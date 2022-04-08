«Mexicanizaron» إلى كولدبلاي مع الميمات الفيروسية المضحكة: «يمكنك التقديم الآن»

كولدبلاي، الفرقة من المملكة المتحدة التي جاءت إلى المكسيك لتقديم عروض رائعة، هي بالفعل أكثر بكثير من مجرد فرقة بوب روك، والآن أصبحت واحدة من أكثر الميمات المنشورة في اليوم، مما يجعلها مكسيكية بالكامل.

أمضى كولدبلاي ما يقرب من 14 يومًا مع ليالي كل منهما في المكسيك بسبب أحدث جولة حول موسيقى الكرة العالمية التي مرت عبر ثلاث ولايات في الجمهورية منذ نهاية مارس 2022 وحتى الآن.

في المكسيك، بدأت في 25 و 26 مارس في ملعب BBVA في مونتيري، في نويفو ليون، والتي بيعت بالكامل. في هذه، كما هو الحال في الجولة بأكملها، كانت برفقتهم كارلا موريسون، الفنانة المكسيكية كعمل افتتاحي.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

تبع التاريخ في ملعب أكرون في غوادالاخارا في مارس 29, وثم, افتتحوا ثلاث حفلات تاريخية في منتدى سول من أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز في مكسيكو سيتي. كانت التواريخ المختارة 3 و 4 و 6 وحتى 7 أبريل 2022. تم بيع جميع المواقع.

من غير المعروف على وجه اليقين ما إذا كانوا لا يزالون في المكسيك، ولكن بعد أسبوعين، ربما أكثر إذا وصلوا في وقت سابق، في الأراضي المكسيكية، يمكن أن يفترض المعجبون أنهم تبنوا مواقف أو حيل أو أسرار مختلفة لا يمكن رؤيتها إلا في هذا البلد.

أصبح هذا على الفور اتجاهًا على Twitter، حيث شارك أعضاء Coldplay في مواقف الحياة اليومية في العواصم الرئيسية للبلاد، حيث ذهبوا إلى الأمام بشكل خيالي.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

كانت هذه بعضًا من الأفضل، وقد أضافوا المونتاج في الصورة:

الرجال من كولدبلاي كانوا في المكسيك لفترة طويلة، أنه مع نقاطهم، أخرجوا منزلهم الصغير Infonavit.

كانت تلك من كولدبلاي في المكسيك لفترة طويلة لدرجة أنهم ذهبوا بالفعل إلى Tepis من أجل Licuachela الخاصة بهم.

كان الناس من كولدبلاي في المكسيك لفترة طويلة لدرجة أنه إذا قلت لهم صباح الخير، فإنهم يجيبون عليك «بعد الظهر، الآن».

كان الناس من كولدبلاي في المكسيك لفترة طويلة لدرجة أنهم يقولون بالفعل «هنا يأتي عمك» عندما يصل مهندس الصوت لتحيتهم.

كان الأشخاص من كولدبلاي في المكسيك لفترة طويلة لدرجة أنهم يقولون «لا شكرًا» عندما يطلب منهم شخص ما الصدقات.

كولدبلاي مؤهلة بالفعل لضباط الاستطلاع في المشاورات.

كانت تلك من Coldplay في المكسيك لفترة طويلة لدرجة أنهم يطلبون بالفعل الذرة مع الفلفل الحار الذي حكة منه.

يمكن لأولئك من Coldplay الآن الترشح لنائب/يمكنهم بالفعل التصويت على إلغاء التفويض /تخمين من سيترشح.

كان الناس من كولدبلاي في المكسيك لفترة طويلة لدرجة أنهم وضعوا بالفعل دلاء مليئة بالإسمنت لتخصيص أماكن وقوف السيارات الخاصة بهم عند عودتهم من الحفل.

الناس من كولدبلاي كانوا في المكسيك لفترة طويلة بالفعل هذا (العلامة التجارية للقاح) على ذراعهم.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

لم يكن الميم الوحيد الذي شاركوا فيه. مرة أخرى، قاد اسم ألفريدو أدامي الاتجاهات الهزلية في المكسيك، حيث كان من كان مرشحًا لمنصب نائب فيدرالي مرة أخرى بطولة في معركة عامة. كما هو متوقع، انتشرت المعركة على الشبكات الاجتماعية وتم إطلاق العنان لجميع أنواع السخرية والميمات تجاه الممثل.

كان أحد أحدث الاتجاهات التي أصبحت اتجاهًا هو مقطع فيديو أنتجه مستخدم، بالإضافة إلى كونه في حركة بطيئة وفي الاتجاه المعاكس لقطة للقتال، كان مصحوبة بموسيقى كولدبلاي.

سرعان ما انتشرت الطبعة ووصلت إلى آلاف ردود الفعل, حيث جمعت بين موضوعين حاليين وجمعهما معًا لينتج عنه فيديو كوميدي, حيث يمكننا أيضًا أن نرى بالتفصيل كيف تعثر Adame على الكراسي وسقط على الأرض.

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