بيدرو كاستيلو في بونو مجلس الوزراء اللامركزي يعيش على الهواء مباشرة المدرج huancané tv بيرو الاحتجاجات الاجتماعية anibal torres

رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو، يقود مجلس الوزراء اللامركزي الخامس في منطقة بونو. وحضر الجلسة رئيس مجلس الوزراء الوزاري، أنيبال توريس؛ ووزراء الدولة؛ وحاكم بونو الإقليمي، جيرمان أليخو أبازا؛ ورؤساء البلديات في المقاطعات والمقاطعات.

خلال الاجتماع، تم العمل على أجندة بونو للتنمية الإقليمية، بناءً على تحديد أولويات مطالب المنطقة لسد الفجوات لصالح السكان.

في السابق، شارك الرئيس بيدرو كاستيلو في تسليم أكثر من 14 طنا من المنتجات لرعاية 682 من سكان منطقة هواتا، في بونو، حيث أكد من جديد دعم الأسر الأكثر ضعفا في هذه الولاية القضائية للبلاد.

وكان رئيس الدولة برفقة وزير التنمية والإدماج الاجتماعي، دينا بولوارتي.

أنيال توريس

بعد أكثر من ساعة، افتتح رئيس مجلس الوزراء الجلسة بخطاب تجنب فيه ذكر أدولف هتلر، لكنه استغل لحظة لمقارنتها مع الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، مشيرا إلى أنه «حتى المجرم الأكثر خبرة يمكن أن تفعل أعمال إيجابية».

كما ذكر انه لا يتشبث بموقف رئيس الوزراء وانه «سندعم حكومة بيدرو كاستيلو من اينما كنا لاننا لسنا هنا من اجل هذا المنصب بل للدفاع عن مصالح البلاد».

«كان صاحب البلاغ بوساطة لاختطاف وتعذيب وتقطيع أوصال طلاب لا كانتوتا، وكذلك حرق رفاتهم والدفن السري على الطريق من ليما إلى سينيغيلا. هل يمكنني أن أقول أنك لم تفعل شيئًا جيدًا؟ سأكون في عداد المفقودين الحقيقة. أنا شخص نزيه وأقول الحقيقة، أنا لست خائفا من أي شيء، لأنني لا أتشبث بالموقف. لقد تعلمت البقاء على قيد الحياة مع عملي وليس فقط التسول للحصول على وظائف كما فعل الآخرون في 200 عام من الحياة الجمهورية».

أنيبول توريس يدافع عن خطاب هتلر في بونو | فيديو: قناة N

من ناحية أخرى، وبصرف النظر عن الجدل، أشار إلى أن الاجتماعات الوزارية في الاجتماعات أسفرت عن الحكم الذي يقضي بتخصيص 91٪ أو 98٪ من جزيرة غوانو للتوزيع على المزارعين الوطنيين وتصدير البقية؛ وكذلك القاعدة التي تسمح باستخدام الحليب الطازج والحد الأدنى نسبة مسحوق الحليب لوضع المنتج في نسخته المبخر.

وأشار رئيس PCM إلى أن مثل هذا الإجراء يفيد الفائزين الوطنيين ويزعج قطاعًا معينًا سيتضرر من الحكم. و فيما يتعلق بهذه النقطة, شدد على أن الحكومة انتخبت لل حكم لصالح أغلبية البيروفيين.

واكد «اذا كنا ديمقراطيين، فعلينا ان نحترم اردة الشعب لان هذه هي الديمقراطية، وهذه هى سيادة القانون».

وكرر توريس فاسكيز دعوته للتغلب على التناقضات والفشل السياسي من أجل التوصل إلى اتفاق، ووضع بيرو في المقدمة، من أجل العمل على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان.

وفي هذا الصدد، هنأت كونغرس الجمهورية على الموافقة على مشروع القانون الذي أرسله الفرع التنفيذي لإعفاء المنتجات من السلة الأساسية من ضريبة المبيعات العامة (IGV).

وقال «علينا ان نعمل معا ونحن ننتظر ان يرسل الكونجرس توقيع القانون لنشره على الفور لان معدة البيروفيين لم تعد قادرة على تحملها بعد الان».

كما ذكر رئيس PCM أن السلطة التنفيذية قدمت مشروع قانون لإصلاح الدستور للقضاء على الاحتكارات واحتكارات القلة والمراكز المهيمنة والاكتناز والمضاربة.

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