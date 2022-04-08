واستشهدت وزارة الخارجية باللجنة الاستشارية للعلاقات الخارجية للحكم المتعلق بالنزاع مع نيكاراغوا

الصراع مع نيكاراغوا حول أجزاء إقليمية من البحر الكاريبي، والذي بدأ نظام دانيال أورتيغا في عام 2013 دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي (هولندا)، هو السبب الرئيسي وراء وزارة الخارجية، أيضا ومن المقرر أن تعقد وزارة الخارجية، وكذلك وزارة خارجية كولومبيا، اجتماعا مع لجنة الشؤون الخارجية يوم الجمعة في الساعة الثامنة صباحا.

وينبغي أن نتذكر أن هذا الوفد يتكون من أعضاء الكونغرس في اللجان الثانية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، والرؤساء السابقين لكولومبيا ومندوبي الحكومة.

على وجه التحديد، أفاد السيناتور أنطونيو سانغوينو في مختلف وسائل الإعلام في البلاد عن هذا الاجتماع الذي يوجد فيه الكثير من التوقعات.

«في هذه الجلسة سوف نسمع عن الحكم المتعلق بالانتهاكات المزعومة في البحر الكاريبي، الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي يتوافق مع دعوى قضائية رفعتها نيكاراغوا ضد كولومبيا. نأمل ألا يتعارض هذا الحكم مع مصالح أمتنا, قال عضو الكونجرس في راديو La W.

ووفقا لسانجوينو نفسه، فإن قضية الصراع في أوروبا الشرقية، التي لديها دبلوماسية عالمية على حافة الهاوية، سيتم مناقشتها أيضا.

«سنعرف موقف كولومبيا في الصراع بين أوكرانيا وروسيا. كما سيتم إبلاغنا بالعلاقات مع الولايات المتحدة. آمل أن يتمكن الرؤساء السابقون للجمهورية من الحضور, نقلوا في راديو كاراكول عما قاله السيناتور.

في نهاية مارس, ذكرت وزارة الخارجية أن هناك بالفعل موعدًا للاستماع إلى حكم محكمة العدل الدولية بشأن قضيتين فرضتهما نيكاراغوا وكولومبيا.

من المهم ملاحظة أن حكم محكمة لاهاي لن يعني أي تغيير في خرائط أي من البلدين المتورطين في التقاضي، كما فعل في 19 نوفمبر 2012.

وفي تلك المناسبة، حافظت كولومبيا على السيادة على البر الرئيسي لسان أندريس وبروفيدنسيا وسبعة مفاتيح ملحقة بالقسم - البوكيرك وباجو نويفو والجنوب الشرقي وكيتاسونيو ورونكادور وسيرانا وسيرانيلا - لكنها فقدت جزءا كبيرا من البحر لصالح نيكاراغوا وحفظت على اثني عشر فقط أميال بحرية من المياه التي تحيط بهم الأراضي.

ويتعلق القرار المعلق الصادر عن محكمة لاهاي بانتهاكات مزعومة للحقوق السيادية والمساحات البحرية في البحر الكاريبي من قبل كولومبيا، التي اتهمتها حكومة دانيال أورتيغا منذ عام 2013.

ووفقا لنيكاراغوا، تواصل البحرية الوطنية الكولومبية العمل في مياه البحر الكاريبي التي لم تعد جزءا من ولايتها القضائية. بالإضافة إلى ذلك، يقولون إن إصدار المرسوم 1946 لعام 2013، الذي ينشئ المنطقة المتجاورة المتكاملة للأرخبيل، تحذف حكومة كولومبيا التغييرات التي كان ينبغي أن تحدث على الخريطة بعد الحكم.

واستجابة لهذا الطلب، قاضت كولومبيا دولة أمريكا الوسطى. ووفقاً لوزارة الخارجية الكولومبية، «انتهكت نيكاراغوا حقوق الصيد الحرفي لسكان الأرخبيل، ولا سيما مجتمع الريزال، للوصول إلى مصارف الصيد التقليدية وتشغيلها».

وبالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن إصدار مرسوم في ذلك البلد يتعارض مع القانون الدولي ويسعى إلى إضافة مناطق بحرية أكبر مما كان قد فاز به بالفعل في المحكمة، على حساب كولومبيا.

ولحل هذا النزاع، عقدت محكمة لاهاي عدة جلسات استماع شفوية - وجهاً لوجه وأخرى افتراضية - بين 20 سبتمبر و1 أكتوبر من العام الماضي. نيابة عن كولومبيا، بالإضافة إلى محامي الدفاع، تحدث نائب الرئيس ووزير الخارجية مارتا لوسيا راميريز وحاكم إدارة سان أندريس وبروفيدنسيا وإيفرث هوكينز سجوجرين والبحرية الوطنية وممثل مجتمع رايزال كينت فرانسيس جيمس.

دعا الفريق الذي تدخل للدفاع عن كولومبيا إلى حقوق الصيد التقليدية لمجتمع الريزال - الذي سقطت مدارسه للأسماك خارج الـ 12 ميلاً بحرياً المنصوص عليه في الحكم السابق - انتهاك نيكاراغوا المزعوم للحقوق تجاه كولومبيا فيما يتعلق بالبحر الكاريبي، و حماية السيادة الكولومبية, و حماية النظام الإيكولوجي البحري, و الحرب على المخدرات.

ومن جانبه، من المتوقع أن يقدم نظام أورتيغا أي دليل لديه بشأن الانتهاكات المزعومة للفضاء البحري التي ارتكبتها كولومبيا منذ صدور الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.





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