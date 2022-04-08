خورخي مونتويا يفعل mea culpa: «أنا في الكونغرس لأنني تلقيت التصويت من الناس الذين يعيشون في جميع أنحاء المدينة»

قرر خورخي مونتويا الذهاب إلى الجبهة وتقديم اعتذاره، بعد أن سكب بعض التعبيرات المشكوك فيها عن الناس الذين يعيشون في جميع أنحاء المدينة. كما يمكن التذكير, كان عضو الكونغرس للتجديد الشعبي يؤيد الإجراء الذي فرضه الرئيس بيدرو كاستيلو لمرسوم حظر التجول طوال شهر أبريل 5, بالفعل التي كانت لديها معلومات تفيد بأنه كان يعتقد أن مجموعة من الناس «سوف ينزل من التلال» لنهب ليما.

«الإجراء صعب للغاية وجذري للغاية وكان ذلك لأن المعلومات المتاحة، ما لم تصل إلى أذني، هي أنهم اليوم كانوا يخططون لنهب ليما، والنزول من التلال لنهب المدينة، ليس فقط هنا ولكن في أجزاء مختلفة من البلاد، ولكن العاصمة هي مكان رمزي و وقال لوسائل الاعلام خارج كونغرس الجمهورية «يجب حمايتها».

واضاف «انه ليس افضل وقت لإعطائها، ولا الطريقة التى تم بها اعطاء الافضل، ولكنى اعتقد انه يتعين اتخاذ اجراءات من هذا النوع او ما شابهها من اجل السيطرة على الفائض الشعبى».

بالنظر إلى ذلك، قرر هذا الخميس تصوير مقطع فيديو ومشاركته على شبكاته الاجتماعية، واعتذرًا عن هذه التعبيرات التي تعرضت لانتقادات شديدة.

قام عضو الكونجرس بعمل mea culpa وخرج للاعتذار بعد تعبيرات مؤسفة.

«أيها المواطنون الأعزاء ، في 5 أبريل، قدمت بعض التصريحات المؤسفة عندما وصلت إلى المؤتمر لمحاولة الإبلاغ عن أنني سأرى اضطرابات محتملة في مدينة ليما وذكرت أن الناس سينزلون من التلال. لقد أسيء تفسير هذا التعبير، ولم تكن نيتي الإساءة إلى أي شخص. أعتذر لك عن ذلك. أنا في المؤتمر لأنني تلقيت التصويت منك، من الأشخاص الذين يعيشون في جميع أنحاء المدينة في سان خوان دي لوريجانشو، في فيلا ماريا ديل تريونفو في كوماس، في سان مارتين دي بوريس. اريد ان اعتذر لكم اذا جعلتك تشعر بالسوء حيال تعبيراتي ».

«لقد دعمنا وعززنا جميع المبادرات لتحدي وتوقيت اللوم على الوزراء غير الحاضرين الذين عينتهم هذه الحكومة. وبصفنا مقاعد البدلاء وبطريقة شخصية، فإننا نشجع الوظيفة الشاغرة الرئاسية لأنها السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي ولدها الرئيس كاستيلو. ولن نتخلى ابدا عن مبدأنا بالدفاع عن الديمقراطية ووطننا وابعادها عن التطرف الراديكالى الذى عفا عليه الزمن التى تحكمنا اليوم».

وقبل أن يختتم، أكد أنه ملتزم بالقتال من أجل قضايا عادلة والدفاع عن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

«التزامنا هو وسوف يكون لجميع البيروفيين. وسنعمل دائما على حماية حقوق أفقر الناس وأكثرهم ضعفا، أولئك الذين يطالبون بشكل شرعي بوجود فوري للدولة. كفاحي وتضحيتي لأن الكونغرس مكرس للمواطنين الذين لديهم أقل ما يستحقون نوعية حياة أفضل ، معهم هو التزامي الأبدي. تعيش بيرو!» ، انتهت.

كان لدى مونتويا معلومات استخباراتية من الشرطة الوطنية.

و بعد أن أيد عدم قابلية النقل التي قدمها الرئيس بيدرو كاستيلو, أكد المشرع أنه تعامل مع المعلومات الواردة من الشرطة الوطنية البيروفية بشأن أعمال النهب و العنف التي حدثت في المدينة.

«إذا كان لديهم جميع الناس يتجولون في جميع أنحاء المدينة، فإن الأبرياء يقعون كأضرار جانبية ويجب تجنب ذلك. لا يمكن أبدًا تقدير هذه الحلول سواء كانت جيدة أو سيئة حتى تنتهي. عند الانتهاء، يمكنك تحليل ما إذا كانت جيدة أو سيئة، في هذه الأثناء عليك محاولة فهم الوضع الذي تمر به البلاد. فقط لأنهم لم يفجروا متجرًا أمامنا الآن لا يعني أنهم لم يفعلوا ذلك خلف المبنى وأن جيران آخرين عانوا من هذه القضية».

قال عضو الكونغرس أن لديه معلومات من الشرطة تفيد بأنه من المقرر أن يتم نهب ليما اليوم. | فيديو: تويتر

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