أمر INE بإزالة البقع من PAN و MC للتعبيرات الافتراء في تاماوليباس وأغواسكاليينتس

Leticia Gonzalez, selected as a polling station officer by the National Electoral Institute (INE) receives voting materials ahead of the mid-term elections on June 6, in Juarez, on the outskirts of Monterrey, Mexico June 3, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

امتثالاً لحكم صادر عن المحكمة الانتخابية للسلطة القضائية الاتحادية (TEPJF)، أصدر المعهد الوطني للانتخابات تدابير احترازية لسحب تدبيرين ترويجين: أحدهما من حركة المواطنين (MC) والآخر من حزب العمل الوطني (PAN).

وفقًا لبيان الهيئة المستقلة، في كلتا الحالتين، سيتم سحب العروض الترويجية لأنها تحتوي على مثل هذه الجرائم التشهيرية، بينما في أحدها كان لادعاء جريمة أو فعل كاذب.

في الحالة الأولى، شجبت PAN MC بتهمة الافتراء، الناتجة عن نشر الترويج بعنوان Contraste Aguascalientes، في نسخته للإذاعة والتلفزيون، على حساب المرشح الأزرق والأبيض لمنصب حاكم الكيان ماريا تيريزا خيمينيز.

تم تحليل هذه الشكوى من قبل لجنة الشكاوى والشكاوى INE، التي قررت أنها غير مقبولة. ومع ذلك، ألغت الغرفة العليا في TEPJF اتفاق عدم الملاءمة، بحجة أن «هناك خطر يتجاوز ضعف أكبر لحق أو مبدأ جوهري في المسائل الانتخابية».

La panista Teresa Jiménez busca gobernar el estado (Foto: Twitter@TereJimenezE)

هذا «يجب حمايته من أجل تجنب التصريحات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على التصويت الحر والمستنير»، حيث تضمن الإعلان العبارة التالية: «إذا كانت هذه هي الطريقة التي سرقت بها كعمدة، تخيل نفسك كحاكم»، والتي تشكل مبدئيًا تهمة جريمة أو فعل كاذب ضد مرشح PAN.

لذلك، يجب على MC سحب هذا العرض الترويجي في غضون 12 ساعة واستبداله بمواد عامة. وفي الوقت نفسه، سيقوم INE بالإجراءات المقابلة من خلال إبلاغ أصحاب الامتياز الذين لا ينشرون الترويج من خلال مكتب المديرية التنفيذية للامتيازات والأحزاب السياسية.

من ناحية أخرى، في ولاية تاماوليباس، أُمرت PAN بسحب الترويج، وهذه المرة لاحتوائها على تعبيرات افترائية ضد العديد من المسؤولين المنتمين إلى حزب Movimiento Rogeneración Nacional (مورينا).

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto está presidida por la consejera Claudia Zavala (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM,) Isaac Esquivel | Isaac Esquivel

تم تقديم هذه الشكوى من قبل نائب مورينا، إيراسمو غونزاليس روبليدو، بتهمة الافتراء المزعوم في العرض الترويجي CAM TAM S1 و CAM TAM S2، حيث ذكر أن النائب والشخصيات الحزبية الأخرى مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وهي جزء من الجريمة المنظمة.

ومن بين العبارات: «إنهم جزء من الجريمة المنظمة» أو «لقد دفعوا مقابل حياتهم السياسية، واستخدموا طائراتهم الخاصة، وعربات مدرعة فاخرة وأكثر من ذلك».

وقرر أعضاء اللجنة أنه ينبغي الموافقة على التدابير الاحترازية المطلوبة لأن العبارات المذكورة أعلاه لا تجد تغطية في حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، لأنها «يمكن أن تشكل تهمة ارتكاب جريمة أو فعل كاذب ضد» النائب». دون أن يكون هناك حد أدنى من الصدق فيما يتعلق بالوقائع التي تسمح بتأييد هذه الادعاءات».

لذلك، أُمرت PAN باستبدال العرض الترويجي بمواد عامة أو احتياطية لمحتوى CAM TAM S1 في نسختها التلفزيونية، بينما قررت اللجنة أنه في CAM TAM S2، احتوت على تعبيرات نقدية عن رأي الطرف الإذاعي فيما يتعلق بالطريقة التي مورينا. تطورت الحكومات في المنطقة.

لذلك، لم يلاحظ بوضوح نسب الحقائق أو الجرائم الكاذبة إلى شخص معين في العرض الترويجي الثاني.

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