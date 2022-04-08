«موسوليني وهتلر كانا جيدين في نقل الملايين حتى الموت في معسكرات الموت»، التعليق الصريح لجو ماري بيرت من جامعة جورج ماسون

أثار رئيس مجلس الوزراء في حكومة بيدرو كاستيلو، أنيبال توريس، موجة من التنصل من لذكر أدولف هتلر كنموذج يحتذى به في برنامج بناء الطرق السريعة في ألمانيا النازية.

«أعطيك مثالاً: كانت إيطاليا وألمانيا مثلنا تمامًا. ولكن مرة واحدة، يزور أدولف هتلر شمال إيطاليا ويظهر له [بينيتو] موسوليني طريقًا سريعًا تم بناؤه من ميلانو إلى بريشيا».

واضاف توريس خلال مجلس الوزراء اللامركزى الذى عقد يوم الخميس فى مدينة هوانكايو الذى انضم اليه كاستيلو فى وقت لاحق «ان هتلر رأى ذلك وذهب الى بلاده وملأها بالطرق السريعة والمطارات وجعل المانيا اول قوة اقتصادية فى العالم».

خطاب أنيبل توريس المثير للجدل في هوانكايو | فيديو: قناة N

تحدث أستاذ دراسات أمريكا اللاتينية في جامعة جورج ماسون، الدكتور جو ماري بيرت، وانضم إلى الرفض المطلق للسياسيين والمؤرخين وعامة السكان.

«وفقط عندما كنت تعتقد أن الأمور في بيرو لا يمكن أن تصبح أكثر سريالية، يشير رئيس الوزراء إلى موسوليني وهتلر كنماذج لتطوير البنية التحتية. لقد كانوا بارعين بشكل خاص في بناء القطارات التي تنقل الملايين حتى الموت في معسكرات الموت».

Tuit de Jo-Marie Burt, profesora de estudios latinoamericanos de la George Mason University

كما تحدثت السفارتين الألمانية والإسرائيلية في ليما ورفضت ادعاءات توريس، الذي اضطر إلى الخروج والاعتذار. بعد ساعات.

«كان هتلر ديكتاتورًا فاشيًا ومديرًا للإبادة الجماعية، حيث تم شن أسوأ حرب في كل العصور من ألمانيا وارتكبت إبادة جماعية لـ 6 ملايين يهودي. في مواجهة هذا السيناريو، هتلر ليس مرجعًا مناسبًا كمثال من أي نوع»، قال الوفد الألماني على صفحته على Facebook.

وقالت السفارة الإسرائيلية إن نظامي موسوليني وهتلر ليسا مثالا للازدهار أو التقدم.

«نأسف لأن الخطاب السياسي البيروفي يتضمن إشارات مثل هتلر وموسوليني كمثال على الازدهار. ولا يمكن أن تكون أنظمة الموت والإرهاب علامة على التقدم».

بعد ساعات، في ختام جلسة مجلس الوزراء وبحضور كاستيلو، اعتذر توريس مرة أخرى: «إلى سفير إسرائيل، إذا كنت قد أساءت إليه، أعتذر وسنتحدث شخصيا».

«إذا كنا قد منا كمثال على التقدم الذي أحرزته ألمانيا على طرق الاتصال، فهذه حقيقة حقيقية. وهذا لا يعني ان ادولف هتلر لا يعتبر مجرما عظيما».

كما قامت صحف مثل صحيفة الغارديان وواشنطن بوست بتكرار هذه التصريحات المؤسفة.

«إشادة رئيس وزراء بيرو بهتلر تثير موجة من الاحتجاجات»، ذكرت صحيفة الغارديان على موقعها على الإنترنت. من جانبها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست على بوابتها «رئيس وزراء بيرو يستشهد بهتلر كنموذج، يثير السخط».

The Washington Post se pronuncia sobre declaraciones de Aníbal Torres

Informe de The Guardian por declaraciones de Aníbal Torres

غردت رئيسة الكونغرس البيروفي، ماريا ديل كارمن ألفا، بسخط بأن «ما قاله رئيس الوزراء أنيبال توريس، مشيدا بالإبادة الجماعية هتلر، قد أساء إلى الآلاف من البيروفيين».

قال المشرع الحاكم أليكس فلوريس على نفس الشبكة الاجتماعية: «من العار الذي يستشهد به رئيس الوزراء أنيبال توريس كمثال على الفاشية والإبادة الجماعية مثل هتلر، ونحن نفهم الآن من أين تأتي التدابير الخاطئة [للحكومة] مثل «حظر التجول» الفاشل خلال النهار الذي صدر في ليما يوم الثلاثاء».

«كنا نفضل ذلك إذا لم يشر إلى مزايا هتلر. وقال المضيف الصباحي لقناة RPP والمحطة الإذاعية فرناندو كارفالو إنه هراء يسيء إلى ستة ملايين ضحية للإبادة الجماعية اليهودية».

ليست هذه هي المرة الأولى في شهرين من توليه منصبه التي يذكر فيها توريس، وهو محام يبلغ من العمر 79 عاما، هتلر، لأنه في مارس قارن الرئيس السابق المسجون ألبرتو فوجيموري بالرئيس النازي، مشيرا إلى أنه «لا أحد يحكم على أعماله الصالحة، يتم الحكم عليه على أفعاله السيئة».

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