، وفقًا لتصريحاته، لم يتمكن من التظاهر بأي نوع من الوثائق الرسمية.

اشتدت المناقشة لأن إنفانتي دعا ماير «تراكالا» و «ترانزا» بالإضافة إلى أنه أساء استخدام «سلطته الصغيرة» كنائب.

وفي معرض تناوله لقضية هيكتور بارا، دعا سيرجيو الصحفي إلى الإبلاغ عنه بتهمة الاتجار بالنفوذ: «أنا أدعو الرجل إلى إثبات أنه يتهريب بالنفوذ، وأن يذهب ويقدم الشكوى. محاميان، بالإضافة إلى أنه، ثلاث شكاوى ضدي، وسأتخلى عن اختصاصي حتى يتمكن الرجل من تقديم الشكوى. إذا لم يفحصوا [...] ثم دع الرب يستقيل لإثبات التناقض».

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