رد فعل مارتن ليبرمان على مدح أنيبل توريس لأدولف هتلر: الغاشمة والجاهلة!

رئيس PCM، Aníbal Torres، متورط في جدل — لدرجة أنهم يطلبون له رحيل — قطاع كبير من الجنسية البيروفية والدولية لتعليقاته التي أشاد فيها بالإبادة الجماعية النازية أدولف هتلر مما جعله مثالا جيدا على الإدارة في بناء الطرق السريعة في ألمانيا خلال السنوات الأولى من فترة ولايته، في ثلاثينيات القرن العشرين.

«في إحدى المناسبات، يزور أدولف هتلر شمال إيطاليا ويظهر له موسوليني طريقًا سريعًا مبنيًا من ميلانو. رأى هتلر ذلك، ذهب إلى بلاده وملأها بالطرق السريعة والمطارات وجعلها أول قوة اقتصادية في العالم»، قال رئيس الوزراء، على الرغم من أن روايته غير دقيقة، حيث اقترح كونراد أديناور، الذي كان عمدة كولونيا (1917-1933)، بناء عدة طرق سريعة . الأحداث التي قال رئيس الوزراء وقعت خلال مجلس الوزراء اللامركزي، الذي وقع في منطقة جونين.

على الرغم من أنه حاول في وقت لاحق التراجع و «توضيح» ما كان يشير إليه، إلا أن تصريحاته هي بالفعل جزء من الانتقادات الواسعة النطاق. وبصرف النظر عن البيانات التي قدمتها السفارتين الإسرائيلية والألمانية، انضم معلق رياضي إلى الانتقادات. هذا هو مارتن ليبرمان، الصحفي الرياضي من الأرجنتين، الذي كتب كلمات قوية ضد رئيس الوزراء البيروفي على حسابه الرسمي على تويتر: «الغاشمة والجاهلة!» .

لقد انتشر تصريح الصحفي بالفعل على حسابه الرسمي لدرجة وجود أكثر من ألف إعجاب، والتعليقات التي يؤيدون فيها رأيه الشخصي ضد تصريحات أنيبال توريس. يسميها البعض «إحراج دولي».

Martin Liberman responde a Aníbal Torres por comentarios de elogio a Hitler. Captura: Twitter.

المزيد من الخلافات الأولى

صباح أمس، في مقابلة على راديو بلو في كولومبيا، دعا المحامي أيضا الصحافة «الانقلاب» وتوقع أننا نحضر الأيام الأخيرة لحكومة بيدرو كاستيلو، على الرغم من أن رئيس الدولة لم يذكر أي شيء عن أي استقالة من منصبه.

«حسنًا، كل شيء ممكن في بيرو. أقول مرة أخرى أن هذا ليس شيئًا جديدًا في البلاد. لقد كان لدينا خمسة رؤساء وثلاثة مؤتمرات في خمس سنوات. نحن نحاول التغلب عليها، ونحاول الحوار مع الطرف الآخر، لكن الطرف الآخر ينظر فقط إلى مصلحتهم، وهي الاحتكارات واحتكارات القلة».

هذا نشر الشائعات بأنه قدم استقالته من منصبه، وهي أخبار نفيها في مؤتمر صحفي بعد الظهر. ومع ذلك، فإن تعليق آخر من رئيس الوزراء لم يسير على ما يرام في القطاع الداخلي. اتضح أن توريس انتقد عمل وتدريب الشرطة الوطنية البيروفية من خلال وصفها بأنها «ناقصة».

«يجب أن نعترف بشرطتنا ، لا وجود لها بأعداد كافية. ومن ناحية اخرى فان اعداده، كما نعترف به، ناقص». واضاف «اننى اعطى مثالا واحدا فقط، ان وسائل الاعلام شهدت هنا فى الخارج ايضا ان سبعة من رجال الشرطة لا يستطيعون القبض على شخص واحد».

كان رد الفعل سريعًا ورد ألفونسو شافاري الحالي من مينينتر على انتقادات توريس لـ NPP. أنا لا أتفق مع ذلك. أنا لا أوافق. في بيرو هناك ديمقراطية والجميع يتحدث عن رأيهم وسأخبرك أنني لا أتفق مع هذا الموقف لأنني أعرف الشرطة الوطنية في الخلفية. انها مؤسسة تاريخية مع مهنيين ورجال عظماء، وهي مؤسسة أنقذتها بيرو في وقت كانت بيرو قد أنقذتها».

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