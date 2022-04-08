عيد الفصح في بيرو: تحقق من سعر تذاكر الطيران والحافلات لهذه العطلة

يعد موسم عيد الفصح في البلاد أحد أكثر التواريخ المتوقعة للبيروفيين, الذين يبدأون رحلات إلى المناطق الداخلية من البلاد كجزء من أنشطة السياحة الداخلية. في الوقت الحالي، قدمت السلطات مرونة تتعلق بقيود فيروس كورونا. هذه هي الطريقة التي يمكن للمسافرين بها السفر بالحافلة و/أو الطائرة للاستمتاع بالثقافة وفن الطهو الذي تقدمه كل ركن من أركان بيرو.

إذا كانت لديك شكوك حول حالة الطوارئ على شبكة الطرق الوطنية، فلن يؤثر هذا المرسوم على الأرض شركات النقل أو السياح الذين يسافرون على الطرق. وفقًا لـ PNP، لن يؤثر هذا الإجراء على الأشخاص الذين يتحركون ويقومون بمشاهدة المعالم السياحية بهدوء، لأنه يستهدف على وجه التحديد «الأشخاص الذين يسددون الطرق ويسببون في تعطيل خطير للنظام».

معرفة هذه المعلومات، يمكنك الاستمرار في التخطيط لرحلتك في عطلة عيد الفصح 2022. أدناه، نشارك قائمة بالأسعار التقريبية لتكلفة التذاكر، بالطائرة والحافلة، والتي يمكن أن تزيد بسبب الوضع الاجتماعي الذي يمر به البلد.

El Camino Inca. (foto: Tours a Machu Picchu desde Cusco) Tours a Machu Picchu desde Cusco

سعر التذاكر إلى CUSCO

سيتمكن المسافرون من العثور على تذاكر الحافلات من 185 باطن، كجزء من الخدمة الأساسية للشخص الواحد. إذا كنت ترغب في السفر بالطائرة، فستجد رحلات جوية من 746 باطن لكل قسم، مما يجعل العبور مباشرة دون توقف. يمكن أن تكلفك رحلة ذهابًا وإيابًا حوالي 1500 باطن.

أسعار تذاكر أريكويبا

في حالة هذه الوجهة، المعروفة باسم المدينة البيضاء، سيجد السياح تذاكر الحافلات من 135 باطن، مع المغادرة في الصباح وبعد الظهر والليل. في حالة الرحلات الجوية، يمكنك اختيار المغادرين من 505 باطن أو 136 دولارًا. توصية: إذا كنت تقوم بإجراء أي مدفوعات بالعملة الأجنبية، تحقق من سعر الصرف مقدمًا.

سعر تذاكر AYACUCHO

هذه واحدة من الوجهات التاريخية والدينية التي تزج نفسها في الاحتفالات الدينية التي تقام في شهر أبريل. بالنسبة لهذه التواريخ، يمكن أن تكلفك تذكرة الأرض 230 باطن. ستكلف تذكرة الطائرة الرخيصة ما يقرب من 510 باطن.

Una vista general de los Uros en Puno, Perú. Europa Press/Contacto/John Milner Europa Press

سعر التذاكر إلى PUNO

مع ساعة ونصف تقريبًا من السفر، ستتمكن من الوصول إلى Juliaca برحلة جوية تكلف من 55 دولارًا، مع الأخذ في الاعتبار وجود شركات طيران «منخفضة التكلفة» في البلاد. وفي حالة التعبئة عن طريق البر، سيكلف 190 باطن كتعريفة أساسية. يرجى ملاحظة أنه بالنسبة للرحلات الطويلة، يتم تقديم خدمات خاصة لجعل عملية النقل مريحة.

سعر تذاكر ICA

ترحب بكم أرض البيسكو البيروفية والنبيذ اللذيذ في عيد الفصح. طريق الوصول الوحيد هو عن طريق البر، إما عن طريق سيارة خاصة أو في شركة. يمكن أن تكلفك التذكرة ما يقرب من 70 باطن. معظم الشركات لديها مغادرة كل ساعة، مما يسهل عليك الوصول إلى مقعد.

سعر تذاكر تروخيو وبيورا

للدخول إلى كلا الوجهتين، لديك خيار الهواء والأرض. إذا كنت ترغب في التجول بالحافلة، فستجد في الشركات تذاكر من 170 باطن. في حالة السفر بالطائرة، ستتمكن من مراجعة الخيارات التي تتراوح من 440 باطن. نظرًا لأنها منطقة ذات نشاط سياحي نشط على مدار العام، تزداد الأسعار في التواريخ الخاصة.

سعر تذاكر إكيتوس

للوصول إلى إكيتوس بالطائرة، يمكننا العثور على رحلات جوية من حوالي 64 دولارًا أو 237 باطن. هل يمكنني السفر برا؟ الجواب هو لا. هذه مدينة لا يوجد بها اتصال أرضي في بيرو، لذا فإن الطرق الوحيدة للوصول إلى هناك هي عن طريق الجو أو النهر. على سبيل المثال، في كوسكو يمكنك العثور على رحلات ربط.

سعر التذاكر إلى PUCALLPA

للوصول إلى هذه الوجهة في الغابة البيروفية، سيتعين علينا دفع ثمن رحلة بسعر يبدأ من 203 باطن. إذا كان عن طريق البر، فإن التكلفة التقريبية للشخص الواحد هي 95 باطن. للعثور على المزيد من الخيارات، يوجد أحد البدائل في محطة Plaza Norte Terristreal، التي تجمع عددًا كبيرًا من الشركات التي تقدم خدمات نقل الركاب والطرود.

[تتوافق المعلومات التفصيلية مع تحليل أجراه محررو Infobae Peru، مع الأخذ كمصادر للمعلومات الصفحات المقصودة للشركات التي تعمل في البلد للحصول على تذاكر من قبل شخص واحد]

Así se celebra Semana Santa en Perú, el periodo de reflexión entre creyentes.

متى تكون عطلة عيد الفصح؟

وفقًا للتقويم الرسمي الذي يحكم بلدنا، يتم وضع علامة عليه كعطلة يومي الخميس 14 والجمعة 15 أبريل. استنادًا إلى السنوات السابقة، يمكن تمديد أيام عدم العمل هذه حتى السبت 16 والأحد 17 حتى يتمكن البيروفيون من القيام بالسياحة الداخلية، وهي واحدة من أكثر الأنشطة تضررًا في بيرو منذ مارس 2020 من الوباء.

المناطق التي ستنشط السياحة

وفقًا لتقرير رسمي صادر عن Promperú، فإن هذه هي المناطق التي ستشهد نموًا فيما يتعلق بإعادة التنشيط بعد أسابيع من التوقف بسبب بداية جائحة COVID-19 في جميع أنحاء البلاد.

75% كوسكو

أريكويبا بنسبة 55٪

50% إيكا

بونو عند 50%

ليما بنسبة 35%

وفقًا لـ Mincetur، اعتبارًا من يناير 2022، ستكون المناطق التي ستسافر أكثر إلى بلدنا هي أمريكا الشمالية (37٪) وأمريكا الجنوبية (35٪) وأوروبا (23٪).

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