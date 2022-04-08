«ستذهب إلى سلة المهملات»: انتقد سانتياغو كريل القانون الكهربائي لـ AMLO

تحدث نائب حزب العمل الوطني (PAN)، سانتياغو كريل ميراندا، ضد قرار وزراء محكمة العدل العليا (SCJN)، بعد أن أعلنوا قانون صناعة الكهرباء دستوريًا.

وقد اتخذ هذا القرار بعد أن ذكروا أنه مشروع غير دستوري لأنه ينتهك المعاهدات الدولية.

ومع ذلك، بعد ظهر يوم الخميس 7 أبريل، بعد مناقشته من قبل أحد عشر وزيرًا في المحكمة العليا، لم يتم التوصل إلى الأصوات لإعلان عدم دستورية، حيث تم الإدلاء بـ 7 أصوات فقط وكان هناك حاجة إلى واحد آخر لتنفيذ عدم الدستورية.

أما الأربعة الآخرون، لوريتا أورتز، ياسمين إسكويفل، ألفريدو غوتيريز أورتيز مينا، والوزير الرئيس، أرتورو زالديفار، صوتوا لصالح حزب الكذب.

Faltó un voto para que la Ley de Industria Eléctrica fuera declarada inconstitucional (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM) Fotografía Cortesía

بعد هذا القرار والرسائل التي تهنئ قرار SCJN للعديد من المسؤولين، عكست اللجنة سانتياغو كريل ضد هذا، حيث تم التعليق على أنه تمت الموافقة على دستوريتها.

«لم يتم التحقق من صحة قانون الكهرباء @lopezobrador_ باعتباره دستوريًا. على العكس من ذلك، صوتت غالبية الوزراء لصالح عدم دستورية»، كتب نائب رئيس مجلس النواب.

وأضاف أنه في النهاية «سيكون قضاة المقاطعات والمحاكم الجماعية وفي النهاية مرة أخرى SCJN هم الذين سيحلون عدم دستوريتها الواضحة».

وأخيرا، أضاف أنه يجب أن يواصلوا «معا للقتال من أجل المكسيك. هذا الثلاثاء القادم AMLO سيعاني هزيمة جديدة عندما لا تتم الموافقة على إصلاحه الدستوري وسيذهب مخططه الكهربائي إلى سلة القمامة, قال panista.

وبنفس الطريقة، هزت العصابة مارغريتا زافالا رئيسة الحكومة كلوديا شينباوم على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أكدت أن SCJN قد أعلن أن LIE دستوري.

جادلت السيدة الأولى السابقة بأنها في الواقع «لم تفهم ما تم التصويت لصالحه» وفهرسة قانون AMLO باعتباره مسألة هراء وذكر أنه لم يتم التصويت حقا لدستورية، والتي على أي حال «قالت الأغلبية غير دستورية. اسأل الوزراء الأربعة المقدمين».

Con la LIE, la CFE tendrá mayor control en la producción de energía en el país (REUTERS/Daniel Becerril) REUTERS

وتجدر الإشارة إلى أن PAN كان أحد المنتقدين الرئيسيين لـ LIE وإصلاح الطاقة لأندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، حيث أشاروا إلى أنه في كلتا الحالتين هناك انتكاسة كبيرة في الطاقة لأنها لا تحقق قفزة في الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وبالمثل، في نهاية مارس، عقدت لجنة من حزب الأزرق والأبيض اجتماعا مع السفير الأمريكي، كين سالازار، لمناقشة القضايا الأمنية والقضايا الاقتصادية.

ترأس هذا الوفد الرئيس الوطني لـ PAN، ماركو كورتيس، الذي تحدث في عدة مناسبات ضد الكهرباء الإصلاح. بالإضافة إلى ذلك، أصدر كين سالازار رسالة يعرب فيها عن القلق بشأن موافقة LIE.

وبالمثل، أدان المعهد المكسيكي للتنافسية AC (Imco) قرار القانون الذي يفيد الفيدرالية هيئة الكهرباء (CFE) لإنتاج الطاقة، لأنها سيكون لها تأثير سلبي على البلاد من خلال عدم تشجيع الاستثمار الأجنبي.

كما أكد المعهد أن «الخاسرين الرئيسيين للإصلاح هم محطات الطاقة المتجددة والنظيفة».

استمر في القراءة: