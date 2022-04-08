حصل الصندوق الوطني للقهوة على قرض بقيمة 40 مليون دولار أمريكي من البنك الياباني

Foto de archivo ilustrativa de un trabajador sosteniendo frutos de café tras cosecharlos en Chinchina, Colombia Nov 22, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

تم منح قرض لمدة 3 سنوات لصندوق القهوة الوطني من قبل البنك الياباني سوميتومو ميتسوي بانك كوربوريشن (Smbc) مقابل 40 مليون دولار كجزء من المساهمة في أهداف التنمية المستدامة.

وبالنظر إلى أهمية هذا القرض بالنسبة للصندوق، تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تصنيفه على مستوى التمويل المستدام وفقا لمبادئ الإقراض الاجتماعي لرابطة سوق القروض، ورابطة سوق القروض في آسيا والمحيط الهادئ، ورابطة معاينات القروض والتجارة، والكيانات متخصصة في ما يسمى بالقروض المشتركة.

«نحن فخورون بتعزيز علاقتنا مع السوق المالية اليابانية، ليس فقط بسبب اعترافها الدولي، ولكن أيضا لأنها تكملة مثالية للإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الستين الماضية من حيث وضع القهوة الكولومبية في اليابان،» قال المدير العام لل صندوق القهوة الوطني، روبرتو فيليز فاليخو.

إنه الوقت المناسب لإنتاج القهوة وإسقاطها الدولي. وفقا للقرض الذي منحته مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (Smbc) إلى الصندوق الوطني للقهوة، احتفل الاتحاد الوطني لمزارعي القهوة بالذكرى الستين لفرعه الفرعي في أرض الشمس المشرقة.

وفقًا للمؤسسة، تعد اليابان السوق الثانية للمبيعات المباشرة للاتحاد وكذلك الوجهة الخامسة للصادرات الكولومبية وأحد العملاء الرئيسيين لاستراتيجية القيمة المضافة للنقابة، في هذه الحالة، مصنع القهوة المجففة بالتجميد الكولومبي، المعروف باسم Buencafé.

وبالإضافة إلى ذلك، أبرز الاتحاد أنه نتيجة لعمل الشركة الفرعية في اليابان، كان الإطلاق التاريخي للقهوة الممتازة «جبل الزمرد» في عام 1989، التي قامت بتسويقها في البداية من قبل شركة مياكو شوكوهين، التي أصبحت الآن شركة كابيتال كوربوريشن.

لا يزال هذا المنتج الفاخر يحقق إيرادات في قطاع القهوة المتخصص، حيث يعتبر أحد المكونات الرئيسية للقهوة المعلبة الأكثر مبيعًا في اليابان.

وأفاد الاتحاد بأن صادرات كولومبيا من البن في عام 1960 كانت 41 ألف كيس من 60 كجم وأنها، في العقد الماضي، بلغت مليون كيس من القهوة سنويا، كونها واحدة من أفضل المنتجات المعروفة التي يقدرها المستهلكون اليابانيون.

وصلت القهوة الكولومبية إلى تركيا وقطر

En la imagen, la primera tienda de Juan Valdez en Estambul, Turquía. Foto: Cancillería de Colombia

من بين الأخبار الأخرى حول القهوة الكولومبية، أكد الاتحاد الوطني لمزارعي القهوة أيضًا في الأيام الأخيرة أن خوان فالديز افتتح رسميًا متجرين في تركيا وقطر بعد «العمل الشاق وبهدف واضح هو الاستمرار في توسيع العلامة التجارية دوليًا».

المحلات التجارية، التي تقع في اسطنبول والدوحة على التوالي، وفقا لاتحاد مزارعي القهوة، تحظى بدعم من علماء الباريكولون الكولومبيين، الذين لم يكونوا فقط جزءًا من عملية فتح المؤسسات، ولكن سيكونون أيضًا مسؤولين عن انتباه العملاء، كما كان معروفًا لراديو دبليو.

«العمل في هذه الأسواق هو تجسيد جهد العلامة التجارية والعمل الجماعي الكبير مع أصحاب الامتياز أونست القابضة في تركيا وعلي بن علي القابضة في قطر. وبالمثل، فإن تحقيق هذا الإنجاز يعد فخرًا كبيرًا لخوان فالديز وكولومبيا، لأنه يسمح لنا بالاستمرار في جعل تجربة القهوة وتقاليد بلدنا مرئية في الثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم»، قال نائب الرئيس الدولي لخوان فالديز، سيباستيان ميخيا، لوسائل الإعلام نفسها. منفذ.

مع افتتاح هذين المتجرين في تركيا وقطر، تأمل نقابة مزارعي البن أن يتم تعزيز وجود العلامة التجارية لمزارعي القهوة الكولومبيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.





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