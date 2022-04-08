في ميديلين، قاموا بالقبض على قتلة مشتبه بهم لشخصين من مجتمع LGBTIQ+

السلطات في ميديلين في حالة تأهب، لأنه حتى الآن هذا العام قتل ستة أشخاص من مجتمع LGBTIQ+ في المدينة في ظل ظروف غريبة، مما جعله يفكر إذا كان يمكن أن يكون راعيًا. ووفقا لمكتب المدعي العام، تم العثور على العديد من الجثث مربوطة باليد والقدم، مع الاختناق الميكانيكي وعلامات العنف.

وحتى الآن، تم تأكيد جرائم قتل خوان دانيلو بيدويا رومان، وسمير خافيير غونزاليس سارمينتو، وخوان ديفيد لوبيز ألزاتي، وأوسفالدو أدولفو بوتيرو جيرالدو، وهيرنان ماسياس لوبيز، وغوستافو ألبرتو أرانغو جاراميلو.

في معظم الحالات, تم استدعاء الضحايا من خلال منصات رقمية لمقابلة أشخاص ووفقًا للتحقيقات الأولى, للاتفاق على اللقاءات الجنسية العرضية. قال عمدة ميديلين، دانيال كوينتيرو، إن منصة «Grindr» ستكون أحد التطبيقات التي تم التدخل فيها للعثور على أدلة على هذه الجرائم.

بعد ظهر يوم الخميس 7 أبريل، أكدت هيئة التحقيق القبض على اثنين من مرتكبي جرائم قتل أوزفالدو أدولفو بوتيرو وغوستافو ألبرتو أرانغو، والتي وقعت في أحداث معزولة في يناير وفبراير من هذا العام.

تم العثور على بوتيرو جيرالدو، 45 عاما، بلا حياة داخل شقة في حي لا كاستيلانا في 11 يناير، بينما تم العثور على أرانجو جاراميلو، 52 عاما، ميتا في غرفة فندق في وسط المدينة في 1 فبراير.

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ولم تنشر السلطات بعد تفاصيل هذه اللقطات. ووفقاً لمكتب المدعي العام في ميديلين، تم إنشاء جداول عمل مشتركة مع الشرطة القضائية التابعة لدائرة التحقيقات الجنائية وشرطة الشرطة الوطنية من أجل تسريع عمليات التحقيق في كل قضية من هذه القضايا.

وأكد المدعي العام للأمة، فرانسيسكو باربوسا ديلغادو، أن «فريقا بتنسيق من نائب المدعي العام يتقدم في خط التحقيق، الذي ينظر في تحليل القضايا ككل. ونتيجة لذلك، شكلت مديرية ميديلين القطاعية فرقة عمل خاصة سيتم دعمها من قبل المدعين العامين ذوي الخبرة في هذا النوع من الجرائم والتعبير عن العمل مع المستوى المركزي لمكتب المدعي العام»، قال المسؤول.

وفي هذا الصدد، «يتم التحقيق في الحقائق مع مراعاة التوجه الجنسي للضحايا والسعي إلى تحديد ما إذا كان هذا مرتبطًا بحدوث الأحداث أم لا، دون استبعاد الدوافع المحتملة الأخرى»، حسبما جاء في البيان الصادر عن مكتب المدعي العام.

من أجل توضيح هذه الحقائق، عرضت السلطات المحلية مكافأة تصل إلى 80 مليون بيزو للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على المسؤولين. وبنفس الطريقة، دعوا أعضاء هذا المجتمع للإبلاغ عن أي حدث يمكن أن يهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية.

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«نكرر الدعوة للحضور والاستفادة من خط الطوارئ الاجتماعية ميديلين 123، مودولو ديفيرسو، للإبلاغ عن أي عمل أو موقف يهدد أو يعرض للخطر حياة وسلامة وأمن السكان المثليين والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وكذلك الخطوط التي وضعتها الشرطة الوطنية لنشر المعلومات. المتعلقة بجرائم قتل هؤلاء المواطنين»، أكدوا.

بين عامي 2020 و 2021، قُتل 98 شخصًا من مجتمع الميم في كولومبيا، كما أفاد مكتب أمين المظالم. وسجلت معظم أعمال العنف هذه في مقاطعات الكاريبي الكولومبية، مع 28 حالة، تليها أنتيوكيا، مع 15، فالي ديل كاوكا، مع 8، منطقة البن، مع 7، وفي مناطق أخرى من البلد ما مجموعه 19 حالة.

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