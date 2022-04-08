ساراي نارفايز، هي الشابة التي لا تزال مفقودة بعد سقوطها في سد غواتابي في أنتيوكيا

ساراي نارفايز غرناطة هو اسم إحدى الشابات الثلاث اللواتي زُعم أنهن متورطات في حادث على متن جت سكي في غواتابي، أنتيوكيا في 6 أبريل. هناك كانت قوات الطوارئ حاضرة تعلن أن إحدى النساء ماتت، واختفت إحداهن وتركت أخرى على قيد الحياة، بعد أن يجدن أنفسهن بدون سترات نجاة تبحر في الخزان.

لا تزال المرأة المفقودة على وجه التحديد سراي، التي ستكون تبلغ من العمر حوالي 23 عامًا وستكون من مواليد ميديلين. ولا يعرف حتى الآن سوى القليل عن الشابة، حيث لم ترد تقارير أوسع من السلطات عن هويتها.

وصل رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ إلى المنطقة بمجرد إبلاغهم عن الاحتمال، وبدأوا على الفور البحث عن البايسا الشاب. كما ذكرت الإدارة الإدارية لإدارة المخاطر في أنتيوكيا، داغران، اعتبارًا من بعد ظهر الخميس، كان ما يقرب من 11 غواصًا محترفًا قد أكملوا بالفعل 8 غطس يبحثون عن ساراي، ولكن دون الحصول على نتائج.

«تواصل الكيانات التشغيلية البحث عن إحدى الشابات اللاتي تعرضن لحادث على جت سكي في خزان غواتابي. قام فريق مكون من 11 غواصًا بالغطس دون أي نتائج «، علق من الكيان.

على الشبكات الاجتماعية، يمكنك قراءة بعض التعليقات المقفرة حول وضع المرأتين الأكثر تضررا من الحادث. وفي الوقت نفسه، انضم دعم رجال الإطفاء في المنطقة إلى قسم الطوارئ في بلديات أخرى مثل ريونغرو وإل بينيون، بما في ذلك رجال الإطفاء في ميديلين.

وبعد يومين من وقوع الحادث، لم تجد السلطات مكان وجود ساراي وقررت أنه في المنطقة التي يجري فيها البحث سيصل عمق الخزان إلى 25 مترا.

وقع الحادث ظهر يوم الأربعاء في ذروة درب فلسطين في إل بينول، بينما حاولوا أخذ قبعة أسقطها أحد أصدقائهم في الماء، والتي في الحركة المحتملة التي قاموا بها إلى الدراجة النارية، انقلبت مما تسبب في سقوط النساء في الخزان.

وأفادت التقارير أن اثنين منهم لم يتمكنوا من السباحة، في حين أن الناجية، بالإضافة إلى إنقاذ حياتها بمعرفة كيفية السباحة، أنقذت جثة أحد أصدقائها. تم الإبلاغ عن ذلك من قبل قائد فرقة الإطفاء في إل بينول ماريا فيرغارا.

من غير المعروف من يملك الدراجة النارية التي عرضت عليها الأحداث ولماذا قررت الشابات الثلاث القيام بمثل هذه المناورة المحفوفة بالمخاطر بدون سترات النجاة. من المتوقع أن يكتشف تقرير قادم من قوات الطوارئ يوم الجمعة ما إذا كان من الممكن العثور على مكان وجود ساراي نارفايز.

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