دعم خوسيه سوتو ألدير رودريغيز واعترف بأنه «ليس لمليوني دولار» يوجه Universitario

تحدث خوسيه سوتو، شعار أليانزا ليما، في مقابلة حديثة بعد هزيمة فريق «الأزرق والأبيض» في كأس ليبرتادوريس. وأشار المدير الفني الآن إلى أداء فريقه السابق، ودعم ألدير رودريغيز للخطأ الصعب ضد روبرت روخاس واستبعد تماما قيادة يونيفرسيتاريو. وقال «ليس لمليوني».

«لا، لا. لن أدير الجامعة. هذا غير ممكن. ليس مقابل مليوني دولار، فهناك أشياء أكثر أهمية من المال ولراحة البال لبناتي وعائلتي بأكملها، لن أفعل ذلك»، وعلق في محادثة مع برنامج Pitazo Final على راديو Ovacion.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث عن الركلة الصعبة التي ارتكبها المهاجم «الحميم» ضد المدافع الباراغواي اني. «عندما يدخل لاعب الملعب سيلعب كرة القدم، لا أعتقد أن هناك لاعبًا يدخل ليدمر زميله في الفريق. لقد كان الأمر أكثر قوة وقسوة ألدير، لكنها لم تكن بنية كسرها. لقد كانت خطوة صدفة، ولا اعتقد انها كانت بنوايا سيئة».

وأخيرا، قام بتحليل وقال كيف رأى هزيمة exclub. «Alianza يعمل بشكل جيد للغاية على 3-5-2 التي أعطاه اللقب العام الماضي ومع هذا النظام أخذ مسافات من نهر وكان معقدا بسبب العمل الدفاعي الجيد الذي قام به. إذا رأيت الهدف، فإنه يأتي من جانب، لأنه، على الرغم من أن ريفر تعامل مع الكرة، إلا أنه لم يكن لديه فرص واضحة للتسجيل ولم يأت بنفس القدر من الخطر كما هو الحال في المباريات الأخرى حيث يكون آلة ويخلق سبع أو ثمانية مواقف هدف».