انتقدت ريفا بالاسيو AMLO بسبب «القتال مع الجميع»: «فتى نوبة غضب»

أثارت الاشتباكات الأخيرة لأندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) ضد المحكمة العليا ومستشاري INE وأعضاء الكونغرس الأمريكي أو الفنانين الذين تحدثوا ضد قطار المايا جميع أنواع الانتقادات للرئيس المكسيكي.

هذه هي حالة الصحفي ريموندو ريفا بالاسيو، الذي اعتبر في عموده الأخير لـ Ejecentral أن القدرة على تدهش أندريس مانويل لوبيز أوبرادور سيكون لها دائمًا مفاجأة لمنحه، خاصة عندما يتعلق الأمر بدعاوى قضائية مستمرة.

لأنه، وفقًا للكاتب، بالنسبة لرئيس المكسيك، كلهم متشابهون. من جو بايدن، نظيره الأمريكي، إلى الممثل المكسيكي أوجينيو ديربيز، عضو مجلس رئاسة INE، لورينزو كوردوفا أو البرلمان الأوروبي.

«في رأسه لا يوجد هيكل هرمي، بل يخنة من العواطف» و «سلس البول المحارب مذهل»، كانت بعض المصطلحات المستخدمة في النص المذكور أعلاه.

Riva Palacio aseguró que AMLO piensa en salir impune de todas las peleas en las que se ha enfrascado últiammente EFE/FRANCISCO GUASCO EFE

هذا، أصر، يرجع إلى حقيقة أن AMLO «يحمل آلة الحقد والعدوان الدؤوب»، الذي يقول الإهانات لأي شخص، أن نصف الحقائق أو حتى الأكاذيب مباشرة.

كل هذا سيكون مدفوعًا أيضًا بـ «احترام الذات الهائل» الذي يمكن للمؤلف التعرف عليه في الرئيس المكسيكي، مما يجعله يرى الجميع بازدراء.

جاءت هذه التصريحات بعد أن انتقد AMLO محكمة العدل العليا للأمة بسبب الاهتمام الضئيل المزعوم الذي أظهره القضاة في إصلاح الكهرباء، والذي يتعارض جوهره مع أحكام التشريع الحالي.

وقبل التساؤل عما إذا كانوا يوجهون أدائهم إلى الشعب المكسيكي، أنهى العبارة التي اعتبرها ريفا بالاسيو الأكثر تذكرًا في مستقبل فترة السنوات الست بأكملها: «ولا تدعهم يأتون إلي أن القانون هو القانون، لا تعطيني تلك القصة بأن القانون هو القانون».

AMLO arremetió contra la SCJN por la Ley Eléctrica y Ley de Austeridad FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia | Andrea Murcia

كما عدّد كلمات AMLO ضد مجموعة أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين أرسلوا رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن والمدعي العام ميريك غارلاند حول أليخاندرو جيرتز مانيرو، يشيرون فيها إلى أنه كان «يهاجم القضاء».

وقال الرئيس إن مقاربات الديمقراطيين الأمريكيين ترجع إلى حقيقة أن هناك مصالح متورطة لأنهم في موسم الحملة الانتخابية، ليختتم بـ «إنهم مخطئون وغير مطلعين وبهذا أغلق: (...) نحن لا نقبل التدخل».

وأخيرا، أشارت ريفا بالاسيو إلى أن AMLO استبعد وزراء المحكمة العليا من خلال تسميتهم «محاميي أرباب العمل» لإلغاء حق النقض لمدة 10 سنوات المسؤولين السابقين حتى يتمكنوا من العمل في القطاع الخاص.

«إنه لأمر بغيض أن الوزراء لا يضعون المعايير أو يلغون هذه القيود. تخيل: بعض الأشخاص الذين يعملون في Pemex ولديهم معلومات حول مكان المواقع الأثرية وسيعملون بمبادرة خاصة. وقال في مؤتمر صحافي ان «هذا فساد».

Andrés Manuel López Obrador fue criticado por Raymundo Riva Palacio, quien consideró que sus constantes enojos los debe a "su inmensa autoestima" FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas

بعد الحلقات المذكورة أعلاه، انتهى الصحفي ريموندو ريفا بالاسيو بالقول إن لوبيز أوبرادور «يتصرف أحيانًا مثل نوبة غضب، طفل سيء السلوك والأناني».

ومع ذلك، على الرغم من أنه يعتقد أنه يمكن أن يفلت من كل شيء على مر السنين، وفي ظل الظروف، يمكن أن يكون هناك أيضًا منعطف في المسمار، إلى الحد الذي يتم فيه إرجاع عداوته وعدوانه وإهاناته إليه.

واضاف «سنرى ما سيكون رد الذين اساء معاملتهم. في الوقت الحالي، كل شيء يشير إلى أنه لن يمر دون عقاب»، خلص الصحفي في آخر عمود له لـ Ejecentral.

استمر في القراءة:



