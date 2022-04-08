يسعى مديرو سيتي السابقون إلى 100 مليون دولار أمريكي لصناديق التحوط المشفرة

(بلومبرغ) - قام ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في شركة سيتي جروب تركوا البنك الشهر الماضي بتشكيل شركة Motus Capital Management، وهي شركة تسعى إلى تسهيل المراهنة على العملات المشفرة للأفراد ذوي الثروات العالية.

وقال في مقابلة أن أليكس كريتي وجريج جيراسول وفرانك كافالو يتطلعون إلى جمع 100 مليون دولار لزوج من صناديق التحوط المدارة بنشاط والتي ستركز على الأصول الرقمية. كل واحد منهم شريك مؤسس لموتوس، المصطلح اللاتيني لكلمة «موتور».

وقال كريتي: «العملاء متعطشون للعوائد». «إنهم يريدون التعرض، لكنهم يجدون صعوبة في معرفة ما هي عملية الاحتيال وما هي فرص الاستثمار الحقيقية.»

حقق Kriete و Girasole دفقة الشهر الماضي عندما غادروا سيتي جروب بعد أقل من عام من اختيارهم للإشراف على مجموعة جديدة من الأصول الرقمية داخل قسم إدارة الثروات في شركة وول ستريت العملاقة. قبل ذلك، تمكنت Kriete من إدارة 3 مليارات دولار و Girasole 5 مليارات دولار لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في Citigroup. عمل كافالو مؤخرًا كمستشار استثماري في سيتي غروب، حيث أشرف على 8 مليارات دولار في الأصول وشغل مناصب داخل قسم المبيعات التجارية وعبر الأصول في الشركة.

وقالوا

في المقابلات إن الثلاثة يستثمرون أصولهم الخاصة في صناديق Motus. لن تكون الأموال ذاتية الحفظ، مما يعني أنها لن تتحكم في المفاتيح الخاصة لأصولها الرقمية، وستحد من الأصول التي تحتفظ بها مع البورصات كجزء من جهودها لتلبية عمليات العناية الواجبة مع المستثمرين المتطورين.

وقال جيراسول: «نحن نعمل مع أفضل الموردين في فئتهم لتلبية المعايير الائتمانية التي يتوقعها عملاؤنا».

تعتزم شركة Motus التي تتخذ من نيويورك مقراً لها تقديم تمويل للنمو والإيرادات. وقال كافالو إن صندوق النمو سيركز على الاستثمار في الرموز ذات القيمة السوقية الأصغر التي تجد الصناديق الأكبر صعوبة في الاستثمار فيها.

وقال «نعتقد اننا وصلنا الى قلب الامر». «مع أصول مثل Bitcoin و ETH، يمكن للعملاء القيام بذلك بمفردهم. لا يحتاجون إلى دفع شخص ما لشرائه بيتكوين».

الملاحظة الأصلية:

يسعى المسؤولون التنفيذيون السابقون في سيتي للحصول على 100 مليون دولار لصناديق التحوط المشفرة

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