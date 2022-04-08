«لقد فعلت كل ما في وسعي»: لم تتلق لالو إسبانيا دعوة لمسلسلات تشسبيريتو الحيوية

بعد أكثر من عام من إظهار حماسه للمشاركة في المسلسل الحيوي المعلن لروبرتو غوميز بولانوس، الذي لعبه تشيسبيريتو تذكر، لا تفقد Lalo Spain الأمل في أن تعتبر نجمة في المشروع بقيادة ابن الممثل الراحل.

وهو أنه على الرغم من حقيقة أنه في الأشهر الأخيرة كان الممثل من Vecinos قد أجرى بالفعل توصيفات لشخصيات Chespirito ليتم أخذها في الاعتبار في الصب، إلا أنه التاريخ الذي لم يتلق فيه histrion مكالمة من إنتاج روبرتو غوميز فرنانديز.

في اجتماع حديث مع الصحافة، قال الممثل الذي يعطي الحياة مارغارا فرانسيسكا، إنهم لم يتواصلوا مع مديري المسلسلات الحيوية، ولكن هذا قد يكون بسبب التأخير في الإنتاج.

«في وقت لاحق، ثم أنا لا أعرف بعد الآن. أنا أفهم، سمعت شائعة بأن المسلسل سيغادر حتى العام المقبل، لذلك لا أعرف، لقد فعلت بالفعل كل ما في وسعي، إذا كان دوري، فهذا رائع وإذا لم يكن كذلك، فهناك الكثير من العمل «.، قال.



