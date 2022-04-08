قم بإعداد المعكرونة الغنية بصلصة بولونيز مع الوصفة البيروفية التالية

وصفة جديدة للتحضير في المنزل، مع مجموعة متنوعة من المعكرونة الموجودة في بيرو لا توجد طريقة أفضل لمواصلة تجربة الأطباق التي تغذي فن الطهو. هذه المرة يتعلق الأمر بصلصة بولونيز، مع وصفة بيروفية يجب عليك اختبارها من أجل الاستمرار في ممارسة مهاراتك في الطهي.

بهذا المعنى، يجلب Acomer.pe وصفة عملية، يسهل فهمها إذا كنت بحاجة إلى دعم من أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء. الفكرة هي أنك تعرف كيفية تحضير المعكرونة في صلصة بولونيز دون حرق شيء أو الفشل في المحاولة. يجب أن تكون متحمسًا لكسر حاجز عدم الطهي لأن اليوم سيأتي عندما تعيش بمفردك ولن تتمكن من الاستمرار في تناول الوجبات السريعة أو من الخارج.

تذكر أن الشيء المهم هو كسر الحواجز ومواصلة الممارسة. لذلك، انتبه إلى المكونات، لا تفوت أي منها. حول الإعداد، اتبعه بالترتيب ولا تنس أي تفاصيل. اختبر نفسك أن الوقت قد حان للطهي.

المكونات

- زيت الزيتون (3 ملاعق كبيرة)

- لحم بقري مفروم (150 جرام)

- لحم الخنزير المطحون (! 50 جرام)

- بصل أبيض (1/2 وحدة)

- كرفس مفروم ناعما (2 ملعقة طعام)

- ثوم مفروم (ملعقة صغيرة)

- الجزرة مكعبات (1/2 وحدة)

- جرة واحدة من الطماطم الإيطالية المعلبة

- نبيذ جاف مصبوغ

- ورقة خليج جافة

- 1 غصن من إكليل الجبل

- كوبان من الماء أو مرق اللحم البقري

- الملح والفلفل (حسب الذوق)

- معجون أسنان (220 جرام)

التحضير

- في قدر، أضف 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. أضف 150 جرامًا من اللحم المفروم و 150 جرامًا من لحم الخنزير المطحون. هذا الأخير سيوفر الدهون اللازمة لجعل الصلصة لذيذة وعصير. بني على نار متوسطة لمدة 5 دقائق.

- أضف 1/2 وحدة من البصل الأبيض ويقلى على نار خفيفة لمدة 5 دقائق. ملعقتان كبيرتان من الكرفس المفروم ناعما في الوعاء. ثم يضاف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ويقلى على نار خفيفة لمدة 5 دقائق. ضع 1/2 وحدة من الجزرة المقطعة.

- أدخل جرة واحدة من الطماطم الإيطالية المعلبة. إذا لم تنجح، يمكنك استبدالها بـ 6 طماطم ناضجة جيدًا بدون بذور وبدون جلد.

- أضف دفقة جيدة من النبيذ الأحمر الجاف الجيد إلى كل الخليط الذي تم الحصول عليه ويقلى حتى يختفي الكحول.

- لا تنسى ورقة الغار الجافة و 1 غصن من إكليل الجبل. الخطوة التالية هي تقديم كوبين من الماء أو مرق اللحم البقري إلى الوعاء. يُترك على نار خفيفة لمدة 40 دقيقة.

- إزالة الأعشاب العطرية وإضافة الملح والفلفل حسب الرغبة. إذا أصبح الملح جافًا جدًا، أضف المزيد من الماء أو مرق اللحم البقري. ثم يأتي الشيء الرئيسي، المعكرونة آل دينتي.

- 220 جرامًا يجب إضافته في الوعاء مع الخليط لدمجه. يقدم على طبق ويزين مع جبن البارميزان المبشور أو البقدونس.

فيديو توضيحي

وصفة محلية الصنع لإعداد المعكرونة اللذيذة في صلصة بولونيز. فيديو: Acomer.pe.

فوائد المعكرونة

وفقًا لـ La Vanguardia، فإن قيمة الطاقة العالية تجعلها طعامًا مثاليًا للأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا مرتفعًا. بالإضافة إلى ذلك، يتم امتصاص الهيدرات ببطء بحيث يتم إطلاق الطاقة شيئًا فشيئًا. من ناحية أخرى، يساعد محتوى الألياف في المعكرونة على تنظيم العبور المعوي ويحارب مشاكل الإمساك.

ومع ذلك، فإن محتواه العالي من الغلوتين يجعله ليس طعامًا مناسبًا لمرض الاضطرابات الهضمية، ما لم يتم استهلاك مجموعة متنوعة لا تحتوي على هذه المادة. حتى مع وجود المزيد من الخصائص، فإنه يعتمد على توليد هضم أبطأ وأسهل، مما يجعله أقل ثقلاً.

من ناحية أخرى، وفقًا لـ Pastas Doria، تحتوي المعكرونة على كربوهيدرات ليعمل الجسم المعروفة بشكل صحيح باسم السكريات أو الكربوهيدرات. يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد حيث يتدخل المعدن في العمليات العضوية في جميع أنحاء الجسم لما يلي:

- يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- يشارك في نقل الأكسجين في الدم.

- إنه حليف للتركيز والوظائف المعرفية.

بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ البوابة أن المعجون يحتوي على فيتامين أ وحمض الفوليك والزنك. هذا الأخير يسمح بالتدخل في تخليق الحمض النووي، والشفاء الجيد، من بين أمور أخرى.

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