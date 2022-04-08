احتفل بيبي أغيلار بعيد ميلاده مع بناته بعد فضيحة أنجيلا أغيلار

بعد أن كان رد فعل أنجيلا أغيلار على تسرب بعض الصور مع غوسي لاو وأشارت من خلال شريط فيديو أنها بخيبة أمل وحزينة لأن صورته كفنان تضررت من التعرض بهذه الطريقة، أظهرت سلالة أغيلار أن الفضائح ليست سببا لتتفكك الأسرة.

وهذا هو أن إخوة أنجيلا وبيبي أغيلار نفسه التقيا للاحتفال بعيد ميلاد أنليز. من خلال حسابات Instagram الخاصة بهم، أظهر أفراد هذه العائلة المعروفة بعض تفاصيل الاحتفال الممتع والحنون.

من جانبها، أظهرت أنليز كعكة عيد ميلادها، التي كانت من طابقين ومغطاة بالفوندان الأسود. كما كان لها عبارة «A» تلمح إلى بداية الفتاة وتم تزيينها بالشموع والريش الذهبي وزهرة بيضاء والتعليق: «عيد ميلاد سعيد Aneliz».

Ángela felicitó a su hermana (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

لم تستغرق أنجيلا وقتًا طويلاً لتهنئة أختها وشاركت سلسلة من Instastories حيث يمكن رؤيتها في أوقات مختلفة. المشتركة مع أختها: من رحلة واحدة إلى صالة الألعاب الرياضية حتى الساعة الثانية في حفلة.

أيضا، مغنية يضرب مثل هناك حيث يرونني، وقالت انها ما أعطاك أو أظهرت في الواقع لحظة العطاء خلال الاحتفال بعيد ميلاد أنيليز حيث شوهدت شقيقتها وبيبي أغيلار يضحكان على كرسي بذراعين.

في المقاطع المعروضة من حساب ليوناردو أغيلار، يمكن أيضًا رؤية أنيليز جالسًا على طاولة، بينما بيبي أغيلار بجانبه وتغني العائلة بأكملها Las mañanitas والمحتفل بالحزن في الوقت الحالي.

Los Aguilar son reconocidos por su talento musical (Foto: EFE)

وقد أقيم الاحتفال بأكمله طوال الجدل الذي نشأ حول أنجيلا أغيلار، التي تواجه وقتًا عصيبًا حياتها، بسبب الصور التي تم الإعلان عنها دون موافقتهم.

حتى ليلة الخميس الماضي، قامت المغنية البالغة من العمر 18 عامًا بتحميل مقطع فيديو على شبكاتها الاجتماعية أعربت فيه عن كيفية تأثير هذا الوضع عليها ليس فقط على المستوى الشخصي، ولكن أيضًا بشكل احترافي.

«أشعر بالحزن، خذلت، لا أستطيع أن أصدق أنني أصنع هذا الفيديو؛ روحي تؤلم. أشعر بالانتهاك، أشعر بالانتهاك بسبب إمكانية امتلاك خصوصيتي الخاصة، والقدرة على اتخاذ قرار بشأن حياتي، جسدي، صورتي»، نددت في مقطع.

La hija de Pepe Aguilar se mostró vulnerable en el video que compartió en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

فيما يتعلق بالصور التي تم إصدارها، قالت أنجيلا إنها تثق بشخص جعلها تشعر بخيبة أمل، لأن الصور التي يتم تداولها لا تؤثر فقط على حياتها الخاصة ولكن أيضًا في قطاع العمل.

«لقد أثرت علي مالياً ومحبة، ناهيك عن الوجه الذي يمكنني أن أعطيه لعائلتي؟... على الرغم من أنني لم أوافق، فقد وضعت نفسي في موقف، في هذا الموقف، وكان ذلك خطأ مني؛ وكان ذلك خطأي»، أوضح المغني.

وقالت المترجمة إنها تتفهم النساء اللواتي يتعرضن للانتهاك من خلال نشر الصور دون موافقتهن، وقد انعكست فيهن، اللواتي قالت إنها تؤيده.

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