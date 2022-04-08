مكتب المدعي العام يطلب 36 شهرا من الاحتجاز قبل المحاكمة لبرونو باتشيكو وأبناء شقيق الرئيس

في 7 أبريل، طلب مكتب المدعي العام 36 شهرًا من الاحتجاز الوقائي للسبعة الذين تم التحقيق معهم في جريمة التواطؤ المشدد المزعومة في التنظيم الإجرامي، في سياق قضية بروفياس اللامركزية (بوينتي تاراتا الثالث). و يشمل الأمر أيضا الأمين السابق لمكتب الرئاسة, برونو باتشيكو, و شقيقي الرئيس بيدرو كاستيلو, الراهب فاسكيز كاستيلو جيان ماركو كاستيلو.

يتم التعامل مع هذا الطلب من قبل المكتب الخامس لمكتب المدعي العام الثاني للشركات المتخصص في جرائم الفساد لمسؤولي ليما، بقيادة المدعية العامة كارلا زيسينارو مونجي. الأشخاص الذين تم التحقيق معهم والمدرجين في أمر الاحتجاز السابق للمحاكمة هم:

1. الأمين العام السابق لقصر الحكومة، برونو باتشيكو كاستيلو.

2. المدير السابق لـ Provías اللامركزية، فيكتور فالديفيا مالبارتيدا.

3. مسؤول هذا الكيان، إدغار فارغاس ماس.

4. رجل الأعمال زامير فيلافيردي غارسيا.

5. رجل الأعمال لويس كارلوس باسابيرا أدريانزين.

وينبغي التأكيد على أن الاحتجاز الأولي هو إجراء تنظمه المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية ويسعى إلى حرمان الشخص الذي تم التحقيق فيه من حريته لفترة قصيرة من الزمن منأجل منعه من الفرار. إذا كانت حالة شائعة، يتم تنفيذها لمدة 72 ساعة أو ثلاثة أيام، ولكن كونها حالة معقدة تستمر حتى 10 أيام. في هذه الحالة، بسبب تعقيدها، تم إصداره لمدة 36 شهرًا.

ومن ناحية أخرى، طلب مكتب المدعي العام أيضا اتخاذ إجراء تقييدي للظهور (ضمان الوسائل المؤقتة لضمان أغراض الإجراءات الجنائية) من أجل:

1. مسؤول بروفياس اللامركزية، ألسيدس فيلافويرتي فيزكارا.

2. سيدة الأعمال كاريليم لوبيز أريدوندو.

3. رجل الأعمال ماركو باسابيرا أدريانزين.

4، رجل الأعمال هيكتور باسابيرا لوبيز.

5. رجل الأعمال فيكتور سان ميغيل فيلاسكيز.

لا يزال أبناء برونو باتشيكو وكاستيلو طليقين:

ومع ذلك، لا يزال السكرتير السابق للمكتب الرئاسي وأبناء أخت الرئيس يفشلون في المثول للعدالة. وبالتالي، أدرجتهم وزارة الداخلية في برنامج المكافآت.

وقالت السلطة: «على الفور، طلب على مستوى نائب وزارة الداخلية أن تعتبر من بين المطلوبين والحصول على مكافأة»، حيث أن المذكورين لم يتمكنوا من تحديد موقع النيابة خلال عملية سعت إلى وضع مذكرة توقيف ضد لهم.

«لقد تم بالفعل إضفاء الطابع الرسمي على هذا التقرير بالكامل وتم تسليمه إلى القطاع الداخلي للمضي قدمًا وفقًا لما تم تنظيمه بالفعل. وعلى مدار الساعات، يجب ان تخرج هذه المكافأة وتعتبر من بين اكثر المطلوبين».

للحصول على معلومات حول مكان وجود برونو باتشيكو، يتم تقديم S/30 ألف باطن. للحصول على معلومات حول مكان فراي فاسكيز كاستيلو وجيان ماركو كاستيلو غوميز، يتم تقديم S/15 ألف باطن.

في المجموع، أدرجت Mininter في برنامج المكافآت هذا الهاربين الخمسة المتورطين في قضية بوينتي تاراتا III. تمت الموافقة على إدراج هؤلاء الأفراد الخمسة من قبل لجنة تقييم المكافآت ضد الجريمة (Cercri).

تم القبض على أخرى

وخلال العملية المذكورة أعلاه، التي سعت إلى تنفيذ مذكرة توقيف بحق المتورطين، ألقي القبض على رجل الأعمال زامير فيلافيردي، وفيكتور فالديفيا مالبارتيدا، وجورج باسابيرا.

وبالإضافة إلى ذلك، أفاد قائد الشرطة الوطنية الفلسطينية أنهم قدموا أنفسهم إلى المكتب القضائي على أساس طوعي : 1. هيكتور باسابيرا لوبيز، 2. فيكتور سان ميغيل فيلاسكيز و 3. لويس باسابيرا أدريانزن. الأسماء الأخرى المعنية هي أسماء إدغار فارغاس ماس وألسيدس فيلافويرتي فيزكارا, مع ما مجموعه أحد عشر شخصًا يتم تسليمهم من قبل مكتب المدعي العام.

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