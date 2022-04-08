يجب على المليونياريوس الفوز على لا اكويداد يوم الجمعة اذا كان يريد الحصول على مكان في المرحلة القادمة من البطولة الكولومبية

BOGOTÁ. 26 de febrero de 2022. Millonarios enfrentó a Cortuluá en el estadio El Campín, en juego válido por la novena fecha de la Liga BetPlay I-2022. (Cortesía Dimayor)

مع الهزيمة في اليوم الأخير، خسر ميلوناريوس قمة البطولة التي تنتمي الآن إلى أتلتيكو ناسيونال بعد فوزه على باتريوتاس كزائر. وفي الوقت نفسه، تعادل لا إيكويداد مباراته السابقة ضد ديبورتيفو كالي بنتيجة 0-0. ستلتقي بلوز ورأس المال الأخضر يوم الجمعة الثامن في الساعة 8:00 مساءً. سيتم لعب المباراة المقابلة للتاريخ الخامس عشر لدوري Betplay 2022 في ملعب نيميسيو كاماتشو إل كامين.

لا يريد Millonarios أن يندم على سقوط آخر: 2 إلى 3 أنهى مباراته ضد أمريكا دي كالي. في الأيام الأربعة السابقة، كانت نتائجه متنوعة: فقد فاز بثلاث مباريات وخسر المباراة المذكورة للفريق الأخضر. من جانبها، فاز La Equidad في المباريات الأخيرة التي لعبها بفوزه وثلاثة تعادلات.

آخر خمس مرات التقيا في البطولة كان لها كل نتيجة ممكنة. حصل الفريق المضيف على فوزين، وهو نفس المبلغ للفريق الذي سيعمل كزائر. في مباراة واحدة فقط، انتهوا بالتساوي على لوحة النتائج.

Millonarios FC هو في المركز الثالث ولديه 29 نقطة (9 PG - 2 PE - 3 PP)، وبالتالي فإن الفوز سيضمن مشاركته في الجولة النهائية للبطولة على أرضه. بينما أضاف La Equidad 19 وحدة وهو في المركز العاشر في البطولة (4 PG - 7 PE - 3 PP) لذلك يبدأ في استنفاد هامش الخسائر للتقدم إلى الجولة التالية من البطولة.

سبورتس توليما - جولدن إيجلز

اليوم: 09/04

الوقت: 16:05

الملعب: ملعب مانويل موريلو تورو

ناقل الحركة: فوز/وين+

يونيون ماجدالينا - باتريوتاس بوياكا

اليوم: 09/04

الوقت: 18:10

الملعب: ملعب سييرا نيفادا

ناقل الحركة: فوز/وين+

كالي جونيور

اليوم: 09/04

الوقت: 20:15

الاستاد: ملعب كالي الرياضي

ناقل الحركة: وين+

إنفيغادو - سانتا في

اليوم: 10/04

الوقت: 15:00

الملعب: ملعب بوليديبورتيفو سور

ناقل الحركة: وين+

أتلتيكو ناشيونال أميركا دي كالي

اليوم: 10/04

الوقت: 17:30

الملعب: ملعب آتاناسيو جيراردوت

ناقل الحركة: وين+

تحالف ميديلين المستقل للنفط

اليوم: 10/04 الوقت: 19:35

الملعب: ملعب دانيال فيلا زاباتا

ناقل الحركة: وين+

جاغوار من قرطبة مرة واحدة كالداس

اليوم: 11/04

الوقت: 17:30

الملعب: ملعب جاراجواي دي مونتيريا لكرة القدم

ناقل الحركة: فوز/وين+

الرياضة باستو ديبورتيفو بيريرا

اليوم: 11/04

الوقت: 19:40

الملعب: ملعب ليبرتاد الإداري

ناقل الحركة: فوز/وين+

أتلتيكو بوكارامانغا - كورتولوا

اليوم: 12/04

الوقت: 19:40

الملعب: ملعب ألفونسو لوبيز

ناقل الحركة: فوز/وين+

اقرأ على: