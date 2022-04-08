قال جو بايدن إن روسيا ارتكبت «فظيعة فظيعة» في كراماتورسك

U.S. President Joe Biden addresses the North America’s Building Trades Unions (NABTU) Legislative Conference in Washington, U.S., Aprl 6, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بارتكاب «فظيعة فظيعة» بعد قتل 50 شخصا على الأقل، من بينهم خمسة أطفال، يوم الجمعة في تفجير محطة السكك الحديدية في مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا.

وقال الرئيس على تويتر: «إن الهجوم على محطة أوكرانية هو فظاعة جديدة مروعة ارتكبتها روسيا، وتؤثر على المدنيين الذين كانوا يحاولون الخروج والحصول على الأمان ».

هجوم اليوم على محطة القطار في مدينة كراماتورسك، في دونباس التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني وشارك فيه ما يقرب من 4000 مدني أرادوا الفرار من المنطقة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وجرح 87، وهي مذبحة تنسبها كييف إلى القوات الروسية.

وأشار رئيس إدارة دونيتسك العسكرية الإقليمية، بافلو كيريلينكو، إلى أن هناك خمسة أطفال بين المتوفين.

حتى الآن تم نقل 98 شخصا إلى المستشفيات، منهم 16 طفلا و 46 امرأة و 36 رجلا. وقال إن اثني عشر من هؤلاء المواطنين لقوا حتفهم في المستشفى و 38 في المحطة.

ووفقا لمكتب المدعي العام لأوكرانيا، في وقت وقوع تأثير القذائف «كان يجري إجلاء السكان وكان هناك ما يقرب من 000 4 مدني في المحطة، معظمهم من النساء والأطفال».

وفقًا للصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها السلطات المحلية وشركة النقل بالسكك الحديدية المملوكة للدولة في أوكرانيا Ukrzaliznytsia، تُرى جثث هامدة أمام المحطة وبالقرب من المنصة بين بقع الدم والحقائب وحقائب الظهر والحيوانات المحنطة وعربات التسوق.

«لا يتخلى الروس اللاإنسانيون عن أساليبهم. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفيسبوك إن عدم امتلاكهم القوة والشجاعة لمواجهتنا في ساحة المعركة، فإنهم يباددون المدنيين بسخرية».

وقال ايضا امام البرلمان الفنلندى «هذه هى الطريقة التى جاءت بها روسيا لحماية دونباس وطريقتها فى فهم حماية السكان الناطقين بالروسية».

وجاء الهجوم في الوقت الذي حثت فيه السلطات المحلية سكان المنطقة على مغادرة شرق البلاد في أقرب وقت ممكن، في مواجهة الهجوم الروسي الأخير الذي تعتقد كييف أنه سيحدث في غضون أيام قليلة عبر دونباس.

Cuerpos en las calles tras el ataque en Kramatorsk (Hervé BAR / AFP) AFP

قامت اليونيسيف اليوم بتزويد كراماتورسك بالمعدات الطبية ومنتجات الطوارئ للاستجابة «للتدهور السريع» للوضع في المناطق الشرقية من البلاد. عندما وقع الهجوم، كان الفريق بالكاد على بعد كيلومتر واحد من محطة القطار.

كراماتورسك هي القاعدة العسكرية الرئيسية للجيش الأوكراني في المنطقة والمفتاح جنبا إلى جنب مع مدينة إيزيوم (خاركوف)، التي تسيطر عليها بالفعل، و Sloviansk، في الاستراتيجية الروسية للسيطرة على دونباس بأكمله.

على طول هذا المحور، الذي يبدأ في خاركيف المحاصر، تريد القوات الروسية التقدم جنوبًا وتغلف القوات الأوكرانية شمال دونيتسك.

وقال كيريلينكو «ان النازيين الروس اطلقوا صواريخ توشكا - يو على محطة سكة حديد كراماتورسك حيث تنقل قطارات الاخلاء سكان المنطقة الى اماكن اكثر امنا في اوكرانيا تغادر بطريقة منظمة».

وقال «ان حياة الناس بالنسبة لهم هى مجرد ورقة مساومة واداة لتحقيق اهدافهم الساخرة».

وفقا لرئيس شركة النقل بالسكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة Ukrzaliznytsia، الكسندر Kamyshin، كان صاروخين التي أصابت المحطة.

وقد نُقش أحد الصواريخ المزعومة المستخدمة في المجزرة على جانب واحد «za detéi» (بواسطة أطفال)، وفقاً لصورة نشرتها كاميشين على Telegram.

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